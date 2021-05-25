«Он надолго опережал свое время»

Валерий Борисович Эдигей – личность, о которой можно говорить бесконечно много, но сказано о нем до печального мало. Уникальный педагог и настоящий новатор, учитель, на уроки которого ученики бежали с радостью. Автор оригинальных методик и книг по развитию навыков чтения, логического и образного мышления у детей.

Валерий Борисович преподавал в Кировограде, в Москве, Тбилиси. Последние годы жизни провел в Израиле. Был хорошо знаком и общался с такими известными деятелями мировой педагогики, как Василий Сухомлинский и Шалва Амонашвили. Именно Василий Александрович Сухомлинский побудил тогда ещё юного Валерия Эдигея в 1968 году поступить в Ленинградский педагогический институт имени Герцена. А Шалва Александрович Амонашвили высоко оценил методику чтения Валерия Эдигея и часто её потом рекомендовал в своих книгах и лекциях.

Сейчас в Кропивницком в память о Валерии Борисовиче планируют установить мемориальную доску. Инициатива стоящая, и уже давно её следовало бы реализовать. В связи с этим «УЦ» собрала некоторые воспоминания коллег и учеников Валерия Борисовича о выдающемся учителе.

Виктор Громовой, педагог, образовательный эксперт, в прошлом –директор гимназии имени Тараса Шевченко:

– Валерий Борисович Эдигей – это человек, которого в нашем регионе почему-то очень недооценили, как в песне у Высоцкого: «В своем отечестве пророка нет». Он был настоящей белой вороной, коих на самом деле единицы. Жилось ему в тогдашнем Кировограде непросто: клевали его конкретно.

В инициативную группу оргкомитета по возрождению кировоградской гимназии, возглавляемого Владимиром Евгеньевичем Панченко, входили самые настоящие «белые вороны», которые хотели ещё в 90-е строить ту самую «Новую украинскую школу». Валерий Борисович был одним из тех, кто поверил в идею гимназии, был членом оргкомитета и пришел работать в заведение учителем начальных классов. Даже сам факт: мужчина – учитель начальной школы является очень нетипичным для Украины. Но он был не просто учителем-мужчиной, его уроки были поистине фантастическими!

Мы привыкли к такому стереотипу, что учиться должно быть сложно. В нашем обществе школа – это организованное страдание. Школьников напутствуют «грызть гранит науки». Наука символизирует гранит, и, чтобы её изучить, нужно чуть ли не обломать все зубы. А Валерий Борисович показывал совершенно другое – что учиться можно мимоходом, не прилагая титанических усилий. Он демонстрировал фантастические вещи, как, играя, без всякого надрыва, потери здоровья и нервов можно учить детей математике и другим сложным наукам.

Я помню, как однажды попросил Валерия Борисовича показать другим учителям начальных классов его практику преподавания математики играючи. Он провел фантастический мастер-класс, после которого было обсуждение увиденного. И одна наша учительница старой закалки сперва, по всем стандартам, похвалила Валерия Борисовича, а потом сказала: «Это, конечно, всё хорошо, но, если мы начнем всё это применять, то детям же будет очень легко учиться!» Длинная пауза… А потом – смех. Эдигей посягнул на «святое» – на советский подход, состоящий в страданиях и героическом преодолении трудностей, которые сами себе создали.

Валерий Борисович был фундатором «Новой украинской школы» ещё в далекие 90-е. То, что сейчас преподносится как колоссальные открытия НУШ («Новой украинской школы». – Авт.), ещё 20 лет назад было известно и реализовано благодаря Эдигею учителями начальных классов нашей гимназии. Это – уникальный человек, который действительно опережал свое время где-то на полстолетия как минимум.

