Евро 2020: взгляд очевидца. Бухарест

День больших надежд закончился полным разочарованием. Мне посчастливилось в Старом городе перед матчем украинцев с австрийцами увидеть невероятно эмоциональную совместную зарядку болельщиков. Здесь было все – песни, пляски, море пива, дружественная перекличка и невероятная эмоциональная атмосфера. Впечатлил и марш украинских поклонников футбола, которые взорвали Бухарест своим шествием и скандированиями. Навскидку в сине-желтой колонне прошли около двух тысяч украинцев.

Казалось, что праздник продолжится и после матча, шансы на успех в котором изначально были у команды Андрея Шевченко выше. Но сборная Украины этот поединок абсолютно провалила. Прессинг австрийцев в первом тайме смял нашу оборону и хавбеков. И это еще счастье, что австрийцы пробили Бущана только один раз, когда Забарный проиграл единоборство в штрафной Баумгартнеру. А в атаке у нас ничего не получалось. Брак в передачах просто зашкаливал, а креативом и не пахло. Был шанс у Ярмоленко, который не успел на добивание после удара Шапаренко – и это все. Соперники же несколько раз нас просто простили.

После перерыва стало немного поспокойнее у наших ворот, но в нападении и вспомнить нечего. Игра нашей средней линии выглядела безобразной (Малиновского и вовсе заменили в перерыве, но Цыганков игру не усилил), с большим количеством невынужденных ошибок и без малейшего креатива. У парней Андрея Шевченко просто «кончился бензин», что и признал на послематчевой пресс-конференции наш наставник, заявивший, что с такой игрой, как в первом тайме, в плей-офф его команде делать нечего.

Говорят, что у любой команды на крупном турнире бывает плохой матч. У нас он пришелся на этот вечер, к сожалению. Австрийцы выиграли – 1:0 и отправляются в Лондон на матч с Италией. Нам же остается ждать своей участи среди третьих команд. С тремя очками и при разнице минус один рассчитывать на чудо сложно. Хотя датчане, разгромившие россиян и отправившие их домой, заодно отцепили и финнов. Так что давайте будем верить. Я же возвращаюсь в Украину, но точно не говорю этому чемпионату Европы «прощай». Продолжение будет…

Приключения продолжаются

Никаких сложностей при перелете из Амстердама в Бухарест не возникло. А вот в столице Румынии, которая встретила промозглой погодой, начались проблемы. Изначально я забронировал апартаменты на «Букинге» с 15 июня. Но потом планы изменились. Сообщил хозяину жилья, что прилетаю четырнадцатого. Получив лаконичный ответ «ок» на электронную почту, сразу из аэропорта отправился по указанному в бронировании адресу. И здесь начинаются мои предостережения.

Вводите правильный адрес на Uber. А то я допустил неточность, хотя и показал адрес в бумажном виде веселому таксисту, который по пути радовал песнями из приемника, как я понял, местного Винника. Но водитель поехал по компьютерному навигатору. И после долгого путешествия сквозь солидные пробки завез меня в другую сторону. Пришлось менять маршрут и доплачивать наличными около 20 евро. И это были еще цветочки.

Прибыв на место своей желанной дислокации, понял, что меня здесь никто не ждет. К счастью, в подъезд заходил парень, который доставлял еду. Я с горем пополам при помощи онлайн-переводчика, который, понимая свое скудное знание английского, заблаговременно приобрел в Украине, объяснил суть проблемы. Мой добровольный помощник позвонил по указанному в бронировании номеру и получил ответ, что жилье забронировано с 15-го. Тот же парень подбросил меня к ближайшему отелю достаточно солидного уровня. Здесь переночевал, посмотрел очередные матчи, записал видео для своего YouTube-канала и снова отправился заселяться. Но здесь меня ждал полный облом. Никто в указанное время не появился и ничего не объяснил. На мои звонки по указанному номеру никто не отвечал. А когда попросил случайных жильцов этого дома о помощи, то на их звонок прозвучал ответ, что мое бронирование отменено. Представляете мое состояние? Тут я понял, что экономный платит дважды.

Остыв от гнева и возмущения, забронировал на том же «Букинге», но за бОльшие деньги уже нормальный отель.

