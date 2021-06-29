План Райковича для медицини: велике оновлення

Цьогоріч Кропивницька лікарня швидкої медичної допомоги отримає новий операційний блок – щоб проводити зокрема й ургентні, невідкладні хірургічні втручання найменш травматично та найбільш ефективно. Частково проєкт покриває дотація з обласного бюджету, але це не «подарунок» – по суті, міській громаді повертають борг.

Про гроші, кадри та великі плани з удосконалення медичного простору говорили з міським головою Андрієм Райковичем.

– Перед нещодавньою сесією обласної ради ми отримали інформацію, що з минулого року в обласному бюджеті залишилися невикористані залишки, – пояснює очільник Кропивницького. – Я хочу нагадати, що в першому кварталі 2020-го міський бюджет підстрахував державу, ми з власних коштів виплатили медикам на 18 мільйонів зарплат з 300-відсотковими «ковідними» надбавками. Це мала бути державна субвенція, президент України тоді публічно сказав, що гроші перераховано в регіони, і кожен голова обласної адміністрації персонально відповість за неефективне використання цих грошей. Місто ж отримало обман від тодішнього голови ОДА, тобто гроші нам так і не компенсували. Тому я, як міський голова, та фракція партії «Пропозиція» поставили питання перед депутатським корпусом обласної ради, щоб громаді повернули їх із бюджетних залишків. Це – справедливо.

Резонансне питання

Проте це не найбільша бюджетна проблема Кропивницького у фінансових стосунках і з державою, адже другий рік у міста забирають в державний бюджет по 90 мільйонів так званої реверсної дотації.

– Це значно знижує наші можливості для реалізації стратегічних планів. Навіть не говорю про двори, покрівлі, поточні ремонти. Є глобальні речі, такі, як оновлення медичних закладів. Тому що ковід, тому що загроза для життя, та й у цілому неможливість для людей отримати весь спектр високоякісних медичних послуг за місцем проживання. До того ж, у нас великий дефіцит медичних працівників, особливо висококваліфікованих лікарів, які здатні лікувати з використанням сучасних технологій та обладнання. Якщо я не створю відповідних умов у лікарнях, поїдуть і ті, що є, – у Дніпро, у Київ, за кордон. А саме фахівці є основою медичного простору, їх треба берегти, наповнювати цей простір усіма можливостями, технологічними найперше. Адже всі професіонали хочуть вдосконалюватись, а в нас довгий час навіть комп’ютерного томографа в комунальній медицині не було.

У результаті аргументованої роз’яснювальної роботи, стійкої позиції міського голови та депутатів від міста в облраді Кропивницький нарешті отримав назад хай не всі 18 мільйонів, якими торік закрили державні гарантії, але принаймні значну частину цих коштів.

– Я не проти встановлення державного прапора за 5 мільйонів з обласного бюджету – це головний символ держави. Я не проти бейсбольного стадіону, не проти спорту. Але сьогодні є нагальніші виклики. Тому я просив, щоб відтермінували будівництво бейс­больного стадіону, на яке було заплановано понад 5 мільйонів із тих залишків. Раціональніше спрямувати такі кошти на розвиток медицини. Отже, 15 мільйонів підуть на операційний блок хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги. Це базова, ургентна лікарня. Можна було б нічого не робити, чекати, поки міністерство, Національна служба здоров’я колись профінансує, щось нам зробить. Проте як довго цього довелося б чекати – не скаже ніхто…

Потрібно було позавчора

Серце лікарні – операційний блок – не ремонтувався більше 40 років, наголошує Райкович. Новий хірургічний корпус колись почали будувати, але згодом державне фінансування припинилося, і недобудова досі стоїть за обласним госпіталем ветеранів.

– Чи потрібно продовжувати це будівництво? Ні, не потрібно, бо це вже морально застаріла будівля, спроєктована під використання застарілих технологій. Щоб привести її у відповідність до сучасних вимог, потрібна захмарна сума. Тому був розроблений новий, сучасний проєкт оновлення діючого операційного блоку лікарні. Він складається з двох частин – будівельно-монтажних робіт, реконструкції приміщень та власне нового медичного обладнання. Провідні українські експерти, хірурги долучилися до цієї справи, консультують наших фахівців, взяли на експертизу технологічний блок проєкту. Сумарна вартість – в межах 47 мільйонів.

Решту необхідних коштів планують залучати як з міського бюджету, так і з інших можливих джерел фінансування, зокрема державного – якщо вдасться переконати їхніх розпорядників надати місту підтримку. Якщо ні, обласний центр впорається власним коштом.

– Це проєкт на поточний рік. А на наступний –дитячий медичний центр на базі поліклініки на Шевченка, де обслуговується більше 20 тисяч діток. Там матеріально-технічну базу треба суттєво вдосконалити. Зараз над цим також працюють. Ми залучили до планування розвитку нашого медичного середовища провідних українських експертів. Ми не готуємо проєкти самотужки, спираючись на думку лише місцевих фахівців, адже їхнє бачення обмежене певним багажем знань та досвіду роботи лише з тими технологіями та обладнанням, які до сьогодні були їм доступні. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться відстояти інтереси обласного центру, що люди, від яких залежить розподіл фінансових ресурсів, розуміють, що має бути в пріоритеті…

ЦМЛ 2.0

Продовження великої реконструкції чекає й лікарню на Валах – основну ковідну та в цілому інфекційну базу міста. Ускладнення коронавірусу вражають легеневу, серцево-судинну та нервову системи, нагадує очільник Кропивницького. Нову легеневу терапію відкрили взимку, на черзі – два інших профілі.

– У нас є план, який поетапно, послідовно реалізується. Зараз ми на стадії збору дозвільних документів. Вже з 1 липня подамо заявку на проєктування. Проєкт буде тотожний попередньому, це буде реставрація першого й другого корпусів терапевтичного відділення. Ці два відділення якраз і спеціалізуватимуться на серцево-судинних та неврологічних патологіях. Реконструкція підведе символічну риску, дасть можливість перейти до наведення ладу на прилеглій території, адже це пам’ятка архітектури, і «застабілізувати» можливості медичної бази в лікуванні містян від інфекційних захворювань та їхніх ускладнень. Я хочу, щоб громада, депутати добре усвідомили, які виклики на нас чекають після чергової хвилі CОVID. Це – не жарти, це – людські життя!

Вже восени 2021-го має початися й переведення у колишню «рудівську» лікарню на Салганних пісках кількох відділень центральної міської лікарні, які зараз розташовані в приміщеннях колишньої третьої на Паученка.

– Це буде повноцінна багатопрофільна міська лікарня. Ми будемо її поетапно розвивати. Зараз там проводяться підготовчі роботи, лікарня тепломодернізується, там впроваджується договір енергосервісу. Зараз вирішуємо питання обладнання рентген-кабінету, операційний блок там працюючий, у ньому й сьогодні проводяться оперативні втручання за травматологічним профілем… Також проєктуємо нову під’їзну дорогу від Бобринецького шляху – це не робиться за один день, тому паралельно будуються дві дороги на Кущівці, якими курсуватиме громадський транспорт. А потім збудуємо нову магістраль…