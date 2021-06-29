Марафон вместо застолья

Максим Марков, предприниматель из Кропивницкого, своеобразно отметил свое тридцатипятилетие: в день рождения он пробежал 100 километров. Мы пообщались с бегуном и узнали о нем много интересного.

– Максим, когда родилось пристрастие к бегу?

– Еще в школе я занимался легкой атлетикой. Потом рукопашным боем. Несколько лет ходил в «качалку». Потом была пауза. Когда в нашем городе парни организовали беговой клуб KroRunClub, я к ним присоединился, стал восстанавливаться, развиваться, ставить перед собой беговые цели. Одной из целей было поучаствовать в Черногорском марафоне – 63 километра по Карпатам. На сегодняшний день я уже трижды участвовал в этом марафоне.

– Расскажите о вашем маршруте.

– Это был круг. Начал я в селе Покровское, добежал до Кропивницкого, затем по объездной, через Субботцы до Знаменки второй. Там свернул направо, почти 20 километров через поля, выбежал на аджамскую трассу и вернулся в Кропивницкий.

– Неужели без остановок?

– Нет, конечно, с остановками. При такой жаре нужно останавливаться. У меня же не было группы поддержки, никто меня не сопровождал, и все необходимое я нес на себе. Надо было пополнить запасы воды, зарядить телефон. За весь маршрут я выпил, наверное, литров десять жидкости.

– Сколько это заняло времени?

– Шестнадцать часов. Стартовал я в 4 утра, а вернулся в 8 вечера.

– Дороги у нас неровные. Обошлось без травм?

– Все нормально. Правда, встречались затопленные участки, когда я бежал по полям, приходилось их обходить стороной. Единственное, что я не предусмотрел, не намазался кремом от загара, поэтому чуточку пригорел. И ноги амброзией поцарапанные. Но уже все прошло.

– А для чего это надо? Доказать себе что-то, проверить организм на выносливость?

– Поскольку не употребляю алкоголь, вместо застолья на свое 35-летие решил пробежаться. Наметил маршрут и побежал. Себе я уже ничего не доказываю, поскольку знаю свой потенциал. У меня есть личная мотивация. Три месяца назад я стал христианином и этот забег посвятил Богу. Все от него, мы всего лишь сосуды, которые он наполняет. Ну, и я не отрицаю, что хотел бы показать окружающим, что день рождения можно праздновать не традиционно, что здоровый образ жизни сейчас популярен, что это круто.

– Цели должны обновляться. Что следующее?

– Есть такой формат похода – без сна и еды. В прошлом году шли 200 километров, но я прошел только 135. В этом году заявляется рекорд Украины 250 километров. Это порядка семидесяти часов. Остановки предусмотрены, но без еды и сна. Это серьезный вызов. Я пока еще думаю, принять его или нет.

В любом случае в августе я уже в четвертый раз буду участвовать в Черногорском марафоне. Это уже стало традицией.

– Что вам подарили близкие на день рождения?

– Скинулись деньгами на новые кроссовки. Кроме того, что я люблю их покупать, бег требует регулярного обновления спортивной обуви. Так что на новую дистанцию – в новых кроссовках.