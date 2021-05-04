Олександрія помаранчева

Незважаючи на святковий період, місто живе своїм напруженим життям. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки продовжила «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки по COVID-19 до 30 червня. Відповідно, карантинні заходи будуть діяти і в поминальні дні, під час яких люди мають «утримуватися від обіймів та привітань з безпосереднім контактом». Вимоги до дотримання правил безпеки залишаються актуальними, про що нагадує статистика: загалом, за період епідемії захворіло 2336 мешканців громади, з них 51 людина померла внаслідок ускладнень.

У порівнянні з минулим роком спостерігається 200-відсоткове збільшення захворювань на пневмонії та смертність від неї. Основна причина – невчасні звернення за допомогою. Разом з тим, міській владі вдалося значно покращити матеріально-технічне забезпечення лікарень Олександрії спеціальним обладнанням та киснем.

Напередодні сезону літнього відпочинку в місті визначено місця, придатні для купання. Це пляжі на Перемозі, у парку Шевченка, у колишньому вуглерозрізі «Байдаківський», а ось пляжі в районі 8-ї школи – закриті. Населенню потрібно пам’ятати про небезпеку купання в необлаштованих місцях, адже лише в минулому році на воді трапилося багато нещасних випадків.

Досить значне пожвавлення виникло в соцмережах міста в зв’язку з, так би мовити, відкриттям мотосезону. Центральною вулицею проїхало близько сотні байкерів, у тому числі з Кропивницького. Користувачі соцмереж висловили своє занепокоєння, особливо з приводу нічних «подвигів» мотоциклістів.

Тим часом продовжується «декомерціалізація» прилеглих до Центрального ринку вулиць, з яких вивозять незаконні торговельні кіоски (на фото). Це відкриє належний під’їзд і підхід до рибного та м’ясного павільйонів, а вулиці стануть вільними для пішоходів. Дирекція ринку пояснює свої дії бажанням упорядочити торгівлю та покращити ефективність діяльності комунального підприємства. З цією ж метою, але вже в масштабах міста, у міській раді було проведено робочу зустріч з підприємцями – платниками акцизного податку, простіше кажучи, з реалізаторами та продавцями алкогольної та тютюнової продукції. Їх попередили про неприпустимість зменшення розміру акцизних відрахувань, особливо на фоні збільшення обсягів реалізації. Лише за період з 2018 по 2020 рік міський бюджет недоотримав більше 8 мільйонів гривень. Як завжди, основна причина – тіньовий сектор цього сегменту олександрійської економіки.

Про збільшення надходжень мріє й комунальна сфера. З 1 травня в Олександрії діятимуть нові тарифи за обслуговування житла. Це викликане збільшенням мінімального розміру заробітної плати працівникам ЖКГ. Можна вважати, що з цього ж часу в місті закрито процес створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Виконавчий комітет призначив управителя 367 будинків, де до цього часу не було створено ОСББ. Управителем стало КП «Житлогосп», яке розташоване в будинку по проспекту Соборному, 107.

Можливо, відтепер працювати там буде складніше, зате скоро стане трішки простішим процес отримання соціальних допомог для мешканців Олександрії та населених пунктів громади. Тепер можна звертатися до місцевих ЦНАПів та адміністраторів віддалених робочих місць, де відвідувачам, а саме одиноким матерям та багатодітним сім’ям, допоможуть оформити документи на підтримку без звернення в управління соціального захисту. Там же можна оформити й допомогу при народженні дитини та соціальну допомогу на догляд.