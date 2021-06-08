Солнце, воздух и вода недалеко от дома

Казалось бы, в условиях удаленной формы обучения вопрос летнего отдыха или оздоровления детей отпадает сам собой – и так не учились, а отдыхали дома. Но все дело в том, что, находясь большую часть учебного года вне школы, дети больше потеряли, чем нашли, поэтому психологи советуют школьникам все же сменить обстановку и провести время в условиях организованного отдыха, хотя бы в школьных лагерях.

Беда в том, что и такой отдых нельзя назвать полноценным, поэтому его и называют «асфальтным», но, с другой стороны, в эпоху борьбы с коронавирусом вариантов совсем не много. За рубеж нас не очень пускают карантинные и финансовые обстоятельства, а старых детских (бывших пионерских) лагерей осталось, в буквальном смысле, раз-два – и обчелся. Причем и те, что остались, тоже могли стать жертвами пандемии, то есть вообще прекратить существование. Весь прошлый оздоровительный летний сезон они пустовали из-за карантина и это лето просто бы не пережили. Но переход Кировоградской области в желтую зону дал некоторую надежду на оздоровление и самой системы оздоровления, во всяком случае, детский лагерь «Дружба» в Войновке, возле Александрии, объявил о наборе отдыхающих школьников на летний сезон-21.

Этот лагерь имеет свою долгую и богатую историю. Его создали в начале 70-х годов прошлого столетия, и первые 5 лет учреждение функционировало как детский лагерь, а в остальное время года – как межколхозный санаторий для взрослых. С начала 80-х детей «ушли», и объект стал круглогодичным санаторием для взрослых колхозников с набором лечебно-оздоровительных программ типа грязей, озокеритных ванн и прочего. Несколько таких санаториев области входили в систему «Укрсельхоздоровление», которая благополучно функционировала, но перед наступлением Миллениума в оздоровительной отрасли Украины случился провал, вызванный отказом ведомств финансировать базы отдыха. Поэтому после 2000 года пришлось вновь позвать на помощь детей, в смысле перепрофилировать санаторий под летний отдых, и только благодаря этому лагерь «Дружба» как оздоровительная точка на карте области сохранился.

Перемены «к лучшему» оказались смертельными для всего школьного отдыха – из почти 40 детских лагерей области осталось всего 4. В начале 2000 годов государство опомнилось, и Фонд социального страхования начал выделять значительные средства на летнее оздоровление, оплачивал от 70 до 90% стоимости путевки, остальное доплачивали родители, и всем было хорошо. «Дружба» работала в 4 заезда, принимая по 250 детей за смену. Но в начале 2010-х Фонд соцстраха прекратил обращать внимание на детей, пришлось перейти на трехсменку, тем не менее, лагерь выжил при поддержке профсоюзных организаций, да и население активно покупало путевки. Дела пошли даже на поправку, и в 2019-м удалось вернуться к 4-сменному режиму.

Этот лагерь пользовался спросом, потому что родителям было спокойнее отправлять детей практически за город, да и проведать можно в любой момент, плюс хорошие условия, природа, речка, пляж, 5-разовое питание и так далее. В общем, лагерь развивался, и, как сказала директор «Дружбы» Валентина Луценко: «У 2019 році ми гарно попрацювали, отримали деякий прибуток і вклали його в покращення матеріальної бази. Ми перекрили корпуси, поміняли ліжка, осучаснили душові, туалети, і таке інше. Ми очікували, що 2020 рік буде таким же вдалим, як 19-й, але настав карантин – і на тому робота зупинилася».

Разрешение открыться получили только в конце августа, но работать одну смену и на ограниченное количество детей не имело никакого смысла. Поэтому как-то держались, охраняли и поддерживали жизнедеятельность до этого года, а тут и область вошла в желтую зону. В постановлении правительства прописано, как можно работать в условиях ограничений. Это не 250, а 180 детей, в комнате будет проживать не 4, а 3 человека, питание будет организовано в адаптивном режиме, то есть не все сразу, опять же, социальная дистанция.

В общем, «Дружба» готова к приему детей, и это нашло отклик в руководстве территориальных громад. Скажем, согласно проведенному тендеру, Приютовская громада сделала почин и первой заключила договор на оздоровление 30 детей, «Дружба» и «Бригантина» победили в тендере департамента соцзащиты Кировоградской ОГА, согласно которому в Войновку приедет 306 детей. 30 путевок получат и школьники льготных категорий Александрии, проявляют интерес и другие территориальные громады Александрийского района. Интересуются и родители. Одна путевка на 21 день обойдется в 8 тысяч гривен, при 5-разовом питании, условиях для отдыха и развлечений, а также занятий спортом на свежем воздухе – это тоже требование карантина. Кстати, питание по програме известного кулинара Евгения Клопотенко здесь внедрили еще несколько лет назад, из 15 блюд дети, так сказать, своим аппетитом утвердили 12.

Кроме отдыха детей, «Дружба» дает работу для 70 человек, а это и отчисления в бюджеты, за что тоже надо бороться, поэтому летний отдых в местных условиях надо культивировать и расширять. Но некоторые громады, в смысле города, почему-то проводят тендеры только для отдыха на морях, что не всегда оправдано. Помнится, при губернаторстве Сергея Ларина все дети Кировоградщины «купували кіровоградське», другими словами, область финансировала отдых исключительно в местных детских лагерях. Потом от такой практики отказались, что привело к резкому сокращению детских оздоровительных заведений – за последние 5 лет из семи осталось четыре. И это при наличии в области Кременчугского моря, Днепра, Буга, Синюхи и множества других меньших, но не менее красивых речек и водоемов. Вместе с тем практически все руководители богатых предприятий области ориентируются в политике детского оздоровления исключительно на морское побережье, забывая свое пионерское развеселое время, проведенное в той же Онуфриевке, где лагерь стоял на лагере.

Наверное, и в вопросах летнего отдыха детей нужна президентская инициатива типа «Большой отдых», именно для поддержки местной сети оздоровительных лагерей. Пока же получается наоборот: если детские лагеря обращаются в банки с просьбой выдать кредит под «президентские» 7-9%, им отвечают, что этот вид деятельности, то есть оздоровление детей, не кредитуется.