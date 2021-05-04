Первая пятилетка «Электротранса»

Обновленному транспортному предприятию Кропивницкого – пять лет! Первый юбилей отмечает коммунальное предприятие «Электротранс».

Много-много лет коммунальный транспорт областного центра был невероятно проблемным. Задержки выплаты зарплаты персоналу, еле живые троллейбусы, помнящие Брежнева, вечные конфликты со льготниками из-за отсутствия компенсаций от государства. Падающие столбы электроснабжения (последний упал после аварии в 2018 году). Если кто забыл, то бывало, что троллейбусы просто не выходили на маршрут по две недели из-за долгов перед облэнерго. Количество маршрутов сократилось с десяти до трех. Было время, когда из почти ста троллейбусов кое-как собрали тридцать для работы на маршрутах.

Троллейбусный парк был в аренде у частной фирмы. В 2016-м, после избрания Андрея Райковича городским головой, электротранспорт города был реформирован, рванул вперед в развитии, вышел на новый уровень.

За эти пять лет «Электротранс» за средства города приобрел 41 новый троллейбус, более половины из которых с автономным ходом, и 36 новых современных крупногабаритных автобусов. В арсенале коммунального предприятия также специальный автобус «Атаман», который обслуживает детей с инвалидностью, и два социальных такси для граждан с ограниченными возможностями.

«Нам не просто было поднимать предприятие с колен. Ведь что такое 11 старых, изношенных троллейбусов, ни одного автобуса и тысячи нареканий от жителей города на крайне некачественный общественный транспорт в областном центре? – вспоминает Андрей Райкович. – Мы начали с чистого листа, и теперь КП “Электротранс“ – законодатель качества на рынке пассажирских перевозок в городе. Мы не только обновили автопарк, мы много поработали для того, чтобы создать сильный профессиональный коллектив. Именно благодаря всем вам предприятие держит на высоком уровне свою марку. Спасибо, что поверили нам, не испугались трудностей и сделали максимум, чтобы предприятие состоялось. Убежден, что и дальше будет наращивать мощности. Искренняя благодарность от общины города за то, что вы у нас есть», – отметил городской голова.

Директор КП «Электротранс» Александр Луценко рассказывает, что техника у коммунального предприятия вполне современная: «Хотя модель МАЗ-103486 спроектирована в 1996 году, автобусы, которые мы покупаем, оснащены самыми современными комплектующими. На всех автобусах стоит дизельный двигатель “Мерседес” класса “Евро-5” и автоматическая коробка передач Allison американского производства. Автобус имеет низкий пол высотой 3,7 сантиметра. Такую высоту имеет 70% площади пола, это полностью соответствует параметрам, утвержденным для общественного транспорта в ООН.

Еще при покупке техники мы дополнительно в условиях тендера прописывали наличие на всех автобусах кондиционеров с автономным обдувом кабины водителя, возможность установки системы электронного контроля – GPS-трекеров с электронными маршрутизаторами и видеорегистраторами.

Впервые пустили троллейбус №11 на поселок Новый и отдельный троллейбус для подвоза детей в школы.

Работу по замене троллейбусных линий в городе не проводили еще с 1968 года. А мы ее начали. Работы выполнили на улице Короленко, на Полтавском мосту, на улице Шевченко. Теперь не переживаем за обрывы троллейбусных линий в этих местах.

Новые троллейбусы с автономных ходом на новых маршрутах работают всего два года, а многим кажется, что они были всегда».