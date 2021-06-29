Евро-2020: взгляд очевидца. От печали до радости

В третьей части нашей серии репортажей с чемпионата Европы по футболу будут не только эмоции и впечатления, но и попытка анализа с размышлениями.

Горькое послевкусие

В прошлый раз мы остановились на том, что все наши надежды разбились о провальную игру сборной Украины в матче с австрийцами. Мне же после поединка на «Арене Национале» удалось задать вопрос Андрею Шевченко на послематчевой онлайн-пресс-конференции о том, что у каждой даже самой сильной команды на таком краткосрочном турнире бывает один провальный матч, и согласен ли он, что это был такой поединок, и что испытывает главный тренер после такой игры: разочарование, опустошение или что-то другое?

Андрей Николаевич ответил:

– Я согласен, что сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.

Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.

Еще наставник украинцев отметил прекрасную физическую готовность австрийцев и классный прессинг соперников, который создал громадные проблемы нашим футболистам, сказал о том, что Малиновский абсолютно не попал в игру, но ни Цыганков, ни Марлос, заменивший Шапаренко, особо характер противостояния не изменили, и все попытки создать опасность впереди ни к чему не привели.

Итак, главный тренер «сине-желтых» признал, что его команда не выдержала такого игрового и тренировочного ритма и к главному матчу предварительного этапа оказалась не готова.

На следующий день в Украинском медиа-центре, в ожидании пресс-конференции Руслана Малиновского и Александра Зинченко, мы с коллегами пытались понять и проанализировать причины произошедшего. Тогда сошлись во мнении, что итальянский тренер по физической подготовке Андреа Аззалин ребят чрезмерно перегрузил. Ну так бывает, когда рассчитывают пик физической формы на определенный этап. И здесь, как мы предположили, был расчет преодолеть групповой турнир на том багаже, который был заложен, чтобы потом разбежаться уже в плей-офф. Но тут промашечка с австрийцами вышла, и нам показали, что на таком уровне любые нюансы важны.

Хотя потом уже на пресс-конференции Руслана Малиновского и Александра Зинченко, которых все считали безоговорочными лидерами сборной Украины, игроки сказали, что физической перегрузки или усталости не ощущали и даже пробежали больше, чем футболисты сборной Австрии. Так что скорее дело в психологии, когда огромное желание добиться успеха и порадовать невероятных украинских болельщиков больше помешало. Но тогда надо разбираться в комплексе причин, которые привели к такому неудачному исходу.

Критику, которая обрушилась на сборную после австрийского фиаско, игроки всецело заслужили, и все понимают, насколько они не оправдали надежд болельщиков, которые фантастически поддерживали сборную на трибунах в Бухаресте и в разных уголках не только Украины, но и всего мира у экранов телевизоров. Спалось Руслану и Александру в ночь после матча плохо. И каждый из них хотел понять, в чем причина провала. Руслан Малиновский даже пошутил, что после такого перформанса лидерами их называть сложно. Непростой сезон в своих клубах не может служить оправданием не слишком удачной игры на чемпионате Европы. Но в случае, если фортуна будет на стороне сборной Украины и получится пробиться в плей-офф (пресс-конференция проходила 22 июня), то шансом реабилитироваться и показать, что у нас есть настоящая команда, нужно постараться воспользоваться на все сто процентов.

Вот только ответа на главный вопрос: кто виноват и что делать – мы ни от главного тренера сборной Украины, ни от ее ведущих игроков не получили. И почему команда не проявила характера, как в матче с голландцами, осталось загадкой.

Их пример – другим наука

В плане желания, вдохновения и характера нашим парням нужно было поучиться у датчан. Они потеряли в первой игре из-за сердечного приступа своего лидера Кристиана Эриксена и проиграли две стартовые игры финнам и бельгийцам. Но в решающей встрече парни Каспера Юльманна не просто уничтожили россиян и досрочно отправили их домой, но и отцепили от Евро сборную Финляндии, которая стала худшей из команд, которые финишировали третьими в своих группах.

Пока украинские болельщики и специалисты горевали, выискивая эти причины, среди которых назывались отсутствие плана Б у Андрея Шевченко, неудачные замены, малую ротацию, наличие неприкасаемых футболистов и так далее, чемпионат двигался своим чередом. А мы жили надеждой.

