Стройки века

Судя по сообщениям на сайте Кировоградской облгосадминистрации, наша область превратилась в одну большую строительную площадку. Просто поражает скорость, с которой и.о. губернатора Валерий Жалдак сообщает о выделенных на достройку или реконструкцию объектов соцкультбыта десятков миллионов гривен.

Вот на цифровизацию украинского села (вместо диджитализации?) Кабинет Министров отвалил 500 миллионов гривен. А вот Кабмин принял решение объединить государственные дороги М-12 и М-04, чтобы к 30-й годовщине Независимости получилась совершенно «новая» трасса М-30, которая «об’єднає схід і захід», и на ремонт М-12 в пределах Кировоградщины подбросил 692 миллиона гривен…

Если брать, как говорится, по мелочам, то только за последние дни 6 миллионов гривен Фонд регионального развития дал на капремонт школы в Малой Виске, 9 миллионов – на окончание строительства детского сада в Голованевске, 7 миллионов – на реконструкцию детсада в Знаменке, 12 миллионов – на капитальный ремонт школы в городе Долинская.

Вся эта щедрость называется поддержкой территориальных громад, о чем говорит и сам Валерий Жалдак: «Один з механізмів підтримки громад – це програма „Велике будівництво”». И все вышеперечисленные объекты как раз и включены в эту программу. В этом и состоит секрет финансирования строительства – необходимо знать волшебное слово, и если вы его знаете, то попадаете в президентский проект «Большое строительство», а если вы туда не вхожи, то придется, наверное, «надождать». Но есть и исключения, например, Валерий Жалдак сообщил, что государство выделило 4 млн 131 тысячу грн на строительство второй очереди системы водоснабжения города Долинской.

«УЦ» неоднократно писала о проблемах водообеспечения города, последний раз по итогам мартовской сессии областного совета, на которой депутаты поддержали обращение в высшие органы власти страны по поводу необходимости выделения 12 миллионов гривен для окончания строительства водозабора и группового водопровода в Долинской. Государство наконец-то обратило внимание и выделило хоть какие-то деньги на проект. И руководитель области рассказал, что «в комплексе этот проект обходится в 60 миллионов гривен», и что эта сумма неподъемна ни для города, ни для области, поэтому обратились за поддержкой к стране, и она не отказала.

Но на самом деле это деньги не для первой очереди проекта вместе с водозабором и групповым водопроводом, а для прокладки труб небольшого сечения по двум улицам частного сектора. Ни о каких деньгах для окончания первой, и главной (!), очереди Долинского водопровода речь не идет!

Мы связались с депутатом Кировоградского областного совета Валерием Кальченко, и он подтвердил, что эти 4 миллиона гривен никак не способствуют реализации всего проекта водоснабжения города: «Є груповий водопровід, а є західна частина, на яку виділили 4 мільйони. Це зовсім різні об’єкти. На груповий водопровід і водозабір, де вже закопано 35 мільйонів гривень, не дали нічого. Ці гроші дали на прокладку труб по вулицях приватного сектора. Поки що відповіді на мій депутатський запит немає, тому ті 12 мільйонів, які потрібні на добудову всього проекту, зависли».

Как говорит персонаж из популярного фильма «За двома зайцями»: «Мы – это одно, а вы – что-то другое». Вот и получается, что даже такой важный, как водоснабжение целого города, объект – это «что-то другое», потому что не вошел в «Большую стройку». На самом деле именно он должен быть в ней на первом месте, а уже потом – та же школа в Долинской, ремонт которой за 12 миллионов гривен оказался на порядок «больше» и важнее, чем вода для тех же учеников. Кстати, может, еще не поздно включить водозабор Долинской в президентское «Большое строительство»? Ведь если финансирование не возобновится в ближайшие месяцы, то об уже потраченных деньгах можно забыть, как и о водоснабжении по новым трубам.