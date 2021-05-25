Прошлое не перечеркнешь

В минувшую субботу, 22 мая, в галерее «Елисаветград» состоялась презентация очередной книги Николая Цуканова. Это был день рождения кропивницкой журналистки Валентины Левочко. И книга под названием «Расскажи мне о себе» посвящена ей.

Здесь есть две условности. Первая – книга о журналистке. Текст – в основном прямая речь Валентины, которую интервьюировал Николай Николаевич. Вторая – кропивницкая журналистка Левочко – журналистка всесоюзного масштаба.

Валентина Федоровна в разные годы писала для таких изданий, как «Дружба народов», «Литературная газета», «Москва», «Огонек», «Альманах библиофила», «Телевидение и радиовещание», «Советская женщина», «Смена», «Литературное обозрение», «Литературная Россия»… Это далеко не полный перечень.

Героиня книги рассказывает, что была замечена редакциями как рецензентка. Первым ее пригласил журнал «Октябрь», потом последовали заказы из отделов критики других редакций. А «Литературная Россия» пригласила Валентину в отдел искусств – она писала о художниках. Но ее главной любовью был и остается театр.

Воспоминания увлекают, восхищают и поражают. Оказывается, мы мало о ней знаем. Те, кто знает хорошо, много раз советовали ей написать книгу обо всем, что с ней приключилось. Она все откладывала, и вот «случился» Цуканов.

Публикации Вали в местной прессе и у редакторов, и у читателей, и у героев всегда вызывали восхищение. Может быть, за редким исключением. Но талант ее очевиден. А к ней самой относятся неоднозначно, считая странной. Она же, умея иронизировать над собой, говорит, что прекрасно знает, что говорят за ее спиной.

Сейчас, после смерти мамы, Валя чувствует себя одинокой. Тем, наверное, «вкуснее» рассказывала о своем ярком прошлом. Москва, Центральный дом литераторов, куда она была вхожа. Случайные, но знаковые встречи с Герасимовым, Бондарчуком, Захаровым. Дружба с Николаем Караченцовым. Теплое отношение к ней Богдана Ступки. Предложения что-то писать для «Огонька» от Виталия Коротича. Посещение мастерской Петра Оссовского и общение с ним. «Лавировала между театром, литературой, живописью», – так характеризует Валентина тот период жизни и журналистского творчества.

Как-то ей сказали, что профессия журналиста обязывает лезть в окно, если перед тобой закрывают дверь. А ей все открывали двери. «Юрий Рост (журналист, фотограф, писатель, актер, телеведущий. – Авт.) мне как-то сказал, что те, о ком он пишет, надолго остаются с ним, – говорит Валентина. – То есть, как правило, они становятся друзьями. Так случается и у меня. Конечно, не со всеми мы долго продолжаем знакомство. Не со Смоктуновским, к примеру. Это гений, а с гениями трудно дружить. И с ним, и с Магомаевым общалась чисто по-деловому, хотя приятно вспомнить, как мы с Муслимом сидели на беломраморной лестнице в Колонном зале, и он писал автограф читателям “Молодого коммунара”»…

Она одинаково благодарно вспоминает как звезд театра, кино и эстрады, так и людей, с кем жизнь связала в родном городе. В книге много знакомых фамилий и их фото. За фото отдельное спасибо автору издания.

Отвечая на вопрос, кто произвел не особое, а особенное впечатление, Валя рассказала потрясающую историю:

– После спектакля «Медная бабушка», в котором Олег Ефремов, руководитель МХАТа, играл Пушкина, я без страха подошла к нему: «Спасибо вам за Пушкина». И услышала: «Ой, знаете, такой трудный был спектакль…» После этой фразы мы даже не догадывались, как надолго он станет кумиром. И не просто кумиром (это что-то субреточно-оперетточное), а человеком, который войдет в мою жизнь символом открытого, искреннего сердца и вдохновения. Благодаря первой встрече МХАТ станет моим театром. Я пересмотрела все, поставленное Ефремовым, и не только им. Но еще дороже, чем просто спектакли, были для меня долгие часы общения с ним…

Победив в школьные годы серьезную болезнь, научившись жить заново, Валентина, кажется, в разы увеличила свою целеустремленность, напористость, энергию, жизнелюбие, оптимизм. Те, с кем она общалась, это чувствовали и отвечали тем же.

«Вспомнилось детство, отрочество, – читаем в книге. – Вспомнилось, как где-то в классе восьмом я вдруг решила поступать в наш машиностроительный техникум. Прям “светловская” романтика. В школе меня не отпустили. Очень доходчиво объяснили: не надо, мол, спешить. И это было правильно. Потом была болезнь, клиника, операция… Какой теплотой меня окружили мои одноклассники и учителя в реабилитационный период! Каждый день мне приносили кучу записок от одноклассников, где они рассказывали о школьных событиях так, что я даже чувствовала себя их участницей»…

У нее феноменальная память. Коллеги вспоминали, что во время интервью она могла сделать в блокноте пару пометок, и все. Никакого диктофона! Материал выходил потрясающий, с точными датами и фактами, верными фамилиями. И в книге обращает на себя внимание то, как легко Валентина упоминает драматургов, режиссеров, актеров и их роли.

Прочтите книгу «Расскажи мне о себе». Но сначала приобретите ее в галерее «Елисаветград». Этим вы поможете хорошим людям. Вас не разочарует прочитанное – гарантируем. Валюша, еще раз с днем рождения! Теперь ждем книгу твоего авторства.