Ну и напоследок еще и такси подъехало с другой стороны улицы. А тут в Бухаресте (возможно, так везде принято на Uber) таксисты – парни хитрые. Через три-пять минут они уезжают, а вы платите штрафик в 10 румынских лей, что соответствует приблизительно 70 гривням. Точно так же было, когда мы с коллегой из «Футбольного формата» Олегом Ящуком и его оператором только вышли из Украинского пресс-центра и всем своим видом показывали таксисту, что мы – вот они. Но он демонстративно промчался мимо, а штраф мы вынуждены были уплатить.

В тот второй злополучный и потерянный день в Бухаресте только в 18.00 я наконец-то зашел в свой вожделенный номер. И тут – не было бы счастья, да несчастье помогло – я понял, что мой отель находится в 20 минутах ходьбы от Национального стадиона, где проводила два поединка сборная Украины. А в запланированном варианте я бы добирался до арены часа полтора с пересадками.

И здесь не могу не вспомнить добрым словом своего друга и коллегу Руслана Мусиенко. Именно он посоветовал подстраховаться и к своей универсальной интернет-карте TEZ-telecom, которая выручала меня во всех последних поездках и прекрасно отработала в Нидерландах, подключить еще на другую сим-карту дополнительный Интернет от

«Водафон». И надо же такому случиться, что моя основная интернет-симка отказалась искать местную сеть в Бухаресте. Вот тогда-то и выручил запасной вариант. А вы на секунду представьте, чтобы у меня не было связи. От этой мысли меня до сих пор посещает ужас беспомощности.

В общем, уже в первые дни в Румынии нервных клеток убил прилично. Что по сравнению с этим практически беспрерывные дожди, случаи, когда несколько раз заблудился и промок до нитки, и окончание зарядки телефона в самые нужные моменты. Главное, что в итоге получил возможность в нормальных условиях жить эти семь дней и работать.

Кстати, моя переписка с «Букингом» продолжается до сегодняшнего дня. Они утверждают, что это я отменил бронирование, хотя на сайте этого не зафиксировано, и великодушно позволили мне не платить штраф. В общем, фактически меня надули на 180 евро да еще и сделали крайним. А я-то всегда считал, что фирма солидная должна отвечать за действия своих представителей. Ну да ладно, как говаривал небезызвестный Андрей Аршавин после провала своей сборной на Евро-2012: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».

Не совсем Европа

В целом же, особенно после Амстердама, Бухарест произвел серое и совсем не европейское впечатление. Складывалось такое ощущение, что ты где-то в нашей привычной и не очень приятной действительности. Только говорят здесь на другом языке. Правда, люди в большинстве своем доброжелательные, готовые прийти на помощь. Хотя, скажем, во Франции полицейские, когда поняли, что мне грозит опасность в моей украинской экипировке от недружелюбных фанов «Сент-Этьена», доставили меня до отеля в собственном автомобиле. А в Бухаресте, когда телефон сел и я по пути со стадиона заблудился под проливным дождем и обратился за помощью к местным копам, то они указали, куда мне пройти пешком, по Гугл-карте. Ну и на том спасибо. А то поймать такси, как у нас говорят, от бордюра здесь оказалось задачей неразрешимой. И еще на остановках нет никакой информации о маршрутах и номерах, а информационное табло есть только в некоторых автобусах, да и работает с перебоями. Так что Гугл-карты вам в помощь. Хорошо еще, что аккредитация позволяла ездить бесплатно, а то наездил бы приличную сумму. Это вам не Олимпиада, где есть специальные шатлы для аккредитованных журналистов. Здесь все в твоих собственных руках или ногах. Иногда приходилось «блукать» прилично, но кто ищет, тот всегда найдет.

Когда лучше перестраховаться

На третий день решил провести разведку, чтобы в день матча не было проблем. Вначале отправился в Украинский пресс-центр, который располагался приблизительно в часе езды автобусом, а потом трамваем, от моего отеля. А еще за день до игры были предусмотрены официальные предматчевые мероприятия, которые проводились на стадионе. Так что, получив аккредитацию в наш медиа-дом и официальную украинскую программу турнира, а также классные сувениры от Украинской ассоциации футбола, поехал обратно в сторону «Арены Национале».

