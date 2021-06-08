«Когда я начала создавать куклы, моя жизнь изменилась»

Неделю назад в галерее «Елисаветград» открылась удивительная выставка авторских работ Екатерины Москаленко. Каждая из её кукол – уникальна и неповторима. Всё в них продумано до мельчайших деталей: точёные личики, будто живые, изящно сшитые роскошные наряды, в точности соответствующие моде прошедших эпох, утонченные аксессуары… Эти куклы – настоящее произведение искусства!

Но столь же, сколь интересны сами работы, незаурядна и личность их автора. Екатерина Москаленко родилась и выросла в одном из сёл Благовещенского района и с детства впитала в себя народные украинские традиции. По образованию она – врач ветеринарной медицины, училась в Одесском сельхозинституте, работала директором районной лаборатории ветеринарной медицины Ульяновского (ныне – Благовещенского) района, а затем – заведующей отделом в Кировоградской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Но творческая натура не переставала подталкивать Екатерину к искусству, и теперь она – автор художественных кукол, мастерству создания которых обучилась сама.

– Все знания получала собственными силами, а больше использовала опыт, приобретенный при жизни, а также опыт моих предков. Мой прадед шил верхнюю одежду и изготавливал обувь, дедушка был мастером часовых дел, папа занимался художественной ковкой и резьбой по дереву, мои бабушки и тетушки шили одежду, – вспоминает Екатерина. – Станок, на котором работали мой дед и отец, стоит в папиной мастерской. В этом году будет 28 лет, как отца с нами нет, а станок есть до сих пор. И мастерская стоит. Они – как свидетели того, чем занимались мои родные.

Я выросла среди этих одаренных людей, всегда мечтала и размышляла о том, что бы я могла делать своими руками…

Я научилась шить одежду самостоятельно еще в школьные годы. Затем вышивала картины, но это было выполнение работы по схеме. Мне же хотелось творческого полета. Хотелось сделать что-то свое, что могло бы выразить мое внутреннее «я».

Первую свою куклу я сделала своему сыночку. Это был страус-марионетка. Он смешно передвигался и всех веселил.

Но работа, карьера, семья… Всё закрутилось, и я на время забыла о своем первом опыте.

В 2015-м году уже здесь, в Кропивницком, я попробовала снова создать куклу и сразу поняла: это как раз то, что я могу и хочу делать! С каждой новой работой я оттачивала свое мастерство. Всегда хотелось добиться совершенства, красоты и гармонии. Кукла очень ярко передает внутренний мир художника. Кроме того, она гораздо выразительнее и ближе к нам. Ведь люди создавали кукол с давних времен, когда еще даже не умели писать.

У меня нет одинаковых работ. Они все разные, как люди, со своими характерами, и представляют разные эпохи. Есть дамы голубой крови из Серебряного века. Они сохраняют еще ту «дореволюционную» атмосферу романтизма. Есть куклы Арт-Деко. Есть этнические куклы, они рассказывают историю о красоте украинской женщины и ее нелегкой судьбе. Есть балерины. Это отдельная, необычайно интересная и волнующая тема. Очень трогательна также тема детства, которую я буду развивать. Среди представленных на выставке работ есть статические, скульптурные, подвижные, будуарные куклы.

В лепке я использую японские материалы. Кукол создаю в единичном экземпляре. Каждая работа требует огромного количества времени и ручного труда. Процесс создания одной куклы занимает у меня около трёх месяцев. А начинается всё с рождения образа…

Меня часто спрашивают о том, как он появляется. Могу сказать,что у меня это происходит по-своему. Он приходит откуда-то из глубины мозга. Обычно в ночное время и предутренние часы. Я бы назвала это временем особого состояния. Образ поселяется в сознании и не покидает его, даже когда занимаешься абсолютно отдаленными от творчества вопросами.

А затем начинается самое сложное – процесс воплощения.

Как до кончиков пальцев передать и материально воплотить образ, который крутится в голове? Это сложно. Это почти чудо. Но это происходит. Мне удается передать идею, эмоцию, настроение, характер. И я стараюсь сделать это так, чтобы затронуть тонкие струны нашей души. Мне хочется донести зрителю всю гамму чувств, которую я испытываю именно в тот момент, когда образ зародился и я вижу его в воображении.

Эскиз, лепка, различные техники, материалы, соединения, крепления, роспись, ткани, костюмы, вышивка, прически, обувь, шляпки, чулки, веночки, сумочки, зонтики, украшения, маникюр… А еще мебель! И вот оно – чудо! Образ, который мнимым призраком был в моей голове, воплотился в кукле! Она точно такая, какой явилась мне на рассвете…И я счастлива. Это мое творение! Созданное моей фантазией, моими переживаниями и моим чувством прекрасного.

Многие мои работы уже проживают в квартирах и роскошных домах, даря радость своим владельцам как в Украине, так и за ее пределами. Есть даже коллекционеры моих работ. И я искренне благодарна людям, которые ценят искусство куклы, – делится автор во время открытия выставки. – Когда я начала создавать куклы, моя жизнь изменилась. Она стала ярче, насыщеннее, веселее. Поездки, выставки, конкурсы, публикации и многое другое… А главное – я могу дарить радость людям и возвращать их в детство!

– За то, что я могу свободно творить, я очень благодарна своей семье. Своему мужу Александру, сыну Андрею и племяннику Кириллу. Они – мои первые помощники и первые критики. Если бы не было поддержки семьи, ничего бы не получилось, – акцентирует Екатерина.

В 2018-м и 2020-м годах в театре Кропивницкого в рамках фестиваля «Вересневі самоцвіти» проходили выставки кукол Екатерины Москаленко.

А в феврале 2020-го, вдохновившись работами Екатерины, учительница литературы Бобринецкой гимназии Ольга Гетман организовала на базе школы мероприятие, посвященное теме кукол «Лялька – теж людина, якщо їй подарувати душу», куда приглашена была и мастерица. Там Екатерина провела небольшой мастер-класс и восхитила всех своими работами.

Куклы Екатерины Москаленко регулярно экспонируются на международной выставке «Модная кукла», которая ежегодно проходит в Киеве. А на страницах профессионального международного журнала DailyDoll.news, который издается в Испании на всех доступных языках, публикуются её статьи.

На выставке в галерее «Елисаветград» представлены 17 работ Екатерины. Посетить её и полюбоваться этими уникальными куклами можно до 20 августа.