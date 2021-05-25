Четыре маленьких русалки

Четыре девочки-близняшки из Кропивницкого, только родившись, стали известны на всю страну. И неудивительно, ведь такое чудо случается крайне редко! Недавно Диане, Милославе, Елизавете и Виктории Валихновским исполнился годик, а малышки уже начали делать свои первые шаги. Не последнюю роль в этом сыграли занятия в бассейне для грудничков, которые они всей семьей посещали в течение последнего месяца.

«Наши девочки очень любят воду, обожают плескаться в ванне. Видя это, мы с мужем подумали, что было бы хорошо водить их в бассейн. Узнали, что в нашем городе проводятся занятия по плаванию для грудничков, и решили попробовать», – говорит Анастасия Валихновская, мама четверняшек.

Абонемент на месяц включает 8 занятий, рассчитанных на два сеанса в неделю, но поскольку детки ещё совсем маленькие, то для них тренировки разделили на полчаса в день. Занимались с девочками два тренера и родители, потому что каждого ребенка должен во время урока сопровождать один взрослый. Группой поддержки были бабушки малышек.

«Учимся нырять, плавать. Для опорно-двигательного аппарата такие занятия очень полезны, тем более детки недоношенные, а плавание развивает мышцы и гибкость. Девочкам очень нравится. Они довольны и с радостью посещают занятия. Бывает, что, конечно, иногда плачут, когда видят незнакомые лица или после ныряний, возможно, от маленького испуга. Но, поскольку они это дело любят, то особо завлекать их на плавание не надо. Из лайфхаков – соска и мама рядом, – делится Анастасия Валихновская. – Положительный эффект от занятий заметили почти сразу. Благодаря им они начали ходить самостоятельно, хотя им всего только год и месяц, а для недоношенных деток это даже рановато. Хотим и дальше продолжать занятия, но пока всё упирается в финансовый вопрос. Стоимость абонемента для одного ребенка – 1600 гривен в месяц».

Бассейн для грудничков расположен в фитнес-клубе «Драйв» в том же зале, где и большой бассейн для взрослых. Площадь «маленького» бассейна – около 6 кв. метров. В нём могут заниматься параллельно сразу несколько деток с тренерами или родителями.

«Плавание для грудничков – достаточно популярная во всем мире услуга. От жителей нашего города на неё был ощутимый запрос, поэтому мы и стали предоставлять её, – объясняет директор по работе с клиентами фитнес-клуба “Драйв” Антонина Краснопольская. – Сейчас у нас занимается порядка 20-30 грудничков. Ведут уроки сертифицированные тренеры. Особенность занятий со столь маленькой аудиторией состоит в том, что у деток может быть разное настроение: например, сегодня они чувствуют себя хорошо и плавают с удовольствием, а завтра они, возможно, не выспались или ещё что-то и потому заниматься особо не хотят, капризничают.

Важно отметить, что это достаточно специфическая услуга. В бассейне для грудничков должна строго соблюдаться определенная температура воды (32 градуса), обновление воды должно происходить регулярно каждые два часа, само оборудование тоже весьма дорогостоящее. Наша задача как сотрудников каждый час контролировать датчики показателей на бассейне.

Сами занятия проходят интенсивно и разнообразно. Помимо бассейна есть плоты, с которых дети ныряют, мячи, подвесные кольца, похожие на гимнастические, на которых детки растягиваются. Если ребенок боится воды, то в таком случае первостепенная задача тренера заключается в том, чтобы помочь ему преодолеть эту боязнь».