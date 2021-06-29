Днем звоните в ЖЭК, вечером – в АДС

Цивилизационные выгоды или, как говорили раньше, удобства несут, так сказать, и цивилизационные риски. Хорошо, когда в квартире тепло, есть вода и в туалет не надо бежать куда-то во двор, но плохо, когда вода льется с потолка, канализация забита, электричество кончилось, а соседей сверху нет дома…

С таким форс-мажором сталкивалось, наверное, большинство жителей первых этажей, когда сверху течет, но остановить водопад в квартире над вами невозможно по причине «никого нет дома». Довольно часто случаются и совсем взрыво­опасные ситуации, связанные с газом или огнем. Серьезные пожары и взрывы в квартирах и домах, в том числе и в Кировоградской области, раз в месяц становятся главным блюдом новостной кухни СМИ. Но, пока чрезвычайное происшествие станет новостью, с ним приходится сражаться жителям. Типичный случай: раннее утро выходного дня, хозяин квартиры на первом этаже обнаружил водопад, причем термальный. Хуже всего, что вода бежала не только по стенам ванной, туалета, прихожей и кухни, но и по электроприборам – караул! Мужчина бросился к соседям сверху, те выше, а выше – нежилая квартира, стучать некому. Оказалось, что течет из самой верхней квартиры, где проживает лежачий инвалид, что-то прорвало на включенной (!) газовой колонке.

Рассказывая это, люди не скрывали, что запаниковали, что делать и куда бежать, сразу не сообразили, благо, нашелся телефон живущей неподалеку женщины, которая ухаживает за больным. Благодаря этому открыли квартиру и как бы урегулировали проблему, но потом возникли вопросы: а если бы газ потух, а если бы замкнула проводка, а если бы не нашли ключ и так далее?

В пресс-службе облэнерго нам объяснили, что его ответственность заканчивается в распределительном узле или трансформаторе возле дома, а все, что после, – это зона ответственности домовладельцев и домоуправителей. Но, даже если бы люди обратились в облэнерго, у них нет ни ключей, ни полномочий работать с внутридомовой проводкой. Даже когда специалисты видят нарушение норм эксплуатации, как в одном из домов в Гайвороне, где местных энергетиков год не пускают на территорию проблемного дома. Но это не все, потому что даже в аварийную службу облэнерго звонить бесполезно, потому что номера 17-80 уже не существует! Кто и зачем его ликвидировал – неизвестно, возможно, чтобы не надоедали жильцы домов и квартир. Поэтому совет от энергетиков простой: в случае чрезвычайной ситуации в квартире или подъезде звоните в аварийную службу города.

Директор «Кропивницкого водопроводно-канализационного хозяйства» Валентина Давидчук тоже сказала, что вопрос не к ним. Надо перекрыть ввод на подъезд или стояк, потом обращаться в городскую АДС или ЖЭК. И вообще, водоканал по квартирам не ходит и в случае чего ломать закрытые двери не будет. Все вопросы к ЖЭКу, но, если слесари жилищно-эксплуатационного предприятия не справятся с проблемой, тогда приедет бригада водоканала и перекроет воду на весь дом.

Внятно и четко нам ответили там, куда все посылают, – в городской аварийно-диспетчерской службе, сначала диспетчеры, а потом и директор КП «АДС» Кропивницкого горсовета Александр Спивак. Кстати, почему-то с мобильного позвонить на короткий номер АДС 15-80 нельзя, только со стационарных телефонов, конечно, если они у вас есть. Поэтому нам сразу продиктовали телефоны аварийной службы на все случаи жизни: 066 506 36 94 и 36 13 72 или 24 05 81. Александр Александрович объяснил популярно: «По-простому ми – нічний ЖЕК, тому до нас потрібно звертатися тоді, коли житлові контори не працюють, – після 17-00 і в вихідні». АДС города, действительно, как бы берет на себя ответственность за все аварийные ситуации во внутридомовых сетях – тепловых, водопроводных, электрических и канализационных. Отдельно стоит аварийная газа (номер 104), но, в случае чего, бригада городской АДС может перекрыть и газ на дом до приезда газовиков, потому что случается всякое.

Напоминаем, что речь идет об аварийных ситуациях, когда бригады действуют по обстоятельствам, – или сами устраняют проблему, или связываются с ведомственными службами. Жильцы часто не знают, где и что перекрывать в подвалах, а это и вправду самый действенный способ перекрыть воду в недоступной квартире, хотя и по всему стояку ее не будет тоже, а искать крайних и виноватых будут позже. Поэтому звоните, но не надоедайте, не изводите диспетчеров АДС лишними звонками и даже угрозами.

Как правило, в день диспетчеры коммунальной аварийки принимают от 150 до 250 звонков. Диспетчеры не только направляют бригады, но и помогают советом, переадресовывают звонки на другие службы, и таким образом выездом бригад заканчивается всего 30-40 звонков. Но ведь часто звонят и не по адресу, и не по теме, например, чтобы пожаловаться на руководство ОСББ или ЖЭКа, на соседей. Надо знать, что линии бывают перегруженными выше всякой возможности, иногда сразу ответить не удается. Тогда люди начинают звонить на всякие-разные «горячие линии», угрожать, оскорблять и даже обещать уволить диспетчеров раза по три за смену…

23 июня в городе было жарко в прямом и переносном смысле, несколько домов были обесточены из-за перегрузки электрических сетей, другие были обезвожены, поэтому диспетчеры получили около сотни звонков всего за час, и не всегда звонили «вежливые человечки», хотя каждому приходится объяснять и рассказывать. А еще звонят руководители всех рангов и тоже хотят знать ситуацию, проще говоря, строго спрашивают: почему люди жалуются!? А жаловаться начальству не нужно, нужно просто знать, что в случае аварийной ситуации в подъезде проще всего звонить в АДС города, где диспетчеры быстро разберутся, что и кому делать. Телефоны мы указали, но не злоупотребляйте. Днем звоните в ЖЭКи и в ведомственные аварийные службы, если дозвонитесь, а вечером – в АДС.