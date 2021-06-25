Люстры – универсальный осветительный прибор от магазина «Brille»

Применение приборов для освещения является важным элементом комфорта и удобства, тем более некоторые модели дополнительно являются отличным вариантом для оформления дизайна интерьера. Дополнительное разнообразие плафонов и вариантов источника света позволит с легкостью комбинировать вариант света, создавая самые разные и смелые комбинации.

Функциональность люстр также определяется количеством источников света, цоколем, интенсивностью освещения и многими другими параметрами. Выбирая люстрыBrille всегда можно найти доступное решение под свои критерии и бюджет. Дополнительную помощь в подборе предоставят консультанты и менеджеры магазина.

Стиль люстр

Производители предлагают огромное количество направлений и стилей. Каждый из вариантов применяется для реализации соответствующих целей и задач. В ассортименте магазина «Brille» представлены следующие предложения по стилям люстр:

Классические. Все интересное и актуальное решение. В основе производства применяется стекло, текстиль, хрусталь, а также металл. Такие люстры не будут дорогими, если выбирать небольшие размеры; Хай-тек. Лаконичные модели, часто применяется для офисных помещений. Обычно используются небольшие цоколи и светодиодные лампочки; Прованс. Легкое и непринужденное освещение, обеспечивающее отличную атмосферу и комфорт для постояльцев; Лофт. Многие варианты представлены на грубом шнуре с тканевой оплеткой. Есть стальные конусы и открытые лампочки.

Также можно обратить на более скромные стили: эко, арт-деко, кованые люстры, современные и многие другие. Обязательный критерий подбора не только заключается в определении стиля, но и того, где именно люстры будут использоваться.

Критерии выбора

Необходимо учитывать целый перечень важнейших аспектов для выбора осветительного прибора, учитывая:

размер;

дизайн;

тип крепления;

уровень освещения;

количество лампочек;

тип цоколя;

степень защиты.

Поиск идеального варианта – это сложная затея, но помощь в ней предоставят сотрудники интернет-магазина«Brille». Также предложен вариант для покупки в реальном магазине. В Украине есть 25 салонов осветительных приборов «Brille», куда каждый может зайти и определиться с выбором. Тем более ассортимент постоянно пополняется новыми интересными моделями в необычном исполнении. Гарантирован идеальный подбор под любой бюджет.