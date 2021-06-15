Деньги не молчат

Если кто не знал, Кропивницкий – достаточно важная локация на нумизматической карте Украины, что и нашло свое подтверждение в исследовательском проекте Принстонского университета (США) FLAME. Так вот, украинскую группу в этом международном хабе возглавил доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории, археологии, информационного и архивного дела ЦНТУ Василий Орлик.

Идея состоит в изучении найденных у нас монет раннего средневековья для реконструкции экономики Средиземноморья времен падения Римской империи и становления собственно европейской экономики. Включению Украины в проект поспособствовал Канадский институт украинских студий Университета Альберты, поскольку до весны этого года нумизматические находки на территории Украины не были задействованы в данном исследовании. Это особенно непонятно, потому что Украина, в варианте Киевской и даже докиевской Руси, была едва ли не в центре экономической жизни Восточной Европы. Торговый транзит «из варяг в греки», проходящий через Киев, по Днепру и суходолом, был своего рода Великим янтарным и меховым путем, а монеты как раз и являются свидетельством экономических, торговых и даже военных связей.

О предмете своей научной страсти, то есть нумизматике, Василий Орлик может говорить часами, но «пересічному» читателю мало что могут рассказать древние монеты, разве что интересно, золото это или нет, и не более того. А наука раскрывает тайную связь времен посредством древних монет. Другими словами, кто с кем и когда торговал или воевал.

Нумизматические находки делятся на случайные, экспедиционные, единичные и длительного накопления, которые относят к категории сокровищ (кладов). Если речь идет о находке горшка со старинными монетами, то можно говорить о наличии большого количества определенных дензнаков у местного населения той или иной эпохи. Установление закономерностей или условий попадания денег на территорию делают нумизматику еще более ценной, чем номинал или металл изготовления.

Монеты как средство платежа появились достаточно поздно, где-то в VII веке до нашей эры, а до этого в ходу были товаро-деньги. До рождения монет эквивалентом денег служили ценные вещи, скажем, бронзовые или медные наконечники стрел. Позже люди поняли, что такой же ценностью являются пластины или прутки металла, который для удобства начали рубить на части, а со временем пришли к идее чеканки собственно монет, с идентификационными изображениями царей или символов.

Нынешняя наука знает конкретные детали процесса становления или реформирования денежной системы в Европе ранних средних веков и даже еще раньше. Если говорить коротко, то за время работы «группы Орлика» в научный обиход ввели около 150 раннесредневековых «украинских» нумизматических находок Римской и Византийской империй, которые тогда и составляли основную часть Средиземноморья. Ареал их распространения – вся Украина, и не всегда монеты были платежным средством, варвары часто использовали их в качестве украшения или военных трофеев, но и это тоже свидетельство наличия связей.

Василий Орлик сравнивает исследования находок на территории Украины с детективом, тем более, что советская наука как бы не подозревала у местного населения нашего Причерноморья способностей к ведению товарно-денежных отношений с продвинутыми соседями-греками, мол, варвары, что с них взять? Но эту напраслину опровергают сами находки, причем они распределяются по территории нашей страны неравномерно – явно ощущается деление по Днепру. К примеру, в Херсонесе был монетный двор, но его продукции больше всего найдено на Полтавщине. По номиналу монет можно судить о способе применения: чем дороже монета или выше номинал, тем крупнее была торговая сделка. Но если золотые или серебряные монеты могли попадать к нам и в качестве военного трофея, то найденные медные монетки, скорее всего, выступали в качестве платежного средства при торговле с определенным регионом. Известно исследование Кирилла Мизгина о монетах Римской республики на территории Украины и Белоруссии, и это доказывает, что мы таки торговали с Римом! Ну, или с его провинциями.

Кроме этого, в Украине находили монеты Македонского царства времен царя Филиппа и его сына Александра Великого – античный мир был тесен, и нумизматика нам пытается сказать, что тогда не только воевали, в противовес советской историографии, которая или умалчивала, или по-своему трактовала участие населения тогдашней Украины в тех или иных событиях. Например, мы все знаем о знаменитой Грюнвальдской битве 1410 года, положившей конец экспансии Тевтонского ордена на славянские земли, но на самом деле речь можно вести не столько о военном противостоянии, сколько о торговой войне между Польшей и Тевтонским орденом, и об этом тоже рассказывают старинные монеты.

Василий Орлик опубликовал в авторитетном научном издании «Вісник Київського національного універститету ім. Т. Шевченка» статью о торговых связях Тевтонского ордена с населением Украины, где в качестве аргументации приводятся сведения нумизматического и исторического характера. Едва ли не со времен Даниила Галицкого волынские князья и польские короли выдавали гарантии или разрешения на проезд купцов государства Тевтонского ордена из Торуни или Кенигсберга через Польшу, земли Великого Княжества Литовского на Русь (Украину). Другими словами, если и имела место экспансия ордена на восток, то торговая, что не очень нравилось Польской короне. В 1354 году польский король Казимир Третий отдал преимущество в конкурентной борьбе между купцами ордена и Польши своим купцам, запретив передвижение немцев по своей стране. Тевтонцам ничего не оставалось, как направить торговые караваны в обход Польши через земли Великого княжества. За это Папа Римский выговаривал магистру ордена, что он «открыл пути и небывалые мосты для торговли с Русью и татарами в обход христианской Польши». После очередной войны между Польшей и орденом, подоплекой которой была торговая конкуренция, был подписан Торуньский мир, по которому крестоносным купцам снова было разрешено двигаться на Волынь дорогами Польши.

Подтверждением устойчивых торговых связей Украины и ордена являются нумизматические находки, как одиночные, так и в составе кладов. Их не так много, но это тот случай, когда одна ласточка делает весну, ведь мы помним, что, если есть денежные клады, значит, денег у населения было много. Автор исследования проанализировал 274 монеты ордена в Пруссии, среди которых 4 монеты Ливонского отделения, причем ближе к концу 1400 годов, монеты ордена были достаточно широко представлены на территориях Киевщины и Черниговщины. Здесь старинные деньги присутствуют и в качестве военных трофеев или, может быть, платежей, но больше всего это говорит об экономических связях, о которых мы ничего не знали.

В другой своей работе профессор Орлик развенчивает еще один советский миф – об отсутствии у населения доисторического Причерноморья привычки торговать с эллинистическими городами-государствами при помощи денег. Советские ученые просто трансформировали сведения Геродота об отсутствии товарно-денежных отношений у племен, живших за Доном, на все Причерноморье. Но находки бронзовых монет греческих полисов на землях Днепровской правобережной лесостепи говорят, что местное население скифской эпохи таки понимало толк в деньгах и использовало их в качестве платежей. Монеты из Ольвии находят в нескольких районах Кировоградщины. В Украине находят монеты из Ольвии, Пантикапея, Херсонеса, Керкинитиды, Тира и других греческих поселений V-I веков до нашей эры, а среди находок I века до Рождества Христова доминируют монеты Понтийского государства Митридата Евпатора Четвертого.

Если проследить за ареалом распространения монет по территории Украины, то можно заметить, что наше Левобережье имело тесные связи с Ольвией и Боспорским царством, а Правобережье больше торговало с той же Ольвией и Херсонесом. Предметом торговли с греками до нашей эры служили хлеб, вино и… рабы, которых воинственные скифы экспортировали в Грецию, а захватывали или же покупали на севере Украины. Интересно, что и с Тевтонским орденом, но уже в средние века, украинские купцы тоже вели хлебную торговлю. И сейчас хлеб является основной частью украинского экспорта, но это уже другая история…