Отыскать медиа-вход – это был еще тот квест даже для меня. От одного входа меня гоняли к другому, а волонтеры где-то потерялись. По дороге на ходу прослушал предматчевую пресс-конференцию Андрея Шевченко, на которую наш главный тренер пришел вместе с Николаем Матвиенко. Ничего особо важного и сверхинтересного такие зум-мероприятия не несут. Разве что погода журналистов сильно волновала. Ведь по всем прогнозам в день поединка с македонцами ожидался ливень. Наставник сборной Украины ответил, что нужно приспосабливаться к погодным условиям и реализовывать свой план на игру при любых обстоятельствах. Главное, чтобы, как в Донецке матч с Францией на Евро-2012, его не пришлось останавливать. Ну, еще были анализ противостояния с голландцами, где не получилось создать определенное давление в середине поля и предельно сконцентрированно провести концовку, но вышло переломить ход событий и продемонстрировать наши сильные стороны в атаке, и слова о том, что никого особо на следующий матч настраивать не нужно, так как все понимают значимость этого сражения. А македонцы – это команда со своим больше контратакующим стилем, с хорошим подбором достаточно опытных исполнителей, играющих в серьезных европейских клубах, которые умеют качественно защищаться и отлично переходить из обороны в атаку. К такому конкуренту нужно подходить со всей серьезностью, подытожил Андрей Шевченко.

Я же тем временем отыскал вход, где меня хотя бы выслушали, просканировали аккредитацию и пропустили. Но оказалось, что попал я… в пункт сдачи теста на ковид, расположенный на автостоянке. Здесь отрицательный результат и с ним специальный браслет для входа на стадион я получил уже через десять минут после пробы.

Дальше было знакомство с пресс-центром и входом на медиа-трибуну «Арены Национале». Здесь все было более удобно, нежели в Амстердаме. По лестнице вниз спускались в пресс-центр, где, к большому удивлению, матчи Евро не транслировались. Путь в медиа-ложу лежал по той же лестнице на третий этаж. А на поле как раз сборная Украины проводила ознакомительную прогулку, поскольку тренировка прошла еще с утра на стадионе «Аркул ди Триумф». Эта очень симпатичная и компактная регбийная арена, которая легко преобразуется в футбольную, изначально предназначалась для занятий сборных, которые не базируются в Бухаресте. Но наш газон на стадионе «Волунтари» после проливных дождей был неважного качества. Ну а когда прошло первое занятие на «Аркул ди Триумф», то Андрей Шевченко остался доволен качеством поля, и все остальные тренировки проходили именно здесь.

Во время прогулки на главной арене Бухареста настроение у футболистов и тренеров было разным. Кстати, в это время погода смилостивилась и прятаться от дождя не пришлось. Так вот Андрей Шевченко в черных солнцезащитных очках о чем-то весело беседовал с Андреем Пятовым и Сергеем Кривцовым. Александр Шовковский был очень сосредоточен. Руслан Малиновский пробовал газон руками, изучая его свойства. Роман Яремчук на скамейке запасных поглядывал в телефон и был задумчив. Андрей Ярмоленко что-то объяснял Миколенко и Безусу, а пресс-атташе главного тренера Микола Васильков, как всегда, что-то снимал на видео, готовя очередной репортаж для «Дневников Евро».

Все это я успел подсмотреть по телемонитору, которые установлены почти на каждом журналистском месте. А вот при попытке сделать фото или видеосъемку услышал гневный окрик стюарда о запрете. Я было подумал, что здесь стюарды более жесткие, нежели в Амстердаме, где никто ничего не запрещал. Но, как оказалось, запрет действовал только в конкретном случае, так как уже во время матча такой строгости не было.

При выходе со стадиона таки отыскал специальный медиа-вход, к которому можно было попасть через автопарковку, пройдя мимо тренировочных полей, где занимались юные футболисты, и теннисных земляных кортов, на которых разворачивались интересные сражения. Признаюсь, что эта разведка серьезно сэкономила время в день матча, когда уже не пришлось волноваться и разбираться: что, где и как? Ну а потом был тот самый дождливый и немного нервный путь в отель, который показался таким родным и желанным.

Волнительно, поучительно, восхитительно

День игры я обычно провожу в городе, делая новые открытия и набираясь новых позитивных впечатлений. Меня почему-то потянуло к одной из главных достопримечательностей Бухареста – Триумфальной арке. Говорят, точной копии той, которая красуется в Париже. Подумал, что, может, это принесет триумф сборной Украины.

