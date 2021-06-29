Олександрія запрошує

Олександрія не лише мріє про відродження промислових потужностей, але й працює в цьому напрямку. 13 липня в місті вперше відбудеться одноденна представницька демонстрація техніки та агротехнологій, на якій очікується більше 300 учасників. У дії можна буде побачити найсучасніші зразки сільськогосподарської механізації від провідних світових виробників. Це зернозбиральні комбайни, грунтообробна техніка, посівні комплекси, обприскувачі, у тому числі й дрони. Акцію проводить Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» за безпосередньої участі фірми «АгроВіста». Раніше таке неймовірне розмаїття досягнень сучасного машинобудування можна було побачити лише на всеукраїнській «АгроЕкспо» у Кропивницькому, яка проводиться восени. Тому, як кажуть, поспішайте, тим більше що в Олександрії на учасників та глядачів чекають розіграші призів.

Місто сприяє й розвитку бізнесового середовища, задля чого 22 червня було підписано меморандум про партнерство між Кіровоградською торгово-промисловою палатою та Олександрійською міською радою.

26 червня Олександрія стала спів­автором нового рекорду України зі швидкісного підйому пожежної драбини. Його встановили рятувальники 11 Державної пожежно-рятувальної частини Андрій Жосан, Олег Олійник та Олексій Чиж, які здійснили по 50 підйомів трьохколінної драбини (всього 150) за 10 хвилин 23 секунди. Досягнення олександрійців зафіксоване в «Книзі рекордів силових видів спорту». Цього ж дня учасники ГО «Сильна Олександрійщина» провели показові виступи на Соборній площі, а до участі в конкурсах долучилися й глядачі, обидва заходи проводилися в рамках відзначення Дня молоді.

Участь мешканців важлива не лише в святах, але й у повсякденному житті. Під час засідання виконкому була висловлена ідея активного залучення громади до підтримання порядку на прилеглих територіях, зокрема, до покосу трави. Сергій Кузьменко запропонував провести своєрідний флешмоб, під час якого результати допомоги комунальникам потрібно сфотографувати й виставити в соц­мережах.

23 червня Сергій Кузьменко перевірив хід і якість виконання капітального ремонту в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, де буде облаштовано 4 окремі бокси для хворих. Вирішується питання збільшення потужностей кисневої станції: «Будуть встановлені кріоциліндри та здійснена розводка систем кисню до всіх ліжок. Зараз завершується аудит, і ми побачимо, що потрібна більш детальна реконструкція, щоб лікар мав можливість надавати допомогу в комфортних умовах. Це непросто, тому вносяться зміни в проєктно-кошторисну документацію». Мер повідомив, що вже є домовленість з молодим лікарем-інфекціоністом, для якого планується придбати житло.

З медичних новин відзначимо й отримання службою екстреної медичної допомоги нового автомобіля з повним набором реанімаційного обладнання. Нагадаємо, область отримала 43 «швидких» у рамках президентської програми підтримки медицини територіальних громад. Але з деякими проблемами громади мають розбиратися самі. Це стосується зливової каналізації, яка не змогла впоратися з рекордними опадами. У результаті було підтоплено кілька домоволодінь та державних установ. Зливово-стічна каналізація охоплює значну частину міста, але не пробивалася останні 40 років. Зараз ці роботи почалися.

Уже почалися роботи по підготовці освітніх закладів до нового навчального року. Міський голова наголошує, що учні та педагоги мають вчитися й працювати в гарних умовах. Вони це заслужили, оскільки за результатами ЗНО кілька олександрійських випускників отримали по 200 балів – максимальну оцінку. На найближчій сесії Сергій Кузьменко буде переконувати депутатів міської ради додати на освіту 6 мільйонів гривень. Гроші потрібні для завершення ремонтів шкіл та на новий спортивний мультифункціональний майданчик біля гімназії ім. Т. Шевченка.