Ещё был интересный случай, когда Валерий Борисович перешел из 18-й школы работать к нам в гимназию. Я хотел устроить всё это этично, поэтому позвонил тогдашнему директору 18-й школы, объяснил ситуацию, сказал, что хочу, как Шевченко, выкупить из крепостной неволи советской школы Валерия Борисовича Эдигея, приготовил коробку конфет, чтобы всё сделать, как положено. А в ответ услышал: «Да забирай его, я ещё сама доплачу! Он уже тут всех замучил своими новациями!» Вот так мне и не пришлось за Эдигея «платить выкуп», там были готовы сами доплатить, чтобы только я его забрал, – с улыбкой вспоминает Виктор Владимирович. – Сейчас требуют, чтобы все учителя и ученики были новаторами. Но реально, согласно исследованиям, только 2,5% людей имеют склонность к инновациям. А в школах их и того меньше, потому что система выдавливает такие склонности. Валерий Борисович относился к этим 2,5 процентам. Ему было очень некомфортно в гимназии, несмотря на то, что я как директор его поддерживал, но консерватизм коллег давал о себе знать. Я помню, как порой у него не раз опускались руки, потому что переломить стереотипы было очень непросто. Но он – именно тот редкий новатор, которого посчастливилось нашему городу иметь, хотя город его в полной мере, к сожалению, и не оценил…

В гимназии Тараса Шевченко Валерий Борисович проработал всего один учебный год, но, по словам Виктора Громового, за этот год он совершил «титанический перелом в сознании и сыграл фундаментальную роль в развитии школы: запустил процесс инновационных технологий, взбаламутил консервативное болото и дал мощнейший импульс, который, наверное, ощутим по сей день в начальной школе гимназии».

На просторах Фейсбука можно найти раритетный фильм о Валерии Эдигее с уникальными кадрами с его уроков в нашей 18-й школе и тбилисской экспериментальной школе. Там Валерий Борисович сам рассказывает немного о себе, о своих учениках и уроках. Здесь же можно услышать отзывы о его преподавательской деятельности от его коллег-учителей и даже самого Шалвы Александровича Амонашвили. Этот небольшой 20-минутный фильм особенно ценен тем, что мы видим в нем живого Валерия Борисовича, слышим его голос и как будто сами бываем на его уроках… Благодаря этим кадрам понимаешь, каким он был: добрым, внимательным, чутким, отзывчивым учителем, уважительным к личности каждого ученика, с мягкой улыбкой и лучащимися теплом и добротой глазами. Нельзя не заметить, как искренне он любил детей, и они, конечно, отвечали ему взаимностью. На его уроках не было скучающих лиц. Каждый тянул руку, чтобы ответить, каждому было интересно. Без преувеличения можно сказать, что это был учитель от Бога, искренне и по-настоящему любящий свое дело. Очень рекомендуем найти возможность и посмотреть эти редкие кадры. Такие люди, как Эдигей, действительно заслуживают того, чтобы их знали и помнили.

Своими воспоминаниями о Валерии Борисовиче с нами поделился также его ученик Борис Винтенко.

– В 1992-м году на базе 5-й школы открылась украинская гимназия, и я перевелся туда в 3-й класс из другой школы. Там преподавал Эдигей. Но интересно, что он не просто преподавал, не только давал нам какие-то математические задачи, а использовал собственные оригинальные методики, задачи на развитие логики и совершенствование навыков чтения. Он издавал книги с разными упражнениями и подавал материал так, что ученики сами хотели быть на его уроках.

После уроков к нему тоже всегда можно было подойти. После занятий он проводил с нами разные игры в группе продлённого дня. С ним было очень интересно.

Потом Валерий Борисович перешел на другое место работы и больше у нас не преподавал. В следующий раз мы с ним встретились в 1999-м году, когда я окончил школу и поступил в университет. Моя мама случайно встретила его в городе, они разговорились, и он поделился с ней, что готовит к печати свои новые книги по развитию навыков чтения. Книги были у него на русском языке, потому что издавал их когда-то в Москве, где работал некоторое время, и теперь он хотел напечатать их на украинском. Ну а поскольку я уже тогда по специальности работал в сфере ІТ, то занялся переводом его книг на украинский и версткой. Он пригласил меня к себе домой, показал свои труды, дал мне для работы свой ноутбук, а тогда, в 90-е годы, это была редкость. В тот же год мы издали несколько его книг на украинском языке. Валерий Борисович подарил мне пару экземпляров. Таким образом, я смог немного поучаствовать и помочь ему в его деятельности. А пока делал верстку, то и сам натренировался хорошенько, что уже потом на ходу решал его ребусы и задачи.

