Не дымит, не коптит, не шумит…

На въезде в Кропивницкий с уманского направления недавно построили асфальтный завод, который будет обеспечивать ремонт участка дороги М-12 Стрый – Кропивницкий – Знаменка, теперь это часть так называемого Маршрута Единства.

О новом асфальтном заводе рассказал Стас Глуган, инженер АБЗ фирмы «Ростдорстрой», головной офис которой расположен в Одессе: «Наша строительная компания – один из лидеров на рынке дорожной индустрии Украины. Работаем по всем направлениям дорожной инфраструктуры, строим дороги, мосты, заводы. Мы 15 лет на рынке, постоянно растем, что и заложено в названии компании. В Кировоградскую область зашли после победы в тендере на ремонт участка дороги, для чего нам нужен свой завод. Это наша практика, поэтому наши асфальтные заводы уже работают по всей Украине – в Киеве, Одессе, Черкассах, Николаеве, и вот теперь в Кропивницком.

Завод полностью автоматизирован и компьютеризирован. Заводом управляет один оператор, который задает программу, рецептуру, а все производство контролируется автоматически, исключая так называемый человеческий фактор. Это к вопросу о качестве, если нарушается технология, завод при сбое сам отправляет материал в брак и просто не будет работать, пока не будет устранена ошибка. На каждом нашем заводе действует своя лаборатория, это кроме центральной. Поэтому вся продукция проходит строгий контроль, причем информация у нас открытая. Завод действует по самым высоким экологическим стандартам, очистка выбросов на уровне 98%, конечно, никакого облака пара или пыли во время работы не будет, кроме этого, завод оснащен шумопоглощающими технологиями. Можно сказать, его не видно и не слышно, пока не подойдете на сам завод.

Уже сам факт строительства завода здесь говорит о многом. Завод был куплен специально, под настоящий и будущие объемы строительства. Производительность – 160 тонн в час, за смену выдаем 1600 тонн асфальтового материала. Учитывая технологию дороги, в среднем этого количества асфальта хватит на 1,5-2 километра дороги. Для сравнения, старые асфальтные заводы, которые были в каждом районе, выдавали по 200-300 тонн асфальта в смену, при отвратительном качестве и экологии.

Зарплаты – достойные, предусматриваем доставку персонала на работу и обратно, трехразовое бесплатное питание и аренду жилья, но, поскольку завод автоматизирован, людей будет не так много.

Сейчас турецкие специалисты заканчивают пуско-наладочные работы, само оборудование итальянского производства. Через неделю планируем выйти на проектную мощность».