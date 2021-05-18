Сезон футбольного сюрреализма

Футбольный сезон-2020/2021, который завершился 13 мая финальным матчем Кубка Украины в Тернополе, стал во многом удивительным и даже потрясающим. Но я бы назвал его сюрреалистичным, поскольку здесь, как и в искусстве, то, что казалось сном, оказывалось реальностью, а парадоксов было хоть отбавляй.

Назад в будущее

Десять лет назад даже в кошмарном сне болельщики «Шахтера» представить себе не могли, что их любимый Мирча Луческу возглавит главного конкурента и всего за сезон оставит «горняков» без единого титула. Да и болельщики «Металлиста», «Днепра», «Черноморца», «Карпат», «Волыни», «Кривбасса» ни за что бы не поверили, что из чемпионата команд крупных украинских городов наше первенство превратится больше в лигу «фермеров и таможенников». Здесь четвертое место будет занимать ковалевский «Колос», главным скандалистом и хейтером которого станет лучший бомбардир чемпионата десятилетней давности Евгений Селезнев. Бывших же лидеров и претендентов на еврокубки из элиты вытеснят, казалось бы, скромные «Александрия», «Рух», «Львов», «Ингулец» и «Минай», а претендентами на награды станут черниговская «Десна» и полтавская «Ворскла». Именно команда Юрия Максимова за год из «гадкого утенка» превратится в «прекрасного лебедя», а ее форвард Владислав Кулач со скромными 15-ю голами завоюет пальму лучшего голеадора.

Неизменным за последнее десятилетие остался разве что дуэт лидеров, в котором, правда, произошла рокировка. А еще бронзовой снова стала луганская «Заря», которая вполне могла поколебать абсолютный триумф киевского «Динамо», спустя пять лет вернувшего себе статус украинского футбольного гегемона.

Не Супермен,

но СуперСтар

Тут нужно начать с извинений перед тренером, который наглядно продемонстрировал роль личности и авторитета в украинской футбольной истории. И думаю, что такие чувства после финального свистка кубкового решающего поединка в Тернополе, когда Мирча Луческу сделал вместе с киевским «Динамо» требл, испытывал не только автор этих строк. Кстати, немногие сейчас вспомнят, что свой единственный до этого «золотой хет-трик», когда в одном сезоне были выиграны все три главных национальных трофея, киевляне сделали даже не под руководством Валерия Лобановского. Это удалось в 2006-07 годах команде Анатолия Демьяненко, который сейчас благополучно трудится одним из вице-президентов УАФ.

Все предсказания скептиков о почтенном возрасте Мистера, как-никак 75 лет, о предыдущих провалах, о неумении побеждать без серьезных трансферов и бразильцев оказались ложными. Наставник многим молодым готов дать фору. Особенно в плане психологии. Ведь он и в Турции такой фортель с переходами в стан непримиримых соперников проделывал. И после чемпионства с «Галатасараем» завоевывал «золото» еще и с «Бешикташем». А Турция в плане огня на трибунах и фанатской поддержки – это не Украина. «Добро пожаловать в ад» – это как раз оттуда. Однако «Хитрый лис», еще одно из прозвищ Луческу, этот накал выдержал. Что до умения работать с молодежью, то именно румынский наставник, работая в итальянской «Брешии», открыл миру юного Андреа Пирло, разглядев в 16-летнем пареньке задатки большого мастера.

В чем только не обвиняли самого тренера и руководителей клуба, памятуя историю непростых битв киевлян с «Шахтером». Каюсь, и я был противником такого шага, поддавшись всеобщему негодованию. Когда же группы ультрас киевлян начали свои акции протеста, то, казалось, дрогнул и сам Луческу. Однако в него верил Игорь Суркис, и, главное, ему поверили молодые украинские футболисты, с которыми он должен был решать поставленные задачи. О том, как слушали нового наставника игроки, как вникали в его пожелания и как отдавались работе на тренировках и первом сборе – сразу же пошли хвалебные отзывы. А еще ему в помощь пришли две динамовские легенды – Олег Гусев и Огнен Вукоевич, появление которых в тренерском штабе было грамотным шагом.

После первого же, для всех неожиданного успеха в поединке с «Шахтером» за Суперкубок, когда трофей был добыт тактически над безоговорочным фаворитом, который только что привез киевлянам 24 очка отрыва в чемпионате и дошел до полуфинала Лиги Европы, пыл критиков поуменьшился и перешел в разряд «А, может, пусть попробует?..». Ну а по мере продвижения киевлян к золоту восторгов было все больше и больше…