Полюбовавшись на Триумфальную арку, познакомился с расположенным рядом офисом Национального олимпийского комитета Румынии и Национальной федерации регби. Видимо, этот вид спорта у румын пользуется большой популярностью, если федерация соседствует с НОК. Правда, внутрь здания меня не пустили, но фото и видео на память разрешили сделать.

А еще прямо напротив располагался большой православный храм, в который тоже решил зайти. Там попросил у Всевышнего помощи для нашей команды и… познакомился с представителем украинской диаспоры паном Василем Павлюком. Вот везло мне в этой поездке на встречи с хорошими людьми! Пан Василь любезно согласился подвезти меня до стадиона.

По пути я узнал, что мой собеседник родом из закарпатского Ясыня. Там и сейчас живут его родные, которых старается раз в год навещать. Сам же он гражданин Румынии, занимается строительным бизнесом. До этого долго жил и работал в Италии. С 2008-го – в Румынии и наблюдал весь путь европейского становления страны.

Мы обсудили украинские реалии и проблемы, перспективы нашей сборной, за которую болеют и многочисленные представители местной диаспоры. Люди отмечают наши праздники и стараются следовать традициям. Союз украинцев в Румынии издает украинские газеты и поддерживает несколько украинских школ. Старшее поколение не забывает родной язык и старается, чтобы дети тоже не забывали родные корни. Пока мы ехали, я стал свидетелем интересного телефонного разговора, где румынский язык сочетался с украинскими словами. Это пан Василь давал указания по работе другому румынскому украинцу.

А жизнь в Румынии, по мнению Василя, лучше, чем в Украине. Доходы позволяют проводить государственный отпуск за границей. Конечно, не каждый может поехать на Мальдивы, но на курорты в Болгарию или Грецию раз в год – без особых проблем. Средняя зарплата в Бухаресте около 1500 евро, а минимальная – около 500 евро. Работы хватает – было бы желание. Правда, международный экономический кризис внес свои коррективы, что привело к росту цен, в частности, на дерево и металл, необходимые в строительном процессе. Евросоюз чем может, помогает. Но главное, что в стране удалось практически победить коррупцию. Сейчас даже сами люди сообщают о тех, кто пытается жить нечестно. Появился страх у коррупционеров. И от этого стало легче жить и зарабатывать.

За беседой мы быстро доехали до арены. Попрощавшись и обменявшись контактами с паном Василем, я окунулся за два с половиной часа до игры в бурлящее болельщицкое море. Украинцев, на первый взгляд, в нем было значительно больше.

Добирались до Бухареста наши соотечественники как поодиночке, так и со специальными фан-турами, как кропивничанин Владимир Поповичев и мой друг Леонид Веселков. Но если Володя уехал домой сразу после матча, то Леня с друзьями переехали в Болгарию на море, а потом вернулись в Бухарест на матч с Австрией.

Несколько разных групп даже прошли по Бухаресту со своими «зарядами». В основном разогревались наши и македонские любители футбола в центре, в старом городе. Были файер-шоу в исполнении македонцев. При этом все было очень мирно и дружелюбно. Хотя в прогнозах на грядущее противостояние наши и македонские болельщики расходились.

Ще не вмерла України…

Когда я поднялся в чашу стадиона, то численное превосходство украинцев на трибунах было видно невооруженным глазом. Еще до игры прозвучала «Червона рута», которую стадион подхватил в едином порыве. Как признаются после матча на пресс-конференции в Украинском медиа-центре Сергей Сидорчук и Александр Караваев, в этот момент у них мурашки пробежали по коже и уверенности прибавилось.

А когда зазвучала мелодия гимна Украины, то эти ощущения невозможно передать словами. Это нужно было видеть и слышать. Это был впечатляющий сине-желтый хор. Жаль, что 50-тысячный стадион разрешили заполнить только на треть. Уверен, что украинцев здесь было бы подавляющее большинство. Но и те, кому посчастливилось наблюдать за матчем с трибун, были на высоте в прямом и переносном смысле. Когда в концовке судьба поединка висела на волоске, болельщики запели наш гимн теперь а капелла, что тоже помогло ребятам Андрея Шевченко добиться желанной победы.

Вот только пока еще наши болельщики не научились болеть так, как в Голландии, Франции и Бельгии. Там трибуны не умолкают ни на секунду, устраивая перекличку между противоположными секторами. Наши же иногда берут паузу для того, чтобы перевести дух. И тогда активизировались македонцы, заставляя своих визави снова включать голоса на полную.

А еще наши снова наделали шуму легендарной кричалкой «Путин… ла…ла… ла», которая звучала как минимум трижды. И снова российские депутаты и почетный президент РФС Вячеслав Колосков стали жаловаться в УЕФА, требуя вообще запретить украинцам доступ на трибуны. Но хватит с них того, что мы «Героям Слава!» на футболках закрыли.

Вопросы остались

О самом матче уже много написано и сказано. Андрей Шевченко, по сравнению с предыдущей игрой, сделал две перестановки в основном составе. Сидорчука в опорной зоне заменил Степаненко, сюда же вышел Шапаренко, а на левый фланг, вместо травмированного Зубкова, сместился Малиновский. Первый тайм в исполнении украинской сборной был близок к идеальному. За счет прекрасного движения, прессинга, смещения акцентов атак, разнообразия атакующих действий «сине-желтые» полностью переиграли конкурентов. И голы Ярмоленко и Яремчука были логичным подтверждением полного превосходства. А ведь могли и еще забить. У македонцев шансов было немного, хотя свой гол, хоть и из офсайда, неувядающий Пандев забил. Но то была, скорее, случайность.

А вот после перерыва ситуация изменилась. Украинцы уже не были так агрессивны и настойчивы. Хотя, забей третий мяч Малиновский со штрафного и Забарный головой после углового, дело было бы сделано. А потом мы сами дали македонцам почувствовать уверенность и один мяч отыграть.

Я спросил автора потрясающей голевой передачи на Ярмоленко Александра Караваева на пресс-конференции в Украинском медиа-центре через два дня после игры о том, почему так произошло и о пенальти на Пандеве. Он ответил, что слишком рано поверили в победу и сбросили обороты. А с пенальти был эпизод пятьдесят на пятьдесят. Вроде бы и первым оказался на подборе, после феноменального сейва с переводом мяча в крестовину Георгия Бущана. Но опытнейший форвард македонцев оказался хитрее и упал, почувствовав касание его ноги. Аргентинский арбитр Фернандо Раппалини, который приехал на Евро по обмену кадрами между УЕФА и судьями разных континентов, решил, что это пенальти. И тут Бущан, проводящий пока великолепный турнир, снова выручил. Но никто не успел подстраховать, а Алиоски исправил свою же оплошность.

Дальше пошли нервы, когда потерялись наши номинальные лидеры – Зинченко и Малиновский, который еще и достаточно спорный пенальти за игру рукой не забил.

Концовка была валидольной. Особенно когда вышедший на замену Беседин пяткой вывел к собственным воротам игрока македонской сборной. Благо, тот промахнулся.

Андрей Шевченко еще в начале второго тайма снял пиджак, все время был у кромки и часто выходил за пределы тренерской зоны, явно волнуясь. После матча наставник украинцев, отвечая на мой вопрос о двух разных таймах, скажет, что на таком турнире нельзя ни на секунду расслабляться и любой ошибкой могут воспользоваться конкуренты. Что и произошло, когда македонцы проявили характер.

К счастью, мы выстояли и победили. Впервые с домашнего Евро-2012. Тогда выиграли благодаря дублю Андрея Шевченко, которого многие списали со счетов. Сейчас уже Андрей Николаевич побеждает в качестве тренера, а вдохновенную игру демонстрирует Андрей Ярмоленко, на которого уже мало кто рассчитывал, как на боеспособную единицу.

Вдохновленный Ярмоленко

Кстати, именно Андрей был признан главной звездой матча, а мне удалось поднять ему еще больше настроение своим онлайн-вопросом о том, благодаря чему удалось достигнуть такого серьезного прогресса и стать прежним Ярмоленко. Он ответил, что, не имея игровой практики в «Вест Хэме», целенаправленно готовился к этому турниру, приехал заранее, настойчиво тренировался, убедил тренеров, получил игровую практику и доверие, что помогло снова обрести уверенность. Ну и поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в нашу сборную.

