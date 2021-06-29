Ну кто так добывает?!

Почему-то очень многие считают, что главным сырьем, добываемым на Кировоградщине, является уран. Ну как же – сырье стратегическое, всем известное, аж три шахты работают. На самом деле в общем «котле» добываемого у нас из недр уран далеко не первый. Уран вместе со сланцами и бурым углем дает 15,5 процентов общей добычи ископаемых. А щебень, гравий, строительный камень, гранит – аж 58,2%. Тридцать процентов всего украинского гравия производится в одной Кировоградской области!

Эти данные прозвучали в Кропивницком, где прошла региональная конференция «Состояние экологичности, открытости и прозрачности добычи полезных ископаемых на Кировоградщине». Организовала ее общественная экологическая организация «Флора».

Немало интересного прозвучало по ходу работы. Наиболее же интересным, вероятно, стал рейтинг добывающих предприятий по честности (доброчесності українською).

Критериев оценки было много. А именно – руководство не использовало сомнительные способы получения земли. Предприятие не добывало ископаемые в то время, пока еще не были оформлены документы (не была получена оценка воздействия на окружающую среды, отсутствовали все разрешения, были выбросы в атмосферу и т.п.).

Следующий критерий – отсутствие представителей местных властей в руководящих органах предприятий.

А еще:

предприятие не принимало участия в сомнительных тендерах;

нет судебных решений о нарушении предприятием норм и положений законодательства;

на предприятие не жаловались в правоохранительные органы, против него нет открытых судебных производств;

предприятие не является должником;

не нарушает трудовое законодательство;

придерживается всех экологических требований.

С учетом того, что в области зарегистрировано 70 месторождений, а работу ведут более двадцати крупных предприятий, аналитической работы было немало. Итак, каков же ее итог?

Конечно, ряд предприятий не представили данных по запросам. Ну и, так как критериев много и они слишком разные, сложно назвать одного лидера и антилидера. Хотя худшие показатели почти по всем позициям оказались у Кировоградского облавтодора ОАО «Государственная акционерная компания “Автомобильные дороги Украины”». Нарушают по всем направлениям, по данным исследования «Флоры».

На последних местах снизу также Светловодский силикатный завод общества «Кировоградстройматериалы» и Центральный горно-обогатительный комбинат из Кривого Рога, который работает и в Петровском районе. Хотя Центр­ГОК оказался самым открытым для общения и предоставления информации.

Восточный горно-обогатительный комбинат, который занимается ураном, оказался в числе середнячков, но не очень крепких, экология хромает. Самыми экологически чистыми в работе оказались Гороховский карьер в Новоукраинском районе, общество «Сонек» из Кропивницкого, «Кировоградгранит» и «Велта». Худший показатель у Завальевского графитового комбината.

А в общем где-то что-то нарушают все. Можно понять – у нас такой вид деятельности регулируется сотнями документов и контролируется несколькими министерствами, не нарушить очень сложно.

ГО «Флора» собирается и в дальнейшем проводить мониторинг работы добывающих предприятий. А мы поделимся с вами их результатами.