Свобода крепко припечатать

3 мая вся прогрессивная и не очень часть человечества активно не заметила, как отмечался Всемирный день свободы печати, установленный в свое время ООН. Боже, как это было важно для нас еще каких-то лет 20-25 назад! Право и возможность сказать правду! Раскрыть всем глаза! Взорвать информационную бомбу! Создать сенсацию! Была и обратная сторона. В Украине не было ни одной мало-мальски заметной газеты, с которой бы не судились. Сейчас такого мало. Если и судятся со СМИ, то чаще не за какую-то типа клевету, а за имущество, помещения.

Первая (самая первая!) поправка к Конституции США гласит, что Конгресс никогда не будет:

– поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию;

– запрещать свободное вероис­поведание;

– ограничивать свободу собраний;

– ограничивать право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб;

– посягать на свободу слова;

– посягать на свободу прессы.

Мы не в США живем, но у нас тоже есть свои кое-какие законы. Сама Конституция гласит: «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 Конституції України). Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».

Но посягали на свободу прессы у нас ежедневно, от выпуска до выпуска, звонили, приходили, угрожали, увещевали разные персонажи – не пишите этого!

А в нынешнее время это не работает. В социальных сетях каждый может кого угодно обложить, покрыть трехэтажным, припечатать нецензурными словами, намекнуть на интимную связь с матушкой и т.д. Очень даже запросто.

Раньше журналисты, чтобы написать на какую-то тему, обычно брали комментарий у специалистов. Сейчас же… Если когда-то у нас все разбирались только в двух вещах: политике и футболе, то сегодня каждый второй оказывается спецом в вирусологии, ремонте дорог, ведении бизнеса мировыми корпорациями, глобальном потеплении, управлении городами.

Знаете, как в свое время селяне говорили, да и сейчас говорят нередко, о горожанах, лезущих со своими советами (даже умными, типа по капельному поливу)? Каждый суслик – агроном. Нам, которые всю жизнь в профессиональной журналистике, сейчас намного сложнее. Потому что сегодня каждый блогер – журналист, каждый пользователь «Фейсбука» – репортер, а завсегдатай «Тик-Тока» или «Инстаграма» – корреспондент собственной жизни как минимум. А с другой стороны – немного проще. Меньше давят. Потому что знают, что если на профессионального журналиста наедешь, то завтра в «Фейсбуке» кто-нибудь, какой-то персонаж под выдуманным именем, какой-то Серафим Туликов, распишет твою историю. И уже без всяких стандартов Би-би-си, в ярких красках, даже если ты просто украл, припишут еще и растление мальчиков, расчлененку конкурентов, шпионаж на сепаратистов и т.д.

С точки зрения мая-2021, уже иногда непонятно – за что мы раньше страдали?

Как душили в независимой Украине независимую и зависимую прессу, историй тьма. Наверное, самой громкой в свое время была история с газетой «Всеукраинские ведомости». Она не была совсем уж независимой, на ее страницах Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко были чуть не спасителями отечества, а вот Кучма и прочие были нехорошими человеками, которые делали всякие бяки. В 1997 году газета напечатала, казалось бы, безобидную заметку о том, что киевское «Динамо» ведет переговоры с итальянским «Миланом» о продаже форварда Андрея Шевченко. Президент клуба Григорий Суркис немедленно подает в суд на газету за чудовищный моральный ущерб, нанесенный репутации клуба и ему лично. Рассмотрение иска жителя Киева против газеты, зарегистрированной в Киеве, почему-то происходило в Черновцах. Суд впаял газете 3 с половиной миллиона гривен штрафа. Доллар тогда стоил 1 гривню 85 копеек. То есть газету приговорили на почти 1 миллион 900 тысяч долларов! За эти деньги тогда, к примеру, в Кировограде можно было купить себе не квартиру и не дом, а целый квартал девятиэтажек, и еще бы на банкет осталось.

Понятно, что газету убили. А Григорий Суркис и киевское «Динамо»… примерно через год продали Андрея Шевченко итальянскому «Милану» за 25 миллионов долларов.

Но зачем Киев? У нас своя история есть. В начале 1998 года, как раз когда судили «Всеукраинские ведомости», кандидат в народные депутаты Украины по 101-му Знаменскому округу Олег Кухарчук подал на «Украину-Центр» иск на один миллион гривен. Что-то ему не понравилось в статье про цены на газ для населения. А его фирма «Укргазсбыт» поставляла газ в четыре области, в том числе Кировоградскую. Понятно, что это была бы смерть газеты. Руководство много предпринимало действий, как-то автора этих строк послали в Светловодск вместе с фотокором Олегом Грибом на встречу Кухарчука с избирателями. Милостиво и нам была дана аудиенция. Поговорили чуток, и потом он так вальяжно, по-барски, говорит: «Ну ладно, заберу иск. Только потому, что вы такие молодые, не хочу вас лишать работы». Хотя на самом деле все уже было ранее решено на более высоком уровне. Потом я сделал с ним интервью, мы сделали для него рекламный спецвыпуск, и в итоге автор этих строк, как представитель газеты «Украина-Центр», подписал с представителем Кухарчука соглашение об отзыве иска. Не бахвалюсь, это была темная страница в истории издания.

Кухарчука избрали нардепом. А через несколько месяцев его восьмилетняя дочь его застрелила по неосторожности. Якобы. Нет, ну чего, обычное дело – пистолет в руках у второклассницы и точное попадание в лоб…

Хотя другая история с судом над газетой еще мрачней. Бывший местный судья Владимир Ярошенко засудил газету за то, что она процитировала сообщение информагентства УНИАН с пресс-конференции, на которой журналист Юрий Михайлович обвинил Ярошенко в заказе его убийства. Ярошенко, который тогда, в

2002-м, еще и возглавлял Совет судей Кировоградской области, суд выиграл. 50 тысяч нам присудили. Доллар тогда стоил 5 гривен 30 копеек. В общем, больше 9 тысяч долларов. Газета, признаемся честно, – это не ликероводочный завод, доходов таких не приносит. Деньги нашли, с трудом, конечно. Заплатили товарищу в мантии. И подали в Европейский суд по правам человека иск. Через восемь (!) лет мы выиграли дело, и Евросуд обязал государство компенсировать газете материальный ущерб в размере 8 400 евро, моральный ущерб в размере 5 000 евро и судебные издержки в размере 830 евро. Государство заплатило. Позорная ситуация. За гадкое поведение одного человека заплатило государство из наших с вами налогов. Но редакция пошла еще дальше: добилась решения суда о возврате г-ном Ярошенко выплаченных ему 50 тыс. И на них мы установили во все помещения редакции кондиционеры…

Это был первый случай в Украине. Теперь его приводят в пример по всей Украине на семинарах по медиа-праву – не стоит опускать руки.

Надеемся, мрачные времена для печати в прошлом. Хотя только касательно свободы слова… Увы, реальные бумажные газеты читает все меньше людей. Ну хоть в Интернете нас также читают тысячи.

Не только нас. Подчас толковая умная статья, над которой профессиональный журналист работал недели, читается меньше, чем подпись под фоткой того, чем сегодня ужинает какой-нибудь стилист. Ну а уж с фотографиями котиков не может конкурировать ни BBC, ни Times.

Что делать, третий десяток ХХІ века. Что, впрочем, не мешает и дальше говорить правду и высказывать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится.