Первый последний звонок

Во вторник, 18 мая, в гимназии имени Тараса Шевченко для выпускников уже прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь провели 56 учеников двух одиннадцатых классов. Пожалуй, это один из первых последних звонков в этом году в Кропивницком. Другие школы, традиционно, планируют мероприятие в последних числах мая.

В 9 утра во дворе гимназии аккуратной линейкой, соблюдая дистанцию, выстроились выпускники с родителями, первоклассники и администрация школы. В связи с карантинными мерами, праздник не отличался привычной былой пышностью, когда поздравить выпускников и отметить окончание учебного года собираются на школьной площадке все учителя и ученики каждого из классов. Но главное ведь – что событие состоялось! И в первую очередь – для выпускников.

«Этот выпуск запомнится нам именно тем, что они больше всех провели времени в карантине, сами себя организовывали, уделяли внимание самостоятельному изучению предметов, – говорит директор гимназии Галина Войная. – Конечно, государственная экспертиза покажет результат, но, каким бы он ни был, мы благодарны выпускникам за их усердие, а родителям за то, что дети были обеспечены всей необходимой техникой для обучения дома. Примечательно, что когда в мае мы вышли на офлайн-обучение, то не увидели у выпускников каких-то разительных пробелов в образовании. Это доказывает, что наши ученики устремлены к получению знаний. Да, их у нас немного, но зато каждый из них – личность. Каждый ставит себе высокую цель и практически 99% достигают её с первой попытки, а даже если и не получается, то настойчиво пробуют ещё и ещё».

В гимназии решили провести праздник последнего звонка именно сейчас, поскольку 21 мая стартует первое тестирование ВНО. Да и к тому же программу для одиннадцатиклассников уже вычитали. Для других же классов обучение продолжится до конца учебного года.