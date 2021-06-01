Чистые пруды

Недавно руководство областного коммунального производственного объединения «Днепр – Кировоград» объявило, что в рамках контракта с Мировым банком по проекту «Реконструкция и развитие канализационных насосных станций» было переоборудовано 7 из 19 канализационных насосных в областном центре. Эти КНС перекачивают попадающие на них стоки от ближайших домов или кварталов на очистные сооружения.

Жители многоэтажек слишком хорошо знают, сколько неудобств доставляет отсутствие воды в квартирах, но еще больше неудобств возникает, когда забивается канализация. Воду хоть цистернами подвозят, или, на крайний случай, пару ведер можно раздобыть в колодце где-то поблизости, а с канализацией так не получится, ее остановка означает едва ли не конец света.

Понятно, что существование города без канализации практически невозможно, а если учесть, что почти все канализационные системы в Украине были сооружены в 50-80 годах прошлого столетия, то их реконструкция выходит на первый план проблем жизнеобеспечения городов. Это обстоятельство и стало основной причиной привлечения кредитов Мирового банка на реконструкцию систем водоочистки для Кропивницкого. О подробностях мы поговорили с техническим директором ОКПО «Днепр – Кировоград» Николаем Романюком.

Система канализации в областном центре создавалась более чем полвека назад, и, поскольку стоки насыщены испарениями аммиака и других ядовитых газов и соединений, такую среду долго не выдерживают ни чугун, ни бетон и металл. Если насосы еще меняли, то сооружения канализационно-насосных станций давно пришли в негодность. Это касается и технического оборудования, поэтому, рано или поздно, все бы закончилось экологической катастрофой – стоки из районов города пошли бы самотеком, но уже не по трубам, а по улицам города прямо в Ингул.

На самом деле сейчас идет полная реконструкция не только этих 7 КНС в Кропивницком, но и остальных 12-ти, просто процент выполнения работ на них колеблется от 60 до 95. Таким образом, уже летом этого года все они будут перестроены и переоборудованы.

Если детально, то на каждой КНС отремонтированы поврежденные строительные элементы помещений и практически вся техническая начинка. Прежде всего, на каждой были заменены все три насоса – основной, резервный и так называемый дренажный, который используют для откачки возможных проливов. Заменено по десятку единиц запорной арматуры разного назначения, проще говоря, задвижек. Суммарное количество по городу – около 190 штук, естественно, заменена и вся трубопроводная часть. Кроме этого, на каждой насосной была переоборудована приточно-вытяжная вентиляция, а также заменены системы отопления на станциях и в бытовых помещениях. Установлена пожарная и охранная сигнализация вместе с освещением, смонтированы контролирующие количество стоков приборы. Понятно, что все оборудование выполнено для стабильной работы в агрессивной среде. В общем, скоро все КНС города будут, как новенькие.

Остается вопрос о финансовой стороне этой перестройки. Предприятие взяло долларовый кредит на 25 лет, под 1-2%, причем первые пять лет – льготные, когда выплачивались только проценты по кредиту. Как говорят специалисты, выгоднее не бывает, а в украинских реалиях и подавно. После окончания этого счастья начинается выплата тела кредита, которая, как вы уже догадались, будет заложена в тариф. С одной стороны, новое оборудование уменьшит эксплуатационные затраты и повысит качество работы, а с другой – на него были потрачены деньги, которые надо возвращать, к тому же эффект от реконструкции не сиюминутный. Выходит, хотя «кредит нам строить и жить помогает», но на скорое и главное, заметное удешевление качества услуг центрального водоснабжения и канализации рассчитывать особенно не приходится, разве что после возвращения долга. Тем более, что тариф зависит не только от размера кредита, но и от других его составляющих, то есть стоимости энергоносителей, величины заработной платы, курса доллара и других условий. Скорее всего, к окончанию выплат что-то обязательно подорожает, а значит, подорожает и тариф. Такая вот арифметика. Можно ли было обойтись без кредита? Наверное, если бы деятельность ОКПП финансировалась из госбюджета, как, например, строительство дорог. А почему нет?

И это мы говорим только об одном контракте Мирового банка для «Днепр – Кировоград», а их 9. Напомним о каждом: 1 – условно говоря, консультационно-контрольный, 2 – очистные в Светловодске, 3 – замена 30 км магистралей по области (одна канализационная и 7 водопроводных), 4 – приобретение транспорта и техники, 5 – лабораторное оборудование, 6 – десять водных насосных станций, 7 – автоматические системы управления, 8 – очистные в Кропивницком и 9 – КНС в Кропивницком, о которых мы и рассказываем. И все это, как говорится, стоит денег, при этом взятых в кредит, а не подаренных нам по нашей бедности. Поэтому погашение кредита, говорит Николай Романюк, – это условие, без которого кредит не выдают: «В реалізації контрактів зі Світовим банком головне – заходи, які покращують функціональність і надійність, а також недопущення екологічних збоїв».

Заметим, что кроме денег международных инвесторов, в Кропивницком ведется большая работа по замене канализационных коммуникаций за деньги громады. Недавно сессия горсовета утвердила проект решения о выделении 10 миллионов гривен для ремонта 2 километров канализационного трубопровода по улице Вокзальной. Проект реализуется совместно с ОКПП «Днепр – Кировоград». Это не кредит, но сказать, что он не будет влиять на размер тарифа, тоже нельзя – за все надо платить.