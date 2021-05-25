Григорий Мисютин. Золото для Украины

«Украина – Центр» к 30-летию Независимости в рамках проекта «Наша тридцатка» рассказывает о самых памятных событиях этого периода. Одним из таких событий, вошедших в историю не только Кировоградской области, но и Украины, стала победа александрийца Григория Мисютина на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне в составе объединенной команды СНГ. Тогда чиновники от международного спорта не позволили команде Независимой Украины принимать участие в соревнованиях отдельной командой. Тем не менее, это НАШ первый олимпийский чемпион!

Так повелось, что едва ли не больше всех свой родной город прославляют спортсмены, но как раз самого титулованного из них в списке Почетных граждан Александрии и нет. Там есть очень достойные и уважаемые люди – космонавты, генералы, руководители, но Григория Мисютина почему-то нет, хотя его послужной список сделал бы честь любому другому, даже очень большому городу. Кстати, Григорий Мисютин все же является Почетным гражданином города, правда, Луганска, где он учился в спортинтернате и закончил педуниверситет, но начинал-то он в Александрии!

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Григорий Мисютин родился в Александрии 29 декабря 1970 года. На той же Олимпиаде, где он стал чемпионом в команде, он завоевал 4(!) серебряные медали в отдельных видах, а на Играх 1996 года в Атланте стал бронзовым призером, но уже в составе сборной Украины, за которую стал выступать с 1993 года. Между прочим, в 1989 году его отчислили из состава сборной – он получил серьезную травму, перелом ноги, но трудом и талантом добился включения в состав сборной СССР. А это было покруче, чем выиграть чемпионат мира или Европы, потому что все претенденты на место в сборной Союза имели по нескольку таких титулов. Сам Григорий становился чемпионом мира в 1991, 1992, 1993 и 1995 годах, четыре раза был бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, чемпионом СНГ в 1992 году, собрал кучу серебра и бронзы на чемпионатах СССР и СНГ, был в «призах» на Кубке СССР и СНГ.

Можно перевести дыхание, но и это не все, поскольку была еще масса призов и кубков на соревнованиях меньшего ранга. Он вошел в десятку лучших спортсменов Украины 1995 года. За спортивные успехи Григорий Мисютин награжден орденом «За заслуги» 2 степени и Почетным знаком отличия от Президента Украины, но это, пожалуй, и все, чем его отблагодарила Украина. Обещанной квартиры в Киеве он так и не получил, несмотря на то, что после окончания карьеры спортсмена тренировал юношескую сборную Украины. Говорят, что из-за такого невнимания властей, которые только обещали, он и уехал в Германию, где сейчас живет и работает.

В свое время его усиленно приглашали в Москву, но он остался верен Украине и родному городу, где все и начиналось. Так получилось, что одна из вообще моих первых работ на телевидении началась как раз с репортажа из дома олимпийского чемпиона в Александрии, по улице Чкалова, № 132 (теперь Холодноярская), где удалось поговорить с его мамой, Светланой Григорьевной. Дом находился в районе 8 школы, сейчас Северо-Восточный микрорайон, фактически северная окраина Александрии. Во дворе рос большой орех, который, наверное, и стал первым спортивным снарядом маленького непоседы, а еще – все окрестные заборы. Помнится, мама тогда сказала, что местные власти пообещали провести им телефон…

В школе № 8 Гриша Мисютин учился в начальных классах. Мы поговорили со старшим братом выдающегося спортс­мена, Михаилом Мисютиным: «Григорий сейчас живет в Германии, у него двое дочерей, все хорошо, работает тренером с детьми. Мы недавно общались по Интернету, на Пасху. Он хотел приехать в конце прошлого года, собрать всех на свой 50-летний юбилей, но сами понимаете, пандемия, не получилось. Я помню, как учитель физкультуры Виталий Николаевич Турбаевский отвел Гришу в секцию, которая размещалась в спортивном зале ДК шахты “Светлопольская”, там был гимнастический зал, это было во втором или третьем классе, первый тренер – Иванов. Конечно, для гимнастики его взяли поздновато, других детей записывают еще до школы, но у него получилось. Ездил на тренировки на автобусе №5, далековато, бывало, что и не очень хотел, всякое случалось, друзья разные, но рядом с ДК жила бабушка, могла контролировать.

В 4 классе его отвезли в Луганский спортинтернат, помню, мы как-то не очень хотели, особенно мама, потому что хотя и спортивный, но все же интернат. Поэтому мама боялась за него, потому что мы все были непослушными. Кажется, несколько раз он хотел даже сбежать из интерната, там была школа, все пацаны разные, случались конфликты, мама ездила почти каждый месяц. Когда она была жива, Григорий домой приезжал часто, она умерла 6 лет назад, а отца не стало еще в 1978 году. У Григория с женой растут две дочки, одна еще школьница. А телефон нам тогда таки провели. До того, как он уехал в Германию, его награды и кубки хранились у нас дома, можно было любоваться».

