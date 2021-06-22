Почетные: есть предложения!

В прошлом номере «УЦ» мы высказали мнение о том, что Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города» нуждается в серьезной редакции. И предлагали устраивать общественные слушания, а не принимать решение комиссией. А если все же комиссия, в нее должны входить неоспоримые авторитеты – те же Почетные граждане города. Материал вызвал резонанс в соцсетях, были высказаны интересные и конструктивные предложения. Обобщим и поделимся.

Были высказаны полярные мнения: от ненужности звания, утратившего изначальный смысл, до серьезного пересмотра процедуры и сути выдвижения кандидатов и выбора самого достойного. Предложили даже провести эксперимент: спросить у десяти прохожих на улице, сколько они смогут назвать почетных граждан. Факт, что назовут мало или вообще никого не вспомнят. И это грустно…

Цель присвоения звания – сохранить в истории конкретного города (даже сменившего название) память о человеке, заслужившем благодарность своих земляков. Почетный гражданин – вне времени, вне профессии. Должен учитываться только вклад в жизнь города.

В нынешних конкурсных комиссиях есть элемент «соревновательности» кандидатов, а значит, есть проигравшие. Но это же не пинг-понг, это люди, как правило, неординарные, с чувством собственного достоинства. Решение о присвоении звания – это компромисс между группами людей, которые находятся у власти, на определенный период: комиссия, исполком, депутатский корпус, городской голова. Общественность практически не участвует в принятии решения. Конечно, когда выносится кандидатура бесспорного авторитета, тогда вышеуказанным группам сложно влиять. Так было с Кривохижей, Коротковым.

Почетный гражданин – это личность, на счету которой выдающиеся заслуги. Которая улучшила имидж города и повысила благосостояние его жителей. Такие могут быть один на 3-5-10 лет. У нас же имеет место ежегодное обязательное выдвижение просто авторитетных чиновников, руководителей. Иногда просматриваются политические мотивы. Теряется смысл и ценность этого звания.

Почему ежегодно? Нет достойного – зачем тужиться, притягивать за уши? Кандидаты в почетные и без всяких комиссий появляются и видны по делам их. Референдум исправил бы ситуацию. Тем более скоро все будет в электронном виде.

Звание «почетный» – это тот маяк, то маркер, который идентифицирует город, делает его интересным и побуждает к действиям в его пользу. Бесспорно, звание надо оставить, но четко обозначить критерии представления: не общее «за заслуги перед», а за конкретные дела. Присваивать раз в 5 лет, а не ежегодно к празднику в обязательном порядке. Комиссия должна быть только из Почетных предыдущих лет – пусть достойные этого звания люди решают. Тогда будет объективно и без подковерной политики.

Пока что присвоение нужно приостановить. В «перерыве» внести значительные изменения в Положение, сделать общественные слушания по данному вопросу и принимать решение только на местном референдуме. Это будет справедливо.