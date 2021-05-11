Планета Индия

Индия сейчас у всех на слуху. Да, там бушует коронавирус, мутировавший в иной, страшно агрессивный штамм. Это все можно прочитать-посмотреть в новостях. А мы предлагаем вам иную Индию, в которую нужно поехать однажды и влюбиться в нее навсегда, как это сделала наша землячка Анастасия Жудова.

Она даже внешне неординарная, необычная, «неместная». Она не носит «оверсайз», штаны с лампасами, яркие кроссовки на дикой платформе. Женственная, красивая, стильная. А уж когда с ней пообщаешься… Да если еще и увидишь украшения, которые она делает… Словом, влюбляешься в нее, как она в Индию.

Мы познакомились благодаря Николаю Цуканову. Хотя он об этом не знает. Сейчас в галерее «Елисаветград» выставляются «морские чудеса» жителя Днепра Александра Николашина. Как-то он познакомился с Анастасией, и она предложила (или он предложил) создавать сувенирные мини-панно с использованием морских ракушек, камушков… Она стала творить чудеса. В принципе, чудеса из ее рук выходят уже много лет. Но обо всем постепенно и подробнее.

Настя родилась в Кировограде, росла, окончила школу, затем летную академию, факультет «Аэронавигационное обеспечение полетов». Будучи второкурсницей, попала на практику в Борисполь.

Взлет

– Это на меня произвело такое впечатление, как если бы человек из Малой Виски оказался на Манхэттене. До этого я не видела супермаркетов, хороших дорог, красивых клумб, вазонов на столбах. Тогда я поняла, что не хочу возвращаться в свой город. По окончании академии подала резюме в одну из частных авиакомпаний в Киеве. Без знакомств и протеже меня взяли.

Там я проработала полтора года. В мои обязанности входило формировать чартерные рейсы для состоятельных людей. Со многими известными бизнесменами и политиками приходилось общаться по телефону. О некоторых сложилось собственное мнение. Например, Рабинович, если ему приходилось звонить лично, был всегда вежлив и учтив. Никакого приказного тона, все через «пожалуйста» и «спасибо». А были и откровенные хамы…

С работы пришлось уйти – меня там обидели. Не хочу вдаваться в подробности, но я решила, что с такими людьми не буду работать, хотя зарплата была более чем достойная. Попробовала себя в нескольких компаниях, даже в «Гербалайфе». Со временем стала задыхаться, хотелось чего-то постоянного, масштабного, чтобы доставляло удовольствие.

Но тот период был замечателен тем, что свел и подружил меня с хорошими людьми. У меня появилась подруга, с которой у нас были одинаковые взгляды на жизнь, вкусы. Мы были приверженцами «хиппи»-образа жизни: мир, любовь, солнце, музыкальные фестивали, йога, здоровое питание, веганство, кришнаитские сладости, чайные церемонии, вечеринки под луной… Она однажды просто улетела в Индию. А потом позвала меня. Говорит: «Тебя ничто не держит, ни мужа, ни детей, ни работы. Давай ко мне!» Я взяла билет в один конец и полетела к ней.

На другой планете

– Это был штат Гоа, деревня Арамболь. Подруга меня встретила и повезла встречать рассвет. Помню то утро, то побережье, было прохладно, подруга мне рассказывала обо всем, что там есть, что я смогу увидеть, с чем познакомиться, открыть для себя. Тогда я поняла, что нахожусь дома.

Приехать в Индию – это как попасть на другую планету. У них все другое. В Арамболе есть частная пекарня, где делают булочки, и мальчики на велосипедах их развозят по домам. У них разуваются на входе в магазин. Там можно остаться ночевать в кафе, если тебе там хорошо. Тебя утром разбудят, сделают чай, угостят сигаретой, спросят, как дела, настроение. Я могла сидеть в кафе, пить имбирный чай и рисовать. Приходят люди, кто-то с гитарой, кто-то с джамбо, с губной гармошкой. Начинают что-то играть. Откуда-то появляется человек, который устраивает файер-шоу. Вдруг кто-то начинает петь. Кто-то подсядет к тебе за столик и заведет разговор. Или тебя никто не трогает, а все это действо происходит вокруг тебя. И это так хорошо. Ты наслаждаешься атмосферой.

Поначалу я удивлялась тому, что можно заговорить с любым человеком на улице или в кафе и подружиться с ним. Я, к примеру, восхищаюсь танцовщицей, а подруга предлагает подойти и сказать ей об этом. Подхожу и говорю: «Вы такая красивая. Спасибо за прекрасный танец». И все, вы уже дружите.

Там много славян. Как правило, люди на зиму сдают свои квартиры в Питере, Москве или Киеве и приезжают в Гоа. Параллельно ведут какой-то бизнес. Есть европейцы, американцы, израильтяне. Много талантливых людей, умеющих руками делать красоту. Кто-то украшения, что-то из кожи, мозаику. Кто-то танцует, поет, занимается йогой. Энергетику этого места невозможно описать словами. Она светлая, наполненная мыслями, желаниями, действиями, поступками людей.

В одном из кафе по понедельникам устраивались вечера «открытого микрофона». Люди предварительно записывались у ведущего в очередь и выходили к микрофону, пели, читали стихи. Там всегда было много людей, можно было услышать качественный рок-н-ролл. А однажды какой-то русский пел шансон. Как же это похабно звучало! Но в основном все было пристойно и красиво.

Хотите – верьте

– Ввиду того, что там другая энергетика, происходят волшебства. И со мной они случались. Еще до приезда в Индию я увлеклась рисованием по ткани акриловыми красками. Накупила футболок, разрисовала и взяла их с собой в Гоа.

В Арамболе невероятно красивые закаты. Туда едут специально на них посмотреть. И там же продается всякая всячина, называемая хенд-мейдом. Это маркет, а не базар, люди ставят небольшие столики или стелют какую-то тряпицу, и идет торговля. Так называемые туристы любуются закатом и покупают браслет, или серьги, или мыло ручной работы. И я попыталась реализовать свои работы.

Я по природе не продавец – не люблю, когда со мной торгуются. Знаю, сколько потратила средств и усилий на свою работу, поэтому не позволяю занижать цену. Но надо было зарабатывать, и я вышла на маркет со своими футболками. Ничего не удавалось продать. И вот тут произошло волшебство. Подружка, которая меня позвала в Индию, в очередной раз привела меня любоваться закатом и предложила загадать желание, стоя на берегу моря. Я сказала, что не верю в чудеса, но она настаивала. И я под ее натиском и желанием продать наконец-то футболки сказала: «Не надо мне много покупателей. Пусть придет один, желательно мужчина, купит все футболки и еще заказ сделает».

Примерно через неделю ко мне подошел мужчина, посмотрел на футболки, дал деньги, попросил все упаковать и принести ему домой. Сказал, что сделает дополнительный заказ. Так и произошло. Это только один пример того, какая Индия волшебная.

Профессия – стол

– Я стала искать подработку. Мне предложили несколько вариантов. В крупных городах девушкам со светлой кожей легко устроиться на временную работу. В основном это свадьбы, дни рождения, корпоративы, куда нанимают девочек для чего-то. А «что-то» – это просто абсурд. Кем я только не была! Столом, статуей… Были девочки-фонтаны. Впервые я попала на «ивент» в Дели. Три огромных зала, шикарные столы, все в цветах, украшениях, с подсветкой. Я подумала, что попала на церемонию индийского «Оскара», но это оказалась свадьба. Я им была нужна для того, чтобы стоять на стуле в длинном красном платье, и я символизировала продолжение красной дорожки, по которой шли гости. Ко мне подходили, со мной фотографировались. Стоять надо было четыре часа с перерывами. И это стоило сто долларов. Нормальные расценки. Стол и фонтан – самое тяжелое. Стол – это когда на тебя, как юбка, надевается пластиковый круглый стол. Он сам по себе тяжелый, плюс еще ставят напитки. И надо ходить по залу, при этом на каблуках. Фонтан – надо стоять в воде, по тебе проведены трубки, из которых льется вода, и это тоже непросто.

Все органично

– Видела я и грязь в Индии. Особенно в Дели, Фаридабаде, в сезон дождей. Весь мусор с водой течет по дорогам. К путешествию по Индии нужно быть готовым. А к еде надо привыкнуть. Все жареное. Даже перец чили в кляре. Если это «стрит-фуд», то холодильников для хранения продуктов нет, поэтому все зажаривается. И все острое. Да, не стерильно, пыль, но у меня не было по этому поводу паранойи, несмотря на то, что я из семьи медиков.

Меня там ничто не раздражало, и в этом тоже состоит феномен Индии. Да, песок, но ты его сметаешь с пола, и все. И собаки приходили в дом спать, и обезьяны, и змея заползала. И хамелеон в унитазе сидел. Ничего страшного, все какое-то органичное.

Влюбить в себя индуса

– Там я влюбилась в своего будущего мужа. Вернее, сначала я влюбилась в его улыбку. Но за мной тогда ухаживал другой парень, и этот как истинный, хорошо воспитанный индус не стал кидаться на меня, как другие. Часто бывает, что местные пристают к белым девушкам, просят номер телефона, чтоб с самого утра рассказывать, как он влюблен. На этом, как правило, словарный запас их английского заканчивается.

Я взяла инициативу в свои руки, тем более что парень, который за мной ухаживал, был просто хорошим другом. Мой тогда еще будущий муж был из хорошей, интеллигентной семьи. Он прилетел в Гоа из-под Дели. Тоже взял билет в один конец. Всем помогал, его все любили. На одной из вечеринок мы оказались за одним столиком и разговорились. С тех пор стали парой.

Он – брамин, или брахман. Это высшая каста в Индии, это религиозные люди. Когда мы решили связать судьбы, то есть пожениться, он сказал, что имеет право узаконить наши отношения. Он говорил, что делать, я выполняла условия ритуала. И тогда он поставил мне на лбу точку. Она была не красной, а цвета фуксии – у меня была баночка с такой краской. Через полгода мы повенчались.

Его родители не были готовы к нашему союзу, поэтому он переживал, как семья меня воспримет. Когда мы приехали первый раз, прожили там два месяца, родители ни разу со мной не заговорили. Там существует интересный стереотип: если я белая, значит, террористка. А еще родные думали, что наша женитьба – очередная выходка их сына. Он действительно был нестандартным ребенком, способным на выходки.

Эта ситуация, непринятие меня, вызывало некоторый дискомфорт. Но я была влюблена, дорогой мне человек рядом, поэтому ко всему относилась спокойно. Потом мы с ним поехали в Гималаи и там тоже были счастливыми. Там все другое: люди, одежда, традиции, природа. Индия в принципе разнообразная.

Красота неописуемая

– Мы жили в Манали, в красивом домике. Выходишь на террасу, стоит стол, накрытый клетчатой скатертью. Вокруг много роз, вишни, абрикосы, которые цветут. Невероятные, странные птицы. Обезьяны приходят, которые воруют еду. Если обезьяна хочет у тебя что-то забрать, а ты не даешь, она может влепить пощечину. Не кусают, а именно бьют по щеке. Могут отобрать телефон, поэтому фотографировать их рискованно.

Там высоченные сосны, намного выше, чем у нас. И шишки огромные. Горы с водопадами. Воду мы набирали из горной речки, а потом пропускали через специальный фильтр. Местные живут в домах, где на первом этаже держат коров, чтобы наверху было тепло. Выращивают горох, малюсенькие баклажаны и огромные кабачки. Мы видели, как собирают шафран.

Встречали местных мудрецов, просветленных. Они живут в пещерах, к ним приходят люди побеседовать, спросить совет. С пустыми руками не идут, но и не с деньгами, несут какую-то еду. Эти мудрецы носят какую-то тряпку, на голове дреды, худые. Есть и псевдо-мудрецы. Ходят и что-то предлагают купить. Например, какой-то камень для потенции, поддельный шафран. Кто-то ходит со змеей и играет на дудке. В одной из кафешек был такой чудак, и у него была змея с двумя головами. Но головы не рядом, а с противоположных сторон. То есть нет хвоста. Полгода одна голова спит, а вторая ест мясо. Потом эта засыпает, а другая ест фрукты и пьет молоко.

В Индии много храмов. Расскажу об одном из них. В нем огромное количество свитков с именами. Если твое имя не записано, ты в этот храм не попадешь. Более того, напротив имени написан ответ на вопрос, с которым ты обратишься. Тетя моего мужа не могла иметь детей и поехала в храм к монахам. Имя нашлось, ответ на вопрос был…

Моя семья

– Потом я забеременела. Сына приехала рожать в Украину. Когда ему было два месяца, мы снова улетели в Индию. В принципе, ежегодно лето мы проводили здесь, а на осень возвращались. Потому что здесь мама и папа – это первое. Ну и в Индии летом плюс пятьдесят, а это не так просто выдержать. Ты привязан к кондиционеру. Там нет тротуаров. Поначалу меня это удивляло и раздражало. А потом я поняла: кто захочет ходить по раскаленному асфальту? Но там много парков, где можно спрятаться в тени.

Со временем меня приняла семья мужа. Свою роль сыграло то, что у них появился внук. Но был момент, после которого они меня зауважали и полюбили. Умерла бабушка, мамина мама. Там сразу заказывают лед. Есть специальная служба, которая его привозит, и огромными кусками обкладывают тело, чтоб на следующий день похоронить. По их традициям младшая из женщин семьи должна омыть лицо покойной чем-то вроде нашего кефира. Младшей оказалась я, с которой не общались, подозревая в терроризме. Выбора не было, и эту процедуру доверили мне. Я спокойно вымыла лицо. Как они стали меня уважать! Думали, что я побоюсь, побрезгую. Но они не знали, что когда-то я хотела быть патологоанатомом…

После этого меня приняли, надарили золота. Возили меня в кафе, покупали юбочки, блузочки. Они открылись, оказались потрясающими людьми. Мне с ними повезло. Прекрасная семья, особенно мама. Я обожаю свою свекровь и скучаю по ней.

Смогла удивить

– Как-то я решила открыть свой магазин на ночном маркете в Гоа. Да, там есть дневные и ночные. Продают все: национальную одежду, расшитую камнями, благовония, сумки, шали. Там же стоит трейлер, в котором находится администрация маркета. Для того, чтобы тебе выделили место, нужно подать заявку и фото своих работ. Причем иностранцам желательно иметь эксклюзив. Если дают добро, получаешь место, в лучшем случае – с вбитыми в землю палками. Хочешь – обтягивай тканью, хочешь – бамбуком. Подсветка, витрина – по твоему желанию.

Я подала заявку, а мне не звонят. Начинаю переживать. А знаю, что у меня эксклюзив: разрисованные футболки и кеды. Настроившись решительно, стала добиваться встречи с администратором. Пришла, представилась, а мне говорят, что рады моему приходу, так как не могут дозвониться. Оказывается, руководитель хочет со мной пообщаться. Он на моих фотографиях увидел изделия и вывеску, которую я не заказывала, а сама нарисовала, и захотел картину, выполненную в таком стиле. Это была моя идея, которая родилась в Индии. До этого я просто что-то перерисовывала. Как выяснилось, он ежегодно заказывает три-четыре картины мастеров, которые там продают свои работы.

Размер был заявлен полтора метра на два. Я спросила, какой бюджет, он ответил, что это не имеет значения. Понравится – купит. Я прикинула, какой суммы не хватает, чтоб решить финансовые проблемы (а уже была замужем), и у меня получилось семь тысяч долларов. Долго не могла приступить к работе, все время что-то мешало. А за маркет надо платить. Но я человек ответственный: пообещала – надо делать. На нее у меня ушло два месяца.

Получилось что-то невероятное. Картина состояла из рисунков, плетения макраме, глиняных фрагментов, камней, зеркал, кожи, проволоки, фасоли, гороха. Каждый символ что-то значил, они переплетались, создавая общую картину, идею. Да, тема была обозначена заказчиком: его ночной маркет моими глазами. И я это сделала.

Пришла и объявила цену: восемь тысяч долларов. Он сказал, что это слишком дорого. Я ответила, что он ее еще не видел, что ему надо прийти ко мне домой. И у меня была специально сделанная книжечка, которая крепилась к картине, в ней я расписала все символы и использованные материалы. Указала, что здесь шитье, вышивка крестиком и «ноликом», проволока, 23 глаза, 4 девушки, 10 губ, свойства каждого камня, которые я использовала…

И в нашу деревню заезжает Ауди А8 с водителем. В наш дом, в котором два пластиковых стула, кошка с котятами и мой творческий беспорядок, заходит заказчик. Сел на пластиковый стул, я поставила перед ним картину и стала ее представлять. Он ни слова не проронил, ни одного вопроса не задал. Я понемногу стала паниковать: неужели не понравилось? Вдруг он встал, сказал, что пора ехать, и спросил, когда я смогу доставить картину. Это было очередное индийское чудо, произошедшее со мной…

На две страны

– Я закрыла все финансовые проблемы, и у нас с мужем появилась возможность полететь в Украину. Это был его первый визит на мою Родину. Первое, что его поразило, – наличие тротуаров. Он с удовольствием по ним ходил, мы гуляли по историческому центру, муж восхищался архитектурой: краеведческим музеем, водолечебницей Гольденберга… Но больше всего его поразило украинское село. Мы поехали к моей тете, и он удивился тому, что овощи выращиваются на собственном огороде, что содержат кур, кроликов. В Индии, в Гималаях, с кроликом можно сфотографироваться за 40 гривен на наши деньги. А у тети фоткался бесплатно, сколько хотел.

Тут и речка, и рыбалка, и все растет рядом. Он рубил дрова, чего раньше никогда не делал. И варил кашу курам, не понимая, зачем это делают, потому что в Индии эти птицы кормятся сами: что найдут.

Наши тыквы для него тоже были экзотикой. И капуста. И все остальное, что росло на огороде. Но было кое-что, от чего он устал. Это мясо три раза в день. Для нас это норма, а он не понимал, как можно завтракать, обедать и ужинать мясом, пусть и приготовленным по-разному. С собой он постоянно носил маленький острый перец – кума оборвала с вазона. На рынке мы искали чили, он подходил, просил пробовать, откусывал и говорил, что не острый. Там все «фигели».

Еще его поразило, что у наших женщин разнообразные прически. Он знал, что в Украине не встретит женщин в сари, но волосы… Индуски все с длинными волосами, темные. Чем длиннее, тем круче. Собраны в гульку. А распускают только в присутствии мужчины. А у нас же – все цвета радуги, любой длины. Муж увидел, что женщины разные.

Здесь, в моем городе, мы отметили годовщину свадьбы. Импровизировали церемонию, снялись на Валах возле березок, как многие делают. На нашу удачу, здесь был мой однокурсник-индус на переаттестации, он был нашим шафером…

Сейчас мы с сыном здесь. Я захотела показать ему зиму, и мы, приехав в прошлом году на лето, остались в городе у моих родителей. А потом наступил карантин. Сын наигрался в снежки, но мы пока еще не можем уехать.

Мои украшения

– Занимаюсь изготовлением украшений. Выставляю их на международных сайтах. В Украине не предлагаю, потому что долго объяснять, почему это столько стоит. Делаю сережки, кулоны, браслеты, чокеры (короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее. – Авт.) Все это авторское, и мне все нравится. Хотя редко ношу свои изделия. Недавно нашла серебряную проволоку и использую ее. И у меня есть собственное изобретение: украшение-трансформер. Это такая «штучка», которую можно носить как заколку, чокер, поясок, браслет, брошь… Я сейчас этим увлечена.

Я бы запатентовала свое изобретение, свою «придумку», но в Украине это сделать практически невозможно. Страны разные, люди, менталитет – тоже. Но у каждого человека на планете есть свое индийское прозвище – я в этом уверена. Вот моя мама – «Суета сует», мой муж – «Лучший друг» и так далее.

Не ищите объяснений

– Расскажу пару странных историй, характеризующих Индию. Одна произошла с подругой моей подруги, позвавшей меня туда. Не секрет, что в Индии курят, причем не всегда просто сигареты. Однажды на вечеринке ей что-то подсунули – такое бывает. После этого она начала сходить с ума. Говорила, что видит индийских божеств. К ней начал приходить Ганеша, бог мудрости с головой слона, другие божества. Она вроде бы в здравом уме, но когда рассказывала о своих видениях, людям становилось жутко. Говорила, что они милые, веселые, поддерживают ее, они общаются. Со временем она стала замечать, что они видоизменяются, становятся злыми, агрессивными, подталкивают ее к суициду. Она испугалась и поняла, что эти убеждения нереальных «друзей» до добра не доведут.

Экстренно вернулась домой в Украину и отправилась в монастырь. Она на самом деле умная, образованная, еще в школе читала Ницше. Пошла исповедаться, объяснила батюшке, что с ней происходит, что она видит. Он попросил подробно все описать, особенно злые, видоизмененные образы. Рассказала. Батюшка ушел, вернулся с книгой, в которой были рисунки злых духов, в том числе Люцифера. На одном из них она узнала тех, кто к ней приходил. Это одна из историй, которые меня до сих пор будоражат. Если это действие наркотика, почему все так реально? Или было что-то другое?

Еще одна история. Отец моего мужа как-то возвращался с работы с коллегами. Шли по улице, поравнялись со двором, в котором был накрыт стол, – отмечали что-то. Хозяева пригласили прохожих перекусить. Они зашли, угостились, воспользовавшись гостеприимством. Поблагодарили и ушли. И отец мужа на ходу вдруг обернулся и не увидел ни двора, ни дома, ни стола, ни хозяев. На следующее утро он испражнился пеплом… Это Индия, ребята, волшебная и неразгаданная…