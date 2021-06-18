Програма літнього оздоровлення від лялькарів

З початком літніх канікул, у минулі роки дітвора весело проводила час у пришкільних та оздоровчих таборах області. А кропивницькі лялькарі, з різними казками та програмами, у кожну зміну приїздили на гостини до дітей, щоб культурно урізноманітнити відпочинок та створити гарний настрій малечі.

На жаль, цьогоріч, оздоровлення дітей знову відбувається в умовах карантину, тому більшість таборів, враховуючи рекомендації обласної комісії, просто не відкрилися.

Щоб порадувати малечу, колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» став відвідувати вихованців дошкільних закладів області, граючи вистави на подвір’ях дитячих садків, просто поміж яскравої зелені та квітів, що створює особливу атмосферу і сприйняття. А юних школярів – приймати у себе в театрі.

Крім того, для вихованців сімейної акторської майстерні “Ольвія” (керівниця – Ольга Ярова), митці зіграли готичну казку «Карлик Ніс» за В.Гауфом, а іншу групу познайомили зі своєю діяльністю під час пізнавальної екскурсії. Творчі працівники театру розповіли дітям про історію театру, про театральні цехи та професії, про створення вистав і ляльок. А під час близького знайомства з різними системами казкових мешканців та їх особливостями, діти мали змогу на практиці повправлятися в ляльководінні та приміряти костюми деяких персонажів.

Після спостереження за репетиційним процесом вистави “Дюймовочка”, гості зробили кілька світлин на згадку, а митці запросили їх на перегляд вистав, запланованих до показу влітку. Зустріч була цікавою та емоційно позитивною.