Так что же стало залогом такого успеха Луческу и его команды? Ведь исполнители остались за редким исключением те же, что у Хацкевича и Михайличенко, но результат абсолютно разный. Мне кажется, что мудрый наставник смог достучаться до ребят, вселить в них уверенность, что они способны побеждать, заставил взглянуть на свои возможности по-новому. Как заметил капитан киевлян Сергей Сидорчук, которого уже почти продали, но Луческу снова сделал его незаменимым, уже при первом общении Мистер процитировал сэра Алекса Фергюсона о том, что отдельные матчи выигрывает нападение, а защита – чемпионат. И вот эта слаженность в обороне, дисциплина во всех линиях, собранность, умение побеждать через не могу и не терять «свои» очки привели к такому взлету. Ну и потом умение разглядеть талант никому не известного на столь серьезном уровне Забарного, переквалифицировать чуть ли не в лучшего атакующего опорника Украины Шапаренко, продолжение прогресса Миколенко и Попова, оптимальная позиция «вольного художника» для Буяльского, мотивация для де Пены и Кендзеры, возвращение из аренды ставшего настоящим лидером Родригеса, неожиданное доверие к универсалу Караваеву и выдвижение после дисквалификации на первые роли в атаке Беседина – все это тоже штрихи к победному портрету Луческу в «Динамо». А разве не удивительно, что пришелся снова ко двору и забил несколько важнейших голов Гармаш, который при этом был чуть ли не образцом дисциплины на поле? Это к тому, что с переменным успехом играл Цыганков, вылетел из-за травмы Вербич, а перспективные Супряга с Дуэлундом так и не раскрылись. Это тоже свидетельство того, что обстановка в команде была подчинена одной цели, а личные амбиции отошли на второй план.

В общем, на фоне своего главного конкурента «Динамо» Луческу выглядело единым слаженным механизмом, работающим практически без сбоев в техническом и тактическом плане. Как по мне, то вершиной этой команды стал финальный кубковый поединок в Тернополе против «Зари», где силы выглядели приблизительно равными только в первом тайме. Но затем киевляне превзошли классную команду Виктора Скрипника по всем показателям и навязали такой темп и давление, что луганчане просто выглядели подавленными и минимально уступили, только благодаря голкиперу Василю и везению. «Заря», кстати, – тоже абсолютно тренерская команда со своим стилем, под который Виктору Скрипнику удается второй год подряд подбирать необходимых исполнителей. Но Гладкий, Алахьяр, Шахаб и классная группа хавбеков со своим ромбом переиграть созданную Луческу в концовке сезона «Динамо-машину» не смогли.

Но, если для внутренних успехов такого запала и состава исполнителей Мирче Луческу достаточно, то в Лиге чемпионов, куда киевляне в последний раз для Украины завоевали прямую путевку, пока маловато. Еврокубковые поединки этого сезона многое позволили увидеть и понять.

Это как раз Луческу понимает, как никто другой. Потому можно уйти сейчас без осуждения полным триумфатором и дать проявить себя молодым последователям. Ведь, как известно, удержаться на вершине вдвойне сложнее. А можно рискнуть при определенных гарантиях руководства. В любом случае, любое решение Мирчи Михалыча можно будет принять и понять…

Бегущие по лезвию

Тут хотелось бы вначале о «Шахтере», который, кажется, решил сменить вектор развития. И ведь нельзя сказать, что Луиш Каштру абсолютно провалился. Португалец выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом, добрался до полуфинала Лиги Европы, дважды обыграл в Лиге чемпионов сам мадридский «Реал» Зинедина Зидана и вообще выбил из еврокубков чемпионский «Интер» Антонио Конте, который вернулся на итальянскую вершину после долгого доминирования «Ювентуса». Неплохой послужной список, правда? Для дальнейшего трудоустройства вполне пристойный. Но где-то философ Каштру, в чем лично мог убедиться на его долгих пресс-конференциях, не уловил момент, что «верхи уже не могут», а «низы еще не могут». Старые лидеры уже не тащили, а молодежь оказалась не готова. Да и коронавирус с чередой травм, когда времени на отдых и восстановление практически не было, сыграли негативную роль. Ну и «головокружение от успеха» тут тоже поприсутствовало. Пошли конфликты, капризы Тайсона и метания с составом. Вот и получился худший сезон за многие годы без единого трофея и туманная перспектива. Ведь вопрос об итальянце де Дзерби, который пока возглавляет «Сассуоло», считается уже решенным. Но это определенный риск. Ведь тактическая атакующая модель с упором на потенциал бразильцев и надежность украинцев, построенная еще Луческу и немного дополненная его португальскими коллегами, уже не работает. На новое творчество нужны время и расходы на трансферы, иначе может не получиться.

Пока ясно, что ничего непонятно. Но будет точно интересно наблюдать, как теперь «горняки» будут догонять «Динамо», которое раньше поняло, что ставка на своих ребят оправдана, и сделало из неопытных юнцов серьезных турнирных бойцов.

Трансформеры

Ну а нам вдвойне любопытно будет следить, какой станет «Александрия» без Владимира Шарана. Ведь именно с Владимиром Богдановичем связаны успехи александрийской команды последнего десятилетия. Именно он дважды добывал для александрийцев место в элите. А потом, после маленького перерыва, по «кирпичикам» строил здание бронзовой «Александрии» при полном доверии и понимании президента клуба Сергея Кузьменко.

