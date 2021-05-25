Чем закончится директорский наезд?

4 сентября прошлого года все говорили об этом нашумевшем ДТП в Кропивницком. Директор школы №26 Елена Яровая на пешеходном переходе сбила насмерть библиотекаря Экономико-технологического института имени Роберта Эльворти Елену Романюк.

Этот пешеходный переход через улицу Евгения Чикаленко ведет от мемориала рабочим завода «Красная звезда», погибшим в годы Великой Отечественной, ко входу на стадион «Зірка». Там каждый день ходит немало студентов, спортсменов, сотрудников завода «Эльворти» и газеты «Украина-Центр». Переход непростой, не самый безопасный, видимость ограниченная, лет 12-15 назад его там (перехода) вовсе не было.

«Ниссан Джук» директрисы сбил женщину, протащил ее некоторое расстояние, а потом еще и переехал задними колесами.

Обвиняемая сразу признала свою вину. Была трезва. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью залога. Муж внес залог в 168 тысяч 170 гривен, и Яровую отпустили. От исполнения обязанностей директора школы отстранили.

Родственники погибшей судились с виновницей ДТП. Требовали моральную компенсацию. Неудивительно, учитывая, что муж виновницы – руководитель стоматологической поликлиники на 101-м микрорайоне. А у семьи в собственности имеются три квартиры и два дома в Кропивницком, три машины, четыре земельных участка в Кропивницком и Голованевском районах.

21 мая Ленинский суд принял предварительное решение по этому делу. Обвиняемая подтвердила свою вину. Расходы по похоронам оплатила, также и правовую помощь семье пострадавшей – 10 тысяч гривен. А вот моральную компенсацию, разбитую на несколько позиций, обвиняемая признала частично, и суд ее поддержал. Адвокаты просили дочкам погибшей по 200 тысяч гривен компенсации, бывшая директор признала часть этих сумм, и в рамках внесудебного решения стороны нашли компромисс. А вот сестре погибшей библиотекарши 100 тысяч компенсации морального ущерба виновница ДТП не признала.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела Яровой состоится 22 июля. Будет допрошена подозреваемая и единственный свидетель ДТП. Елене Яровой грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с последующим лишением водительских прав на такой же срок. Ну а пока на сайте Управления образования Кропивницкого городского совета и сайте Коммунального учреждения «Учебно-воспитательный комплекс Специализированное общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней №26 – дошкольное учебное заведение – детско-юношеский центр “Зорецвит” Кропивницкого городского совета» директором школы значится Яровая Елена Васильевна.