И напоследок капитан сборной Украины схохмил. Здесь на чемпионате на пресс-конференциях стоят бутылки с пивом Хайнекен и Кока-колой. Так вот Криштиану Роналду убрал со стола колу, призвав пить воду, а Поль Погба ту же штуку проделал с пивом. Ярмоленко же пододвинул к себе бутылки с обоими напитками и сказал: «Я поставлю Кока-колу, поставлю Хайнекен – свяжитесь со мной»…

И уже на следующий день в Украинском медиа-центре, где могут работать, подкрепиться, передохнуть и получить сувениры от УАФ как аккредитованные, так и неаккредитованные журналисты, освещающие Евро-2020, коллега Дмитрий Поворознюк поинтересовался у Сергея Сидорчука и Александра Караваева: зашли ли деньги Ярмоленко на карточку? Ребята ответили, что все возможно и они ждут, когда все будут обливаться Хайнекеном.

Психологическая разрядка

Вообще такие пресс-конференции с живым общением – это отдушина для наших ребят. Ведь они живут в закрытом режиме без возможности выйти за пределы базы дислокации уже достаточно долгий период. А потому приезжают в медиа-центр в приподнятом настроении, шутят, улыбаются и с удовольствием отвечают на разные вопросы. Я побывал на двух таких встречах с Сергеем Сидорчуком и Александром Караваевым, а на следующий день – с Георгием Бущаном и Сергеем Кривцовым. Могу похвалиться, что ответ именно на мой вопрос о том, как его семья болела во время матча с Северной Македонией (собрались у Пятовых вместе с женой и детьми Тараса Степаненко и дружно переживали и радовались), Сергей Кривцов выложил в своей Сторис в Инстаграм. Кстати, Александр Караваев Инстаграм не ведет, так как душа у него к этому не лежит. А Сергей Сидорчук ужаснулся тому, что иногда люди пишут и желают футболистам. Такого в трезвом уме нормальный человек не напишет. А одному из игроков нашей команды после игры с Нидерландами написали такое, что вообще выходит за всякие нормальные рамки.

Еще мы узнали, что стрижет наших игроков специально приглашенный вакцинированный и протестированный барбер, что главное желание, если бы была такая возможность, – просто прогуляться по городу и ощутить его атмосферу, что свободное время проводят и весело, и не очень, кто за чтением, а кто за просмотром сериалов, по возможности смотрят другие матчи Евро, а о ничейном результате в поединке с Австрией даже не думают, поскольку это путь к поражению. И прав был Георгий Бущан, когда на мои слова благодарности за доставленные позитивные эмоции сказал, что они еще ничего не сделали, чем можно было гордиться. Ведь от любви болельщиков до их ненависти один шаг.

Лондонский украинец и румынский динамовец

Здесь же, в Украинском медиа-центре, я познакомился с коллегой из Лондона Андреем Тодосом, который работает на англоязычном сайте про украинский футбол. Его родные эмигрировали в Британию после Второй Мировой войны, но свои корни не забывают.

Андрей рассказывал, что не очень хотел учиться в украинской школе, но родители настояли. И он сейчас им за это благодарен. В настоящее время в Лондоне солидная украинская диаспора, которая объединяется в нескольких социальных клубах и имеет свою школу. Еще много украинцев живет в Манчестере, в Дерби и в Бредфорде. Украинским с особым диаспорным произношением мой новый друг владеет в совершенстве – так, что многим коренным жителям Украины и не снилось.

После игры с Северной Македонией Андрей был преисполнен оптимизма. Он рассказал, что многие в Европе считают нашу команду «темной лошадкой», которая способна преподнести большой сюрприз. Простые англичане особого интереса перед Евро к сборной Украины не проявляли. Их познания об игроках ограничивались разве что Зинченко, ну и Малиновским, который играл в Лиге чемпионов. А вот после турнира внимания к украинскому футболу в Англии станет значительно больше, поскольку парни Андрея Шевченко в играх с голландцами и македонцами продемонстрировали современный и разнообразный футбол. Украина не только способна финишировать второй в своей группе, но и может замахнуться на реванш в игре с Италией за поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года. Ну а главными фаворитами чемпионата Европы британский коллега назвал англичан и французов, еще не зная, что во втором туре они потеряют очки в играх с поляками и венграми.