После этого он уехал в Израиль, и мы изредка переписывались по электронной почте.

Это был незаурядный, приятный, грамотный, весьма интересный в общении человек и преподаватель с уникальной методикой, с которой мне выпала честь познакомиться. Эдигей очень любил детей и свою работу, относился к ней как к делу своей жизни и мог найти подход к каждому. Ученики его действительно любили. Жизненный урок, который я благодаря ему вынес, состоит в том, что к своему делу нужно всегда подходить творчески, и тогда оно непременно даст хорошие результаты.

Недавно был интересный эпизод. Моя жена купила на «Розетке» для нашего сына-второклассника книги по развитию навыков чтения авторства Эдигея. Когда я их открыл, а потом сравнил со своими старыми архивами, то понял, что это именно те книги, в верстке которых я когда-то принимал участие! Мне было вдвойне приятно, что дело Эдигея сейчас так хорошо идет и то, что я ему в этом некогда помогал» – говорит Борис.

А книги Эдигея сейчас действительно, к огромной радости, пользуются хорошим спросом. Если вбить в поисковике «Валерий Эдигей», то первым делом высветятся разные интернет-площадки, где можно приобрести книги с его методиками: «Учись читать, малыш», «Новое чтение», «Я исследую мир», «Интеллектуальный фейерверк» и другие.

– С Валерием Борисовичем Эдигеем мы работали в 5-й гимназии. Он преподавал в младшей школе, а я после него вела детей в 5-м классе, – говорит учительница русского языка и литературы Наталья Романовская. – Дети, которые учились в тот период в гимназии, проходили очень солидный конкурсный отбор, как правило, они были из интеллигентных семей. Класс, который я взяла после Эдигея, был замечательный, и Валерий Борисович его очень хорошо подготовил к средней школе.

Но он намного опережал свое время. В 90-е годы нужно было подробно прописывать конспект урока и очень строго соблюдать его структуру, не отклоняясь ни вправо, ни влево. А он мог прийти в класс и ориентироваться по настроению детей – вывести их на улицу или поменять расписание, например, сначала провести математику, а потом чтение или наоборот. То, что сейчас допускается и приветствуется, тогда было совершенно недопустимо. По рамкам тех времен он был неудобным для администраций заведений, потому что выбивался из привычной системы.

Он был очень творческим человеком. Его книги и методики давали и дают потрясающий эффект! Все его ученики много читали и получали от этого колоссальное наслаждение. Как учителю литературы, для меня это было очень заметно, особенно по сравнению с другими классами, – отмечает Наталья Ильинична.

Пример, как Эдигей выбивался из системы, приводится в упоминаемом ранее фильме о нём. Один из уроков был посвящен стихотворению Есенина «Береза». Валерий Борисович, как обычно, решил подойти к теме творчески и вместо однообразного урока за партами провел его на природе, возле настоящих березок. Урок прошел замечательно, а после него на перемене Эдигея вызвал к себе в кабинет завуч школы и спросил: «Валерий Борисович, кто вам позволил посвятить целый урок одному дереву?» А на столе Валерия Борисовича в это время сформировалась уже целая стопка стихов и рассказов благодарных детей, посвященных березке… Одна девочка написала талантливое стихотворение, которое Эдигей цитирует в фильме.

Как жаль, что Валерия Борисовича сейчас уже нет с нами! Но он однозначно есть в сердцах своих детей-учеников, доброжелателей-коллег и в своих уникальных книгах, запечатлевших его бесценный опыт. Как и в случае со всяким гением, опережавшим свое время, слава и признание стали приходить к нему уже после его ухода. Хочется верить, что наш край все-таки оценит по достоинству этого великого педагога, и мемориальной доске в его честь непременно быть!