А что бы вы хотели видеть на площади?

Управление капитального строительства Кропивницкого городского совета объявило проведение открытых торгов для избрания подрядчика, который будет заниматься изготовлением проектно-сметной документации по объекту «Площадь Героев Майдана», проект «Реконструкция площади Героев Майдана».

Ожидаемая стоимость работы – 700 тысяч гривен. Заявки на участие в тендере (через «Прозорро», конечно) можно подавать до 2 июня.

Интересен список требований, выдвигаемых к проекту, то есть к будущему виду и обустройству площади Героев Майдана:

«Центральную часть площади оставить максимально открытой для возможности пребывания большого количества людей во время проведения массовых мероприятий.

Предусмотреть скрытую систему для установки новогодней елки.

Предусмотреть фонтаны (количество и виды определить проектным решением).

Освещение фонтана с помощью LED-светильников.

Новое покрытие площади запроектировать на основе, которая обеспечит возможность проезда грузового транспорта для завоза временных конструкций на площадь и специализированной техники для ее обслуживания.

Предусмотреть высадку новых деревьев, кустарников, травяных газонов.

Освещение площади решить устройством опор с LED-светильниками.

Устроить капельный полив зеленых зон.

Прокладка новых сетей (водопровод, канализация, электроснабжение).

В зонах отдыха предусмотреть устройство малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов).

Выполнить вертикальную планировку территории площади, которая обеспечит инклюзивную доступность ко всем зонам и сооружениям.

Устроить тактильные полосы останавливающего и направляющего действия для ориентирования слабовидящих.

Предусмотреть систему видео­наблюдения по периметру площади.

Предусмотреть систему электроснабжения для подключения необходимого оборудования и освещения во время массовых мероприятий».

Неплохо, правда? Не забыли и о людях с ограниченными возможностями, и о видеонаблюдении. Но мы бы добавили к списку требований еще несколько. Может, победитель конкурса и будущие проектанты их учтут?

Предусмотреть место для установки биотуалетов. А то и замахнуться на современный стационарный туалет, модерновый, с электроникой – как в Японии, где уличные туалеты – настоящие арт-объекты (у них даже премия есть «Туалет года»). Возле библиотеки стоит туалет в виде гигантского карандаша, на вокзале – в виде паровоза. Есть вообще прозрачные туалеты – посетитель видит всё вокруг на 360 градусов, а его не видно. Да, туалет может быть украшением! Почему бы что-то красивое не придумать? Хотя, учитывая уровень вандализма…

Почему-то нет ничего о детях и для детей. Вот есть в Москве Триумфальная площадь (в советское время – площадь Маяковского). Место пафосное донельзя, через триумфальные ворота въезжали в свое время цари и царицы Петр Второй, Елизавета, Екатерина Вторая на коронацию. А не побоялись в таком символическом месте имперского величия поставить большущие детские качели. И площадь «заиграла» по-другому, стала новым местом притяжения горожан и приезжих. А у нас? Останется тот же прокат машинок?

Неплохо было бы кроме фонтанов предусмотреть и бювет, чтобы любой мог бесплатно попить водички в жару.

Можно было бы замахнуться на подогрев площади, облегчив жизнь коммунальщикам. Это недешево, но как знать, с учетом того, что трактора и грузовики, десятки дворников, регулярно зимой убирающие снег с площади, стоят денег, может, за несколько лет подогрев и окупится? А гололеда не будет никогда, да и туристам будет что показать зимой. К примеру, в Тернополе еще 10 лет назад сделали подогрев 120 метров тротуара в центре. Отлично работает, все довольны, туристам показывают. Про окупаемость не скажу, не знаю.

О вай-фай даже не говорим, возможности условия для него должны быть обязательно заложены. Чтобы сотни людей одновременно могли пользоваться без всякой авторизации и паролей.

Можно было бы предусмотреть пару точек подзарядки десятков мобильных телефонов, не обеднеет город из-за нескольких киловатт.

Почему бы не обустроить кормушки для голубей, которых там всегда множество? Нашлись бы волонтеры, ежедневно засыпавшие бы туда корм. Или автомат по продаже крупы (такие были когда-то в Венеции на площади Сан-Марко, каждый сознательный турист за 1 евро покупал пакетик и кормил птиц, но потом их запретили во время птичьего гриппа).

Ну и главный вопрос: почему в условиях ни слова о судьбе постамента под бывшим памятником Кирову, ныне очень условно памятником Небесной сотне? Или на это будет отдельный проект, отдельный конкурс?

Много чего можно предложить для площади. В самом деле, почему бы не сделать площадь такой крутой, чтобы на нее съезжались поглядеть, как на тюльпаны в дендропарке? Такую себе модерновую, смарт-площадь даже не XXI, а XXII века?