Это счастье – путь домой

И с этой надеждой я отправился на несколько дней домой для того, чтобы перевести дух и собраться с новыми силами. Хотя для себя твердо решил насладиться праздником футбола сполна, вне зависимости от того, как закончится групповой этап для украинской сборной, если уж получил такую уникальную возможность. Ведь аккредитация УЕФА позволяет работать во всех без исключения городах Евро. Но все же для того, чтобы получить доступ в медиа-ложу в чаше стадиона, необходимо отправить специальный запрос в своем профайле на портале УЕФА. Поскольку у сборной Украины оставался шанс сыграть в Бухаресте, то я отправил такой запрос именно на работу на «Арене Национале». Ведь тут все было уже как бы родным и знакомым.

Вариант с Глазго сразу отпал. На въезд в Шотландию нужна британская виза, срочное оформление которой, как сказали коллеги, стоит 700 евро. Да и «Дельта»-ковидные требования с десятидневной изоляцией по прибытии в Великобританию делали визит на родину Дункана Маклауда просто невозможным. Но пока мы с молодым черниговским коллегой Ильей Кравцовым, с которым подружились в ходе поездки в Амстердам, а потом и Бухарест, отправились в рисковое эконом-путешествие домой – из Румынии на Черновцы, дальше на Ивано-Франковск и оттуда поездом на Знаменку. Вначале мы на скоростном поезде приблизительно за шесть часов и за 90 лей домчались до приграничного румынского города Сучава. По дороге в своих смартфонах напряженно следили за текстовой трансляцией матча Хорватия – Шотландия, ничья в котором выводила нашу сборную в плей-офф Евро-2020. И после первого тайма, завершившегося со счетом 1:1, настроение было приподнятым. Но затем старина Модрич взялся за дело и разрушил все наши надежды. Так что в Сучаву мы прибыли опечаленными.

А здесь обрадованный нашим появлением в три часа утра румынский таксист, понимая, что особого выбора у нас нет, предложил за 150 лей (приблизительно 1050 гривен) довезти нас до границы, расположенной в пятидесяти километрах. Здесь мы пешком с нашей аккредитацией без особых проблем преодолели пропускной пункт Порубное – Siret и оказались на родной земле.

И тут, к нашему большому удивлению, не оказалось желающих довезти нас до Черновцов, до которых было 35 километров. А поскольку меня время поджимало и я собирался еще успеть добраться к полудню до Ивано-Франковска, то пришлось вызывать такси, которое приехало через полчаса с доброжелательным и общительным водителем Сергеем. А уже подъезжая к Черновцам, решил рискнуть и воспользоваться услугами Бла-Бла-Кара. И, к огромной радости, отыскал здесь поездку до Кропивницкого.

Поскольку у нас с коллегой появилось свободное время, мы успели совершить небольшую автомобильную экскурсию по неповторимому городу Черновцы, где много красивых старинных зданий, построенных еще австрийцами. Главными достопримечательностями здесь, безусловно, являются пешеходная улица Ольги Кобылянской, красивейший театр, также носящий имя украинской писательницы, расположенная рядом Аллея звезд, таких, как София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Николай Мозговой и других знаменитостей, которые прославили родной город и Буковину, а также местный университет, архитектурный ансамбль которого привлекает многочисленных туристов.

Насладившись утренними красотами Черновцов, попрощался с Ильей Кравцовым, который с местного автовокзала отправился на Киев. А я, к громадному удивлению, увидел, что автобус Сучава – Запорожье проходит через Кропивницкий. Но отменять забронированную поездку уже не стал. Рейсовый автобус, отправляясь из Черновцов в 9.30, по расписанию должен был прибыть в Кропивницкий приблизительно в 23.30. А микроавтобусом «Мерседес» с доброжелательным водителем Виктором, вместе с его женой и штурманом Екатериной, планировал добраться до родного города значительно быстрее. Но вот пробки, образовавшиеся из-за ремонтных работ на дорогах в разных областях, внесли существенные коррективы в первоначальные планы. В общей сложности «пробки» затянули нашу поездку часа на четыре.

И за что такое везение?

