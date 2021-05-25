Що б хто не казав, але однією з найвизначніших подій в житті кожної громади, як і людини, був і буде день народження. У кінці травня Олександрія готується відсвяткувати не просто дату, а свої 275-ті уродини.

З цієї нагоди міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з журналістами й розповів про сюрпризи, які чекатимуть мешканців: «Ми плануємо організувати гарне свято, будуть виступати наші талановиті діти, будуть різні локації, спортивні змагання, а 30 травня, саме в день народження міста, відбудуться основні події та готуються головні сюрпризи». Потрібно зазначити, що інтрига, яку тримали організатори свята, себе виправдала, бо такого ніхто не очікував. Як правило, в останні роки День міста зосереджувався навколо виступів місцевих талантів, усе було ніби й рідне, але передбачуване та знайоме. Цього разу організатори вийшли за рамки звичайного, отже, готуємося святкувати.

Мешканців запрошують на фестиваль вуличної їжі, але, насправді, відвідувачі матимуть змогу покуштувати вишукані страви від рестораторів Олександрії та Кропивницького, отже: «Смачного»! До гастрономічної теми потрібно додати ідею відновити традицію місцевого пивоваріння, для чого вже зварили три тисячі літрів «Олександрійського», яким будуть пригощати в спеціальних брендових локаціях, де бажаючі зможуть згадати смак улюбленого колись напою, отже: «Будьмо»!

Як на мене, найнезвичайніший подарунок від міської влади на День міста – це можливість безплатного польоту на повітряній кулі над святковою Олександрією. Щасливчиків буде визначено за допомогою конкурсів, які проводитимуться в соціальній мережі «Фейсбук» та на майданчиках, тому: «Щасливого польоту»! Скористатися послугою зможуть близько 200 осіб, але й просто слідкувати за польотом яскравої повітряної кулі над вулицями й площами – теж надзвичайно цікаво.

Апофеозом святкування має стати концерт одного з найвідоміших нині виконавців України Діми Монатіка, який розпочнеться на центральній площі міста 30 травня, о 20-00, після чого: «Оплески»!

І це не все, бо заплановані численні виступи творчих колективів, конкурси, у тому числі поетичний в мережі «Фейсбук», караоке, атракціони, виставки-ярмарки, майстер-класи та багато іншого, і все це буде відбуватися на Соборній площі, майданчику перед «Світлополкою» та біля стадіону «Ніка».

Час і місце проведення кожного заходу вказано на афішах і оголошеннях – приходьте всі, причому чомусь здається, що святкові сюрпризи наведеним вище переліком не обмежуються. Окрема афіша стосується спортивних заходів, де передбачені змагання зі стрітболу, міні-футболу, шахів, а також показові виступи та майстер-класи з силових вправ, бадмінтону та великого тенісу та велопробіг по проспекту Соборному.

Влада застерігає людей про необхідність дотримуватись правил карантинної безпеки під час відвідування святкових майданчиків, а ще потрібно пам’ятати про обережність, бо в соціальних мережах поширюється інформація про активізацію кишенькових злодіїв на ринку міста, тому зайва пересторога не завадить.

Між іншим, виконком прийняв рішення про здійснення 30 травня додаткових вечірніх рейсів на автобусних маршрутах загального користування. Це маршрути № 5 від зупинки «Райпобуткомбінат» на 8-му школу; № 2/1 на Перемогу, № 17 на Звенигородку і № 18/1 на Марто-Іванівку від площі Соборної. Час відправлення всіх рейсів – 21-30. Транспортним подарунком до свята Олександрійській громаді стало рішення Кабінету Міністрів про надання субвенції в 10 мільйонів гривень для будівництва пішохідного мосту між Приютівкою та Войнівкою, бо саме там облаштовано одну з найгарніших паркових локацій області, де люблять відпочивати мешканці та гості міста.

Можна назвати святковим подарунком місту й перемогу команди Олександрійської громади на змаганнях серед територіальних громад області, які відбулися в Головківці 22 травня, і щоб закінчити тему спорту і відпочинку, кілька приємних слів про літнє оздоровлення. Адміністрація дитячого табору «Дружба» оголосила про відновлення роботи в трьохзмінному режимі. Довідки на сторінці табору в мережі «Фейсбук».