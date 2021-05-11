Де замовити свіжі квіти з доставкою?

Свіжі квіти з давніх часів ототожнюють зі святковим настроєм та радістю. Вони дарують яскраві емоції, створюють романтичний настрій і показують силу почуттів. Існує багато приводів, щоб подарувати квіти, але ще краще, коли букет дарують просто так. Щирий подарунок може робити дива, а дарувати коханим радість – це завжди приємно. Щоб підібрати ідеальний варіант подарунку, можна скористатися допомогою справжніх професіоналів і замовити букет квітів (https://flowers.ua/ua/bukety-tsvetov) в режимі онлайн. На сайті Flowers.ua вибір квітів просто вражає, від роз і альстромерій, до кімнатних бамбуків та фікусів. Жінки поважають чоловіків не за слова, а за реальні справи, а букет зі 151 троянди краще за все каже про справжнє кохання.

Даруйте кохання, де б ви не знаходились

В наші часи завжди можна залишатися на зв’язку за допомогою сучасних технологій. Числені месенджери, соціальні мережі і смартфони дають можливість відчувати радість спілкування з найріднішими людьми по всьому світу. Якщо ви перебуваєте у відрядженні та бажаєте зробити приємний сюрприз своїй коханій жінці, доставка квітів – це відмінний привід нагадати про себе. Ця послуга має безліч переваг, ось лише декілька з них:

Ви можете бути впевненим в якості квітів. Сервіс Flowers.ua співпрацює із постачальниками напряму і гарантує свіжість кожного букету.

Замовлення можна оформити за допомогою комп’ютера, планшета, в телефонному режимі чи за допомогою власного смартфона.

Якщо замовити букет зранку, то ваша обраниця отримає його в той самий день.

Замовлення “сюрпризом” – бажаєте влаштувати несподіваний подарунок? Для цього необхідно лише вказати адресу отримувача. Кур’єр доставить ваше замовлення у вказаний час.

Індивідуальне замовлення – кожна жінка бажає отримувати ексклюзивні подарунки, щоб відчувати себе особливою, і ви можете подарувати їй такі відчуття. Професійні флористи сервісу Flowers.ua можуть скласти для вас букет, враховуючи ваші побажання чи особливі потреби. Навіть фото квітів буде достатньо, щоб повністю відтворити потрібну композицію.

Власна кур’єрська служба працює цілодобово, 365 днів на рік. Замовити композицію з живих квітів можна, де б ви не знаходились, менеджери сервісу завжди намагаються виконати усі прохання клієнтів.

Скористайтеся мобільним додатком сервісу

Мобільні телефони вже стали важливою частиною нашого повсякденного життя. Складно уявити собі дорослу людину, яка не користується смартфоном. Якщо завантажити офіційний додаток сервісу Flowers.ua на свій мобільний, можна отримати чимало переваг:

Швидкість замовлення – щоб підібрати потрібний букет, вам знадобиться лише пара кліків. Зручні фільтри скоротять процес вибору до хвилини. Оплачувати замовлення можна у будь-якій валюті.

Економія – співпраця з українськими банками дає кожному користувачу сервіса до 20% кешбека на банківську карту, а постійні розіграші та акції зекономлять вам чимало коштів.

Діджиталізація – сидячі в ресторані, таксі чи на нараді, замовляйте букет коханій у 2 кліки і відправляйте вашу композицію в соціальні мережі та популярні месенджери.

Є те, що об’єднує жінок по всьому світу – всі вони потребують уваги! І святий обов’язок чоловіка – перш за все не забувати про свята. У цьому теж допоможе сервіс Flowers.ua. Зробіть замовлення навіть за кілька місяців, і букет все одно буде доставлено своєчасно по вказаній адресі. Вас будуть постійно інформувати про статус замовлення за допомогою push-повідомлень, а на екрані телефону можна побачити навіть місцезнаходження кур’єра.

Додаткові подарунки

Навіть одна єдина троянда може розтопити лід у відносинах або показати ваші почуття, але якщо ви бажаєте зробити особливе свято, варто замислитися про можливість доповнити букет. Не секрет, що усі ми легко вбираємо патерни поведінки з масової культури. Так вже повелося, що на День святого Валентина дівчата бажають отримати не тільки букет, а ще й плюшеву іграшку або коробку цукерок. На день народження повітряні кульки будуть доречними для жінок різного віку. Якщо ви даруєте квіти на ювілей бабусі, подаруйте старенькій корзину цукерок чи фруктів. Подарункові корзини підходят буквально усім. Навіть чоловікам буде приємно отримати корзину з вином та сиром, а діти будуть у захваті від плюшевих ведмедиків і різноманітних солодощів. На ювілей колеги краще за все підійдуть букети в корзинах. Вони прекрасно підходять до інтер’єру, квіти довго не в’януть, завдяки спеціальному флористичному матеріалу. Корзину потім можна використовувати для побутових справ, а дівчина на побаченні зможе зручно прогулюватись з нею без усілякого дискомфорту. Романтичне послання в пляшці скаже про ваші романтичні почуття або, якщо ви ще не готові до серйозних кроків, розповість жінці про таємного шанувальника.

Гарантія захисту ваших особистих даних

Кожна транзакція проходить абсолютно анонімно, за бажанням ви можете навіть не вказувати, від кого прийшов подарунок. Оплачувати замовлення можно усіма відомими платіжними системами на умовах повної конфіденційності. Всі фінансові операції проводяться на окремих, повністю захищених серверах. Дані по кредитним карткам є таємними і не підлягають розголосу стороннім особам. Безпека клієнта і висока якість обслуговування – це основні принципи компанії.