Кстати, был момент, когда Богданыча пару сезонов назад недоброжелатели уже отправляли в отставку. Но тогда за падением результатов последовал взлет, приведший аж на третье место в УПЛ и в групповой этап Лиги Европы. И мы радовались классным ничьим с «Гентом» и «Сент-Этьеном», а для победы чуточку чего-то не хватило. Но была уверенность, что александрийцы с Панькивом, Ковальцом и Третьяковым, с Лучкевичем и Банадой, с Гречишкиным и Ситало, другими опытными ребятами и перспективной молодежью способны вернуться в европейский свет. И ведь шансы-то в уже позапрошлом сезоне были. Но все перечеркнуло досадное поражение от «Мариуполя» в утешительном турнире, который выиграл «Колос». А уже в этом коронавирусном сезоне со всеми его проблемами и травмами, когда конкуренты убежали вперед в УПЛ, ставка была сделана на Кубок Украины. И здесь до заветного финала оставался один шаг, но фарт в серии пенальти был на стороне луганской «Зари». И даже историческая домашняя победа над «Шахтером» уже не смогла изменить дальнейшего развития событий.

Президент клуба и главный тренер пришли к мнению, что нужна перезагрузка в тренерском и игровом плане. Говорят, что большинство лидеров покинут клуб вслед за тренерским штабом, а ставка будет сделана на молодежь. Наиболее вероятным претендентом на пост главного тренера видится в таких условиях Юрий Гура, который, кстати, вместе с начинающим руководителем футбольного клуба Сергеем Кузьменко выводил из любительского футбола в первую лигу головковский «УкрАгроКом». А после его объединения с ФК «Александрия» именно Юрий Гура не без успеха руководил юношескими и молодежными командами александрийцев. Так что для чемпионов мира U-20 Дришлюка и Устименко, а еще Стецькова, Мельника, Новикова, Билыка, которые уже успели показать свои возможности, а также других молодых ребят приходит время становиться лидерами.

«Александрию» ждет непростой сезон перемен и поиска своего нового лица.

Грань будущего

Ну и, безусловно, просто не будет во втором сезоне места в элите петровскому «Ингульцу». На желании, организованности, умении сыграть на результат, когда высший свет будут покидать две команды при шестнадцати участниках турнира, выжить будет сложно. Хотя в клубе заявляют о более серьезных целях, нежели борьба за выживание, но тут уж «как карта ляжет». Даже на фоне тех, кто собирается повыситься в классе из первой лиги, «Ингулец» по возможностям и составу не смотрится фаворитом. Конечно, опыт Бартуловича, Шуста, Ковалева и других ветеранов вещь неоценимая, но они не молодеют и подвержены травмам. Молодежь, правда, опыта за сезон поднабралась и стала понимать, что нужно для того, чтобы не потеряться в УПЛ. Да и Сергей Лавриненко показал себя тактически грамотным специалистом, умеющим сыграть от соперника, а иногда и свою силу продемонстрировать. Хотя ничейных результатов было многовато, что и сказалось на тревожном финише.

Но многое будет зависеть от того, кто из нынешних лидеров останется в составе команды Сергея Лавриненко. Говорят, что есть реальный интерес к Нике Ситчинаве со стороны ковалевского «Колоса». А от возможности проявить себя в еврокубках с учетом того, что в нападении у ковалевцев не особый выбор, ему вряд ли стоит отказываться. Ну и условия в Ковалевке Нике, наверное, предлагают получше. Хотя все знают дар убеждения президента ФК «Ингулец» Александра Поворознюка. Хотя он обещает чуть ли не половину состава сменить. А интерес не только к Нике, кстати, но и другим проспектам из Петрово есть не только у «Колоса». Так что тут нужно и новый стадион в строй наконец-то ввести, и команду сохранить и усилить, чтобы амбиции руководителя совпали с его возможностями на фоне конкурентов. Задача финишировать в десятке – вот все, что мы пока знаем…

В целом же у нас все может измениться. Но пока, кроме «Зари», реальной третьей силы не видно. Та же «Ворскла», как взлетела, так и снова упасть может, поскольку глубины состава для трех или четырех фронтов не хватает. Остальные играют по принципу, как бы не вылететь. А при шестнадцати командах это станет еще очевиднее.

У большинства клубов, к сожалению, нет нормальной материальной базы, осязаемых источников финансирования и реальной, а не сиюминутной перспективы. Вот и посмотрим, где будут играть рвущийся в элиту «Верес» или претендент «АгроБизнес», и станет понятно, что «бездомных» клубов в УПЛ может стать больше. А это значит, что повторение «минайской» или другой такой же истории с большой долей вероятности возможно. Хотя времена нынче у всех непростые, и надо верить в лучшее…