Основные критерии выбора наручных часов

Наручные часы — это не просто полезная вещь, но и желанный аксессуар, который дополняет образ, подчеркивает индивидуальность, демонстрирует вкус, свидетельствует об успешности и материальном благосостоянии его владельца. К выбору этого предмета подходят с особой тщательностью.

Чтобы купить часы наручные, которые будут соответствовать стилю, функциональным и эстетическим требованиям, следует учитывать ряд ключевых факторов.

Функциональные особенности часовых механизмов

Один из основных критериев выбора — принцип действия часов. На рынке представлено два основных типа механизмов — кварцевые и механические.

Кварцевые модели с батарейным питанием более точные, не требуют обслуживания, кроме периодической замены батарейки, и доступные по цене.

Механические часы солидные и престижные. Состоят из сотен мелких компонентов, собираются вручную, тщательно обрабатываются, поэтому их покупка обойдется дороже. Заводятся вручную или автоматически при движении запястья.

При ведении активного образа жизни важно обратить внимание на уровень защиты аксессуара. Для людей, занимающихся спортом или работающих в сложных условиях, подойдут противоударные и водонепроницаемые модели.

На прочность и долговечность часов также влияет материал корпуса.

Корпус может быть:

стальным;

керамическим;

золотым или серебряным;

пластиковым.

Выбор качественного циферблата поможет предотвратить появление царапин, сколов и трещин. Стекло изготавливается из искусственного сапфира, хрусталя или пластика.

Некоторые модели оснащены дополнительными функциями: тахиметром, календарем, будильником, компасом и т.д.

Эстетическая составляющая

Дизайнерское оформление — один из важнейших факторов при выборе часов. Аксессуар должен подходить под стиль одежды и соответствовать обстановке.

Для ежедневной носки подойдут сдержанные в оформлении модели, на светские мероприятия — роскошные статусные, для спорта — прочные, наделенные функциями, помогающими отследить нагрузку.

Также обратите внимание на размер часов. Большинство из них имеют диаметр корпуса от 34 до 44 мм. Женские модели могут быть еще меньшими.

Выберите форму циферблата, его дизайн определяет общий вид. Наиболее популярны круглые циферблаты, но многие модели щеголяют другими геометрическими формами — квадратными, многогранными, овальными.

Не менее важны и ремешки или браслеты, которые изготавливаются из металла, силикона, кожи. Некоторые украшены оригинальными принтами или замысловатыми декоративными элементами, придающими часам уникальность.

Помните, что главный ключ к выбору часов — четко обозначенные приоритеты и соответствие вашему образу жизни и бюджету.