Андрей понимает все наши экономические и социальные проблемы, но называет украинцев жизнерадостными и открытыми. А сравнение Бухареста и Киева оказалось с большим перевесом в пользу столицы Украины. И здесь я со своим английским товарищем полностью согласен.

А еще наш медиа-центр посетил бывший игрок киевского «Динамо» Флорин Чернат, который сейчас работает спортивным директором футбольного клуба «Волунтари». Именно на базе этого клуба изначально тренировалась сборная Украины, а сам Флорин помогал в меру своих сил и возможностей. Он вспомнил, как играл с Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко, сказал, что болеет за Украину, которая сейчас лучше Австрии и должна выходить из группы. Хотя выделяются Ярмоленко и Яремчук, но сборная Украины сильна командными слаженными действиями. Наиболее же впечатлила его пока Италия, но назвать победителя Евро-2020 не рискнул, поскольку слишком много ровных претендентов. С Мирчей Луческу Флорин общается, но перед переходом в «Динамо» разговора не было, хотя киевлян Мистер должен был возглавить еще раньше. Сам же Чернат вспоминает только хорошее о годах, проведенных в киевском «Динамо».

Грандиозная экскурсия

За день до решающего матча с австрийцами я пошел на экскурсию во Дворец парламента. По большому счету, других ярких и красивых достопримечательностей в Бухаресте нет. Посещение этого великолепия обошлось мне в 40 румынских лей. Досматривали нас даже серьезнее, чем в аэропорту. Очень долго изучали мой портативный штатив под камеру. Ну и все устройства заставили включить. В украинской Верховной Раде никогда не был, но румынские депутаты работают в шикарных условиях. Строилось это здание, говорят, за 2 миллиарда долларов, еще в коммунистические времена при Николае Чаушеску.

Строительство Дома Народов началось в 1983 году. Чтобы освободить место для работ, понадобилось разрушить старую часть города, уничтожить несколько церквей и памятников архитектуры, переселить более 40 тысяч человек. Кроме того, для дворца подходили только румынские материалы. Мрамор и многие другие материалы стали огромным дефицитом в и без того тотально дефицитной стране. А Чаушеску решил доказать самодостаточность и мощь Румынии. На строительной площадке трудились более четырех сотен архитекторов, двадцати тысяч рабочих, среди которых были в основном солдаты-срочники и военные строители. Строительство дворца стоило румынам несколько сотен жизней.

К моменту свержения и казни Чаушеску в 1989 году Дворец парламента еще не был закончен. Символ ненавистной системы хотели даже снести. Но строительство решили продолжить. Сегодня в здании дворца находится резиденция румынского парламента, филиалы нескольких университетов, Конституционный суд, Музей современного искусства, рестораны и библиотеки. Площадь этой достопримечательности Бухареста – 330 000 квадратных метров. Длина главного фасада – 270 м. Два внутренних двора, 12 этажей – над землей, 8 – под землей. Чтобы обойти все помещения, понадобится несколько дней. За эти потрясающие размеры Дворец парламента и попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Это второе самое большое здание в мире после Пентагона.

Понятная очевидность

Экскурсия заняла полтора часа, и я даже чуть не пропустил предматчевую онлайн-пресс-конференцию Андрея Шевченко и Романа Яремчука. И снова ничего особенного мы не узнали. Наш главный тренер призвал отбросить все разговоры о ничьей, сказал, что Австрия – хорошая команда с разным набором тактик и ярким лидером Давидом Алабой. Наставник «сине-желтых» отметил, что не сыграют из-за повреждений Зубков и Попов, ну и улыбнулся, когда его спросили, не было ли желания самому выйти на поле, заявив, что реально оценивает свои силы и такое желание его давно покинуло. А вот своим футболистам он полностью доверяет и очень ими доволен. Роман Яремчук сказал о большой ответственности и желании порадовать украинских поклонников футбола. Но а о том, как «порадовали» футболисты национальной сборной украинских болельщиков, вы уже знаете…

Автор и редакция «УЦ» благодарят за постоянную помощь и поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, а также Николая Онула и Николая Грицая за помощь и содействие в поездке на чемпионат Европы.