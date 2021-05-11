47 Brand в Украине – лицензированные вещи с символикой любимых команд и не только

47 Brand в Украине — бренд для настоящих фанатов

История знает множество примеров успешных предприятий, которые сумели увидеть правильную нишу, и предложить целевой аудитории именно то, что нужно. Как известно, спорт индустрия всегда двигала причастные к ней области как технически так и коммерчески. Конечно одной из главных статей дохода является мерч, но сегодня мы поговорим не просто про сувенирные изделия для фанатов. Вокруг спорта в США построен целый культ, люди со своими семьями регулярно посещают игры любимых команд, а каждый город имеет своих фаворитов. Это не могло обойти стороной Артура и Генри Д’Анджело, так как сулило солидную прибыль при минимальных вложениях. Конечно они решили попробовать, и поставили вагончик возле стадиона Фенуэй Парк. Спрос был бешеным, и вскоре у них появилась возможность открыть еще несколько точек розничной продажи, где выставлялись различные предметы гардероба и аксессуары со спортивной символикой различных команд. Поскольку это было еще в 1947 году, им не составило труда ввиду отсутствия здоровой конкуренции разрастись до масштабов самостоятельного бренда, и теперь данная компания не просто продает по всему миру мерч, но и стал лицензированным партнером всех старших американских спортивных лиг, а также более девятисот университетов по всей Америке.

Теперь вы можете купить 47 Brand в Украине с гарантией качества у официального дистрибьютора – Saks’85. Здесь собраны самые новые коллекции аксессуаров и различных предметов гардероба. Кстати с недавнего времени марка занялась разработкой собственных брендированных линеек одежды, и получается у них это отлично. Поскольку для многих клубов сувенирка является по сути лицом и публичным представительством, врядли они бы доверили изготовление таких товаров дилетантам. Продукция 47 Brand отличается высоким качеством и вниманием к деталям. Декоративные элементы всегда исполнены довольно изобретательно и представляют нечто большее, чем напечатанную картинку. Часто дизайнеры используют комбинированные приемы вышивки и окрашивания, а также объемные надписи на кепках в лучших традициях классики аксессуаров данного типа. Цвета несут практически сакральное значение, ведь палитра, использованная в фирменном стиле известных команд является их отличительным знаком и должна точно соответствовать стандартам. В компании все это прекрасно понимают, и тратят много сил и ресурсов, чтобы каждое изделие было изготовлено идеально согласно лекалам представительской роли их продуктов.