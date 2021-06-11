Немає документів, щоб підтвердити стаж? Шукайте свідків!

Як відомо, основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 року, є трудова книжка. Проте у зв’язку з некоректним її веденням та заповненням, перед майбутніми пенсіонерами постає питання стосовно необхідності підтвердження наявного трудового стажу у порядку та спосіб, встановлені чинним законодавством.

Якщо відсутні відповідні записи…

Так, за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також за наявності неточних чи неправильних записів про періоди роботи, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами, зокрема на підставі даних, наявних в реєстрі застрахованих осіб Державного загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідок, виписок із наказів, особових рахунків та відомостей на видачу заробітної плати, посвідчень, характеристик, письмових трудових договорів і угод з відмітками про їх виконання та інших документів, які містять відомості про періоди роботи.

Допоможуть профспілки…

Якщо ж відсутні зазначені документи (неможливо їх витребувати), підтвердження періодів роботи здійснюється на підставі членських квитків профспілок (лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Немає архівних довідок…

За відсутності документів, (внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями), стаж установлюється органом Пенсійним фондуна підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Робота в колгоспі до 1965 року…

За показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць постійного проживання в 1930–1940 роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж роботи, незалежно від причин відсутності необхідних документів.

Важливо, що періоди роботи на посадах, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах показаннями свідків не підтверджуються.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області