По пути пришлось пережить неповторимую гамму эмоций. Когда увидел в своем смартфоне, что шведы быстренько забили полякам, а испанцы громят словаков, то на душе стало веселее. Но потом Форсберг с Левандовски за короткое время в дебюте второго тайма обменялись голами, и места себе до самого окончания матча я точно не находил. Когда же за пять минут до конца основного времени фантастический Левандовски сравнял счет, то меня просто начало трясти от волнения. А представляете, что я пережил в те пять минут, когда на смартфоне загорелось «Гол» и пропал Интернет? Все ведь складывалось в пользу поляков. Но, к моему громадному счастью, Интернет вскоре появился вновь, а шведы выиграли со счетом 3:2 и тем самым обеспечили себе и сборной Украины путевки в следующий раунд Евро-2020. Причем украинцы вышли в плей-офф чемпионата Европы впервые в своей истории!

…Заключительные матчи предварительного раунда смотрел уже дома, куда добрался где-то в 22.15.

Если вернуться к развязке групповых турниров, то как же жалко было героических венгров, которые после ничьей с французами едва не отправили домой других чемпионов мира – сборную Германии. Но немцы на последних минутах счет сравняли и прошли дальше. А венгры покидали этот турнир с высоко поднятыми головами. Пожалуй, именно они больше всех заслужили сыграть в плей-офф, наделав шороху в «группе смерти». Здесь в параллельном матче между португальцами и французами Роналду с Бензема оформили по дублю, что позволило разойтись миром. В итоге чемпионы мира – французы, так и не сыгравшие на полную мощь, финишировали первыми, а чемпионы Европы – португальцы заняли второе место. Именно после этого матча окончательно стало понятно, что сборная Украины сыграет в Глазго с шведами, что вызвало просто невероятную волну негодования в Австрии.

Конспирология обиженных

Австрийские болельщики в своих комментариях в соцсетях обвинили УЕФА в коррупции в пользу Украины. Саму же нашу команду обвинили в том, что она специально проиграла австрийцам, чтобы получить в соперники шведов. Ну, понять австрийских фанов можно, поскольку их сборная вышла на, пожалуй, пока сильнейшую команду этого турнира – сборную Италии. «Скуадра адзурра» без проблем переиграла всех своих соперников, «отгрузив» туркам со швейцарцами по три мяча и еще один гол Уэльсу, играя резервным составом. При этом подопечные Роберто Манчини не пропустили ни единого мяча. Так что шансов у сборной Австрии, с учетом того, как достаточно легко с ними разобрались голландцы, в поединке 1/8 финала не много.

Но, с другой стороны, обвинения в наш адрес выглядят просто смешными. Это же какими нострадамусами нужно было стать тренерам украинской сборной для того, чтобы так все рассчитать! Получается, что мы «подкупили» не только испанцев со шведами, но и поляков, чтобы они не выигрывали, а также словаков, чтобы они крупно «слились»…

Что дальше?…

Нужно признать, что пофартило украинцам просто фантастически. Шведы ведь отбивались почти весь матч от поляков, которые умудрялись не забивать из выгоднейших положений. И непроходимыми и непобедимыми «Тре Крунур» совсем не выглядят. Ну и фактор того, что ребята Шевченко имели на несколько дней больше для подготовки и анализа конкурентов, может сказаться. И уже скоро мы получим ответы на все интересующие нас по этому поводу вопросы. А дальше уже в Риме победитель «сине-желтой» пары встретится с победителем пары Германия – Англия. И только на первый взгляд эти конкуренты выглядят угрожающе. Вот португальцы против бельгийцев – это действительно битва фаворитов. А англичане с немцами на этом турнире выглядят неубедительно. И шансы пробиться в полуфинал, при удачном стечении обстоятельств, у сборной Украины теоретически есть.

Главное, чтобы Зинченко, Малиновский перестали говорить об ответственности и своих переживаниях, а начали демонстрировать лучшие качества на футбольном поле. Так, как это делали Ярмоленко, Бущан и Яремчук, к которым сейчас меньше всех претензий.

Матч украинцев со шведами я буду смотреть в Бухаресте на следующий день после встречи французов со швейцарцами, которую рассчитываю увидеть на «Арене Национале». И с надеждой на нашу победу (тьфу-тьфу) уже забронировал себе жилье в Риме, где состоится четвертьфинал, в котором может и должна сыграть команда Андрея Шевченко. Если пройдут шведов. Ну не могут два матча подряд со средними соперниками быть провальными! Так что до встречи в Вечном городе.

Автор и редакция «УЦ» благодарят за постоянную помощь и поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, Сергея Кузьменко и Юрия Гугленко, а также Николая Онула, Николая Грицая и Андрея Райковича за помощь и содействие в поездке на чемпионат Европы.