Григорий Мисютин не забывает и родную школу, рассказала директор Татьяна Косяк: «Ще коли була жива мама, він заходив. Навіть коли маму ховали, у день похорон, він заглянув у школу, хоча такий день… У нас є кімната, де зберігаються його кубки, він сам подарував. Гарна, скромна й доброзичлива людина».

Конечно, оценить успехи спортсмена лучше всего может спортсмен такого же калибра. Недавно в Кропивницком в качестве судьи соревнований побывал не менее титулованный украинский спортсмен Богдан Макуц, который хорошо знает Григория Мисютина: «Звичайно, знаю, я ж його судив, адже я суддя міжнародної категорії, судив Олімпіади, чемпіонати світу та Європи. Як раз наступного року в нас буде кілька ювілеїв, наприклад, олімпійського золота Місютіна, потім – 70 років від початку участі українських спортсменів в Олімпійських іграх, і 90 років видатному гімнасту Борису Шахліну. Як бачите, наступний рік дуже насичений в ювілейному плані.

Гриша дуже талановитий, ви думаєте, так легко виступити на Олімпіаді? А він виступив на двох, тоді як я – на одній. Певно, що як спортсмен він дуже успішний. Я виступав, як кажуть, забойщиком, першим номером. Це ще за збірну СРСР. Те, що Григорій потрапив у збірну СРСР, все одно, що виграти чемпіонат світу. Місютін, я скажу, дуже талановитий. Я проаналізував його виступи, у нього багато срібних медалей, може, трішки шкода, але ж це олімпійські медалі, 4 чи 5, і одна золота в команді. Як суддя, я бачу, наскільки це все непросто, тому що в нас суб’єктивний вид спорту, крім того, потрібно знати спорт і гімнастику зсередини, бо це і естетика, і безпека спортсменів. Бувало, що несправделиво засуджували наших. Я, крім всього, ще й коментую змагання на телебаченні. У 2012 році збірна України мала вигравати бронзу, але суддівство…Тому я сказав, що влада мала б їм віддячити за те 4 місце, хоча б у гривнях, хоча б 50 тисяч, і ви знаєте, таки дали!

З Гришою ми розмовляли місяців 2-3 тому, він себе знайшов, сказав: “Бодя, все нормально, я радий, що так склалося, якщо є можливість – приїжджай”. Я віджартувався, мовляв, зараз все покину та приїду (сміється). Я йому сказав, щоб він приїздив до нас, але в нього зараз маленькі діти (група), коли виховає, тоді, може, і під’їде.

Перший раз я його пам’ятаю на зборах у Львові, якраз приїхав зі змагань, і мене попросили виступити перед хлопчаками, вони сіли на килимі, а я розповідав, як я готуюсь до змагань, як підходи роблю, як продумую комбінації, і потім вони мені казали, шо ми робили, як ти казав, і в нас вийшло.

Я радий, але все одно, це дуже важка праця, хоча вони були дуже талановиті, наша команда. Останній чемпіонат СНД, де формувалася збірна, – половина була з України, дуже сильна школа. Імена які! І серед них – Місютін. Потім він став тренером юнацької чи юніорської збірної України, а в тренерській роботі в збірній досвід спортсмена дуже важить, так? А ще вміння працювати з тренерським складом. Потім, наш вид спорту дуже травматичний, і я, і Гриша через це пройшли. Але коли я був на травмі, я багато вивчив, дивився на інших, як потрібно уникати помилок, і це дало свої плоди, з 17 юнацьких змагань виграв 14. А те, що Григорій в 1988 чи 89-му зламав ногу, йому, можливо, теж допомогло, він побачив, як інші роблять, бо коли виступаєш, нікого не бачиш. І тоді в нього пішов прогрес, виступив на двох Олімпіадах. Гриша взагалі багато зробив, у нього ударні снаряди були стрибкові та вільні вправи, але в 1996-му, коли я вже судив, то на коні він, чесно скажу, врятував команду, коли ми зайняли 3 місце. У 96-му році він “коня” майже не тренував, а в нас, уявіть собі, третій падає, четвертий падає, п’ятий падає! Він шостий, усе вирішувалося: або він робить, або ні. І він зробив, і наша команда зайняла третє місце на Олімпіаді. Це було щось! Я кажу, Гриша, дякуючи тобі виграли! Це, як ви кажете, справді подвиг, бо Олімпіада завжди непередбачувана, а ще величезна праця».

Вот что говорят о скромном александрийском парне Григории Мисютине и его награды, и его коллеги. Очевидно, что за всю 275-летнюю историю города таких выдающихся спортсменов у нас не было. Хорошо бы вручить Григорию Анатольевичу Мисютину звание Почетного гражданина Александрии, хотя бы к 30-летию его первого олимпийского золота, которое он завоевал для нас с вами и для Украины.