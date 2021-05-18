Или наведете порядок, или будете уволены

Андрей Райкович, городской голова Кропивницкого, на традиционном совещании снова не раздавал комплиментов подчиненным, а напоминал о нерешаемых проблемах.

– О дорогах ничего нового от аппаратки до аппаратки я не говорю. Если КУП не справляется, то,может, на сезонные работы заключать договора с другими организациями, или брать больше сезонных работников. Я должен этим заниматься? А вы тогда чем будете заниматься?

Отговорки, что у нас не хватает людей… То у нас снег некому лопатами убрать, то газонокосильщиков нет. Это просто неумение топ-менеджеров организовывать работу. Ума и совести нет, а не газонокосильщиков. Одуванчики уже отцвели, и семена разлетелись по всем газонам. И зарплата у них есть, и рабочее место, и портфель для документов, а работы нет. Сколько я могу говорить о яме на углу Шевченко и Пашутинской? Делали ремонт сетей, фрезеровали, а потом залатали так, что образовался провал. Десять раз говорил, сколько можно?!

Ямы необходимо отрабатывать комплексно. Берете улицу Шевченко – так сделайте ее от начала до конца. Потом взяли Большую Перспективную – ее от начала до конца. Ямы, разметка, правомерность знаков, освещение. Подписали акт, потом специнспекция приехала и проверила.

Есть распоряжение, которым категорически запрещаю без разрешения проводить ремонты на любых участках дорог с асфальтовым покрытием. Пусть водоканал и прочие обращаются.

Не удивляйтесь на следующем аппаратном совещании, если кто-то будет уволен, кто-то получит взыскания и т.д. Я давно не видел такого равнодушия! По десять раз говорю. Где контроль?

На улицах города кто-то понаставил ограничительные знаки. Кто их ставит? Мы эти дороги ремонтируем, а фуры разбивают. Не должны зерновозы ездить по центру города, но никто этого не видит. Должно быть четко регламентировано, по каким дорогам имеет право двигаться крупнотоннажный транспорт.

Как для бизнеса, так все условия созданы для заезда любого транспорта на их территории, а как для города, так нету. Есть же у нас предприятие, которое занимается этими вопросами. Где их работа?

Легковой машиной невозможно заехать в переулок Центральный, возле здания горсовета. С обеих сторон стоят машины. Надо с этим что-то делать. Нам громада доверила решать все хозяйственные вопросы в городе. Давайте это делать.

Специнспекции усилить контроль за покосом травы. Найти всех собственников мест бизнеса, чтобы они возле себя навели порядок. Все парковые зоны должны быть очищены, тут не надо каких-то отдельных проектов, отдельного финансирования, закупок техники, кредитов от международных банков, надо просто работать, в первую очередь ЖЭКам и КП «Благоустрій».

Хочу поговорить о работе рекламных фирм. Не говорю о количестве, а о хозяйственных моментах. Сам видел – заезжает машина на базе малолитражки на газон, на цветы и меняют плакаты. Кто разрешал? Если вы такие солидные, боролись за эти выгодные места, то будьте добры, купите соответствующую технику, которая может работать с дороги. Коллеги, берите этот вопрос под контроль. Так больше не должно быть. Оторвав старый плакат, эти рекламщики швыряют их под ноги, и их носит по городу. Что это? Где уважение к городу даже со стороны того политика или бизнсмена, чье лицо на рекламной площади? Донести до всех собственников рекламных площадей. Не позволю за наши деньги высаженные цветы топтать и мусорить. Предупреждаю – дело дойдет до того, что приедем и срежем этот билборд.

Еще много не сделано для того, чтобы спокойно войти в летний период. Да, навели порядок кое в чем, но еще намного больше надо сделать. «Благоустрій», вы созданы для порядка в городе. Продолжить покраску бордюров, парапетов. Турникеты, которые возле спортшколы по Перспективной – мне за них стыдно.

Испаскудили пространство возле памятника жертвам политических репрессий, прутся кто хочет по траве, потому что у них иномарки, а ГАИшника там не увидишь. Места им не хватает на тамошней организованной площадке. Организовать правильную стоянку, восстановить бордюры, убрать рекламу, там ее быть не может. навести порядок на этом месте, научить этих ездоков жить в социуме. Люди жизни отдали, а мы память не можем сберечь…