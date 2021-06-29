ЗНО-2021: прогалини в освіті

Завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти на своєму офіційному сайті оприлюднив порогові бали з деяких предметів і кількість абітурієнтів у відсотковому співвідношенні, які не склали тест. Дані ошелешили ​багатьох і стали причиною бурхливого обговорення в освітніх колах…

Так, наприклад, пороговий бал з математики, який становить усього 10 тестових балів із 67, не подолали 31,11 (!!!) відсотка українських випускників. З англійської мови – 10,68%, з іспанської – 15,79%, з німецької – 11,49%, з французької мови – 8,94%, з фізики – 8,33%.

На форумах і в коментарях у соціальних мережах під відповідними постами досі точиться дискусія щодо цих результатів серед стурбованих учнів, батьків та освітян. Одні говорять про можливу необ’єктивність та помилку в перевірці тестів незалежного оцінювання, яка стала в цьому році одинарною, і планують подавати на апеляцію. Інші вважають головною причиною дистанційне навчання, яке не могло не відобразитися на якості освітнього процесу. Треті зазначають, що дистанційка тут ні при чому, адже, щоб набрати ті ