Сто тысяч гривен собрали на Пасхальном аукционе

Традиции проводить накануне Пасхи благотворительное мероприятие, которое объединяет в Кропивницком художников, меценатов, журналистов и медиков, уже тринадцать лет. Мы расспросили Викторию Талашкевич – одну из организаторов Пасхального аукциона – об особенностях мероприятия в этом году.

– Вика, как долго проходила подготовка к аукциону?

– Обычно мы начинаем активную подготовку за месяц-полтора до мероприятия, хотя свои работы художники предлагают на протяжении всего года. Особенно приятно, когда тот или иной деятель искусства проводит выставку в музее и сразу после выставки предлагает оставить свою картину для Пасхального аукциона.

– Кто представил свои работы в нынешнем году?

– В этом году свои картины нам передали Сергей Шаповалов и Сергей Дрига, Людмила Кривенко и Феликс Полонский, Сергей Марущак и Елена Крокодиленко. Не в первый раз мы благодарим за работы, которые дают на аукцион Олег Рудый и Анатолий Кимнатный, Владимир Крутоус и Ольга Краснопольская, Светлана Хавроненко и Валерий Давыдов. Очень приятно, что на торгах были представлены картины Натальи Завалий и Елены Кутецкой, Оксаны Калюжной и Зои Юзвенко. Конечно, с нами уже несколько лет Андрей Хворост и Дмитрий Тарасенко, Алена Лисова и Ирина Кухаренко. Два великолепных керамических произведения авторства Александра Гавриленко передал на аукцион из своей коллекции Анатолий Войный. Из частной коллекции галереи «Елисаветград» Николай Цуканов передал на аукцион картину Анатолия Шаповалова. И, что очень приятно, коллективную работу для аукциона написали в Арт-студии «Индиго».

– А кто принял участие в торгах?

– Карантин внес свои коррективы в список приглашенных участников, поскольку многие еще не вакцинированы и не рискуют своим здоровьем, принимая участие в мероприятиях офлайн. Зато Музей искусств, который очень активно использует цифровые инструменты в популяризации искусства, обеспечил качественную онлайн-трансляцию мероприятия. Благодаря этому удалось продать несколько лотов, которые купили Руслан Згривец, Ирина Саенко и Галина Кузьменко, не присутствуя в зале аукциона, но участвуя в торгах по Интернету и телефону. Еще одна картина существенно выросла в цене именно благодаря тому, что потенциальный покупатель смотрел трансляцию в Зуме и торговался за нее с человеком, который сидел в зале музея. Но отдельная благодарность тем, кто нашел время прийти и присутствовать на аукционе. Это глава областного совета Сергей Шульга и экс-губернатор Андрей Назаренко с супругой Яной, глава Новоукраинской ОТГ Александр Коринный и начальник юротдела областного совета Александр Кулитка, известный меценат, политик и предприниматель Тигран Хачатрян и юная меценатка Анастасия Табалова, предприниматель Дарья Гребенюк и медики Валерий Заремба и Валерий Скороход.

– Какая картина была продана за наибольшую сумму?

– Тут стоит сказать, что мы всегда следим не только за тем, какой лот продан за самую большую сумму, но и за тем, как растет цена на тот или иной предмет искусства. Например, миниатюрная статуэтка «Украинский ангел-хранитель» высотой в пять сантиметров, которую вырезал из липы Владимир Крутоус, выросла в цене в более чем десять раз. А вообще за наибольшую сумму – 17 000 гривен – была продана невероятно атмосферная и яркая работа художника Олега Рудого из Малой Виски. Картина называется «Розовая сказочность», и ее цена стартовала от пяти тысяч гривен.

– Покупатели забирали все картины себе или делились ими?

– Делать подарки всегда приятно, поэтому покупатели многих работ сразу же объявляли о том, куда передадут работы. Например, Сергей Шульга купил замечательный коллаж Оксаны Калюжной для областной детской больницы, а Андрей Назаренко приобрел картину Феликса Полонского для будущего Арсенала искусств, который планируют открыть на главной площади города. Сразу две работы – Пасхальный подсвечник Сергея Марущака и «Подсолнухи» Елены Кутецкой – купил для Музея искусств Руслан Згривец. А красивую керамическую шкатулку работы Александра Гавриленко приобрел для четвертой городской больницы Тигран Хачатрян.

– Кто купил картин на наибольшую сумму?

– Самым щедрым покупателем в этом году стал Тигран Хачатрян. Он всегда задает темп торгам и делает неожиданные ставки, внося в аукцион момент интриги. Кроме того, почти все купленные лоты Тигран дарит в учреждения нашего города либо отдельным людям, которые заслуживают внимания. Например, картину Олега Рудого, о которой мы уже вспоминали ранее, Тигран Хачатрян передал в подарок известной журналистке, а сейчас сотруднице Музея искусств Ирине Лягул.

Я уверена, что каждая работа, выставленная на аукцион, находит своего покупателя либо сразу же на аукционе, либо после него. Например, нас всегда поддерживает народный депутат Украины Александр Дануца. Если у него не получается присутствовать на мероприятии, то он обязательно покупает несколько картин после окончания аукциона, когда возвращается в город. Также постоянно оказывает содействие заместитель городского главы Михаил Бежан. Его впечатляют работы, сделанные детьми, поэтому и в этом году он купил великолепную работу Арт-студии «Индиго», написанную по мотивам Ван Гога.

– Сколько всего лотов было продано?

– В этом году на аукцион было выставлено двадцать семь лотов, что является средним числом за те одиннадцать раз, что мы проводили торги в преддверии Пасхи. Я считаю, что это оптимальное количество предметов искусства, поскольку позволяет провести аукцион на протяжении полутора часов, не отягощая участников и не теряя темп торгов. Во время аукциона было продано двадцать лотов, еще три нашли своих хозяев после завершения торгов, и еще четыре лота остались для тех, кто готов инвестировать в доброе дело и в искусство.

– Какая судьба ждет непроданные лоты?

– Мы верим, что те предметы искусства, которые стали частью Пасхального аукциона, найдут своих покупателей (на фото). Это шкатулка авторства Александра Гавриленко (цена 1700 гривен), картина «Праздник рядом с тобой» Андрея Хвороста (цена 4000 гривен), а также «Натюрморт» Дмитрия Тарасенко (цена 3000 гривен) и «Авитаминоз» Ольги Краснопольской (цена 1200 гривен). Если есть желающие купить эти работы, они могут обращаться в Музей искусств или ко мне в директ в Фейсбуке. Продав эти лоты, мы соберем еще десять тысяч гривен, и таким образом общая сумма собранных средств превысит сто тысяч гривен, которые пойдут на медицинское оборудование для больницы скорой помощи.