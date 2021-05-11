Уникальные сорта тюльпанов в дендропарке

Сезон тюльпанов сейчас в самом разгаре. И в нашем дендропарке можно, как нигде, до полного удовлетворения души любоваться их многообразным цветением. Только вдумайтесь: больше 3 миллионов луковиц было высажено в этом году! Да ещё и вручную, трудом всего лишь нескольких человек.

Зрелище – просто удивительное. А какое благоухание на парковых аллеях возле клумб, не передать словами! Пионовидные, махровые, с резной бахромой, самых разных цветов, оттенков и форм… О некоторых особенных сортах тюльпанов, которые можно увидеть в дендропарке Кропивницкого, читайте в этой статье.

Тюльпан Негрита

Эти благородные цветы отличаются характерным ярко-фиолетовым цветом с белым основанием лепестков, создающим красивое светлое основание бокала бутона. Сам бокал цветка достигает 10 сантиметров в высоту при общей высоте растения 40-50 сантиметров. Этот тюльпан остается одним из самых любимых растений садоводов на протяжении столетий. Первые находки, свидетельствующие о культивировании этого цветка, датируются одиннадцатым веком, а первые страны, обратившие на него внимание, находились на Ближнем Востоке.

Этот цветок не раз был воспет в произведениях восточных поэтов: Омара Хайяма, Саади и других. Именно он являлся символом правящей династии Османов, а его изображение было перенесено на многочисленные фрески и барельефы того времени.

На данный момент представители этого вида широко распространены на планете, а центр наибольшего производства луковиц и их сертификации находится в Нидерландах.Тюльпаны Негрита (Negrita) по классификации относятся к классу Триумф (Triumph). Triumph – это обширный подрод, включающий от сорока до пятидесяти четырех видов, распространенных в большей степени на территории Средней Азии. Цветут эти тюльпаны во второй половине весны – в апреле-мае.

White Heart

Этот удивительный вид тюльпанов напоминает белоснежные лотосы с такой же желтой серединкой и тоненькой ножкой. Форма бутонов – чашевидная в диаметре от 8 до 11 см, лепесточки – махровые, белоснежного окраса, листва слегка волнистая, с острым кончиком. Принадлежат к группе махровых ранних. В переводе название тюльпанов означает «Белое сердце». Выглядят очень нежно и изысканно…

Labrador

Бахромчатый тюльпан потрясающего темно-бордово-красного оттенка с эффектным черным отливом и красивой, пышной окантовкой по краю лепестков. Высота бокала достигает 8 см, а в диаметре – до 14-ти. Уникальная форма и цвет делают этот сорт восхитительным и роскошным. По форме бутон – бокаловидный, крупный. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и сильным ветрам. Отличительная особенность бахромчатых тюльпанов – игольчатая бахрома по краю лепестков.

Dallas

Ещё один сорт тюльпанов с игольчатой бахромой, очень похожий по форме на Labrador, но отличающийся от него по цвету. Тюльпаны вида Dallas – нежно-розового оттенка и обладают приятным душистым ароматом. Преимущество этого сорта в том, что они морозостойкие, устойчивые к заболеваниям и имеют достаточно продолжительный период цветения. Размер бутона – 6-7 сантиметров.

Antraciet

По цвету примерно такие же, как и Labrador, – насыщенно-бордовые, но без бахромы. Тюльпаны сорта Antraciet очень напоминают пышные пионы, только на ровной ножке средней высоты и с остроконечной сочной листвой. Относятся к группе махровых, цветут в течение двух-трёх недель.

Sunlover

Прогуливаясь по аллеям парка, нельзя не заметить клумбу с пышными, ярко-оранжевыми цветами сорта Sunlover, что в переводе означает «любящий солнце». Они и правда такие же огненные, как солнце. Относятся к поздней разновидности махровых, цветут в мае в среднем от 6 до 12 дней.

Бутоны этих тюльпанов раскрываются очень медленно, а раскрывшись, имеют диаметр 10-15 сантиметров. Форма у них – помпонная или пионовидная с большим количеством лепестков, на которых есть красные прожилки. Цветоносы вытягиваются на 45-50 сантиметров в высоту.

Интересно, что в начале цветения эти тюльпаны имеют насыщенно желтый оттенок, а под конец становятся почти оранжевыми.Мы застали их уже именно такими – полностью раскрывшимися и насыщенно-оранжевыми.

Queen of Night

Тюльпан Queen of Night – одноцветный драматический тюльпан. Его название – «Королева ночи». Тёмно-бордовые цветки на высоких стеблях производят неизгладимое впечатление.

Данный сорт относится к классу простых поздних тюльпанов. Цветок огромный, приятный на вид, благородной бокаловидной формы, ароматный. Лепестки широкие, тупоконечные, с глянцевым блеском. Цветоносы толстые, прочные, прямые. Сами тюльпаны достаточно высокие: от 45 до 65 сантиметров. Данный сорт растет как на солнце, так и в полутени.

Цветут обычно во второй половине мая, поэтому в дендропарке бутончики пока ещё закрытые, хотя один цветочек уже почти раскрылся.

Snowboard

Тюльпаны «Snowboard» относят к семейству «Триумф», однако этот голландский цветок отличается от своих собратьев кристальной белизной бутона. Увенчанные белоснежной «короной» цветы никогда полностью не распускаются. Именно поэтому многие садоводы так любят данную разновидность. Растение многолетнее. Общая высота составляет 70 см, а длина чашки не более 10 см. Форма соцветия — классическая, бокаловидная. Стебель довольно крепкий, поэтому устойчив к неблагоприятным климатическим условиям: осадкам, сильным порывам ветра и т. д.

Казалось бы, обычные белые тюльпаны, без каких-либо вычурностей и бросающихся в глаза особенностей! Но как же они благородно смотрятся в своей простоте и буквально концентрируют на себе всё внимание своим элегантным белым цветом и крупным размером бутона, гармонично разместившимся на длинном ровном стебле.

Design Impression

Этот вид тюльпанов относится к сорту Дарвиновых гибридов. Крупный, стройный, очаровательный цветок очень гармонично смотрится на цветочной клумбе. Форма бутона – классическая, крупная. Цвет – розовый нежнейшего оттенка с оранжево-серебристыми, едва заметными разводами и большими волнистыми листьями с четко очерченным тонким желтоватым окаймлением. Высота бутона 10-12 см, высота цветоноса достигает 55 см.

Spring Green

Это поздноцветущий сорт, который относится к классу зеленоцветковых тюльпанов, или тюльпанов вириди­флора. Он был выведен в 1969 году. Отличается от других видов частично зеленоватым околоцветником, сохраняющим свою уникальную окраску весь период цветения. В одном цветке собрана уникальная комбинация цветов. Здесь и цвет слоновой кости, и светло-зеленый, и зеленый! Его привлекательные лепестки необычно закрученные. Внешняя сторона каждого лепестка по центру украшена широкой зеленой полосой.Форма тюльпана SpringGreen – бокаловидная, высота – 4-6 см, диаметр цветка – до 5 см.Высота растения – 45-50 см.

Этот вид тюльпана цветет в поздние сроки, поэтому в дендропарке его раскрытия пока только ждут.

White Liberstar

Совершенно необычный белоснежный тюльпан уникальной формы будто создан для восхищения.

Его главной особенностью является чашеобразная форма с изогнутыми, слегка волнистыми краями лепестков, внешне напоминающими корону. На первый взгляд цветок имеет сходство с лилиецветными тюльпанами. Это сильнорастущий, среднего размера тюльпан. Достигает в высоту до 40-50 см. Длина бутона составляет от 7 до 8 см, диаметр – 5-7 сантиметров. Сроки цветения приходятся на конец апреля-начало мая, с длительностью от 2 до 3 недель. Цветки имеют красивую короновидную архитектуру, состоят из шести лепестков. Каждый лепесток обладает плотной текстурой. Концами необычно отогнут наружу, а его края эффектно подкручены. Кончики круглые и разделены. Эти тюльпаны напоминают зефир или воздушное безе.

Попугаевидные тюльпаны

Ещё одна интересная разновидность тюльпанов. Попугайными их назвали потому, что они имеют волнистые лепестки различных ярких окрасов, напоминающие перья. Цветение их приходится на вторую половину мая и длится около двух недель. Примечательно, что в кропивницком дендропарке их уже можно увидеть сейчас. Несмотря на невысокий рост, бутончики очень пышные и достигают до 20 см в диаметре.Первая и самая примечательная особенность попугайных тюльпанов – их внешний вид. Изрезанные по краям лепестки не дадут пройти мимо. В сочетании с невероятной цветовой гаммой эти цветки смотрятся нескучно и весьма элегантно. Столь необыкновенный внешний вид – результат генетической мутации. Данные тюльпаны были выведены из простых поздних тюльпанов. И, как результат молекулярной перестройки, эти цветы нуждаются в особом уходе и условиях.Окраска попугайных тюльпанов не ограничивается одним или двумя цветами. В зависимости от цветовых сочетаний выделяют множество сортов. В дендропарке мы обнаружили такие редкого сиреневого оттенка.

– Хотя каждый из сортов тюльпанов особенный и у нас много их разновидностей, уход за ними довольно простой, – говорит Наталья Балабайкина, цветочница кропивницкого дендропарка. – Как осенью ещё в октябре мы их высадили, так за это время они от земли и напитались всем необходимым. Мы их даже сейчас не поливаем, только пропалываем от сорняков.Условия ухода и высадки в принципе для всех тюльпанов одинаковые.

– Главная особенность каждого из тюльпанов – их цветовая гамма и форма. Сор­та есть разные: природные и выведенные селекционно. Например, черного тюльпана в природе не существует, он был выведен искусственно. Или голубые тюльпаны. В природе отсутствует фермент, благодаря которому образовывались бы тюльпаны такого оттенка, поэтому они тоже выводятся селекционно. Большинство тюльпанов, которые вы видите в дендропарке, выращены из луковиц природных сортов, заказанных прямо из Голландии, – отмечает пиар-менеджер парка Евгения Пузыня.

Ещё пару недель точно тюльпаны в дендропарке будут радовать наш глаз. Одни, более ранние сорта, отходят, а на смену им распускаются другие. Очень рекомендуем не упустить возможность и полюбоваться весной во всей её красе, посетив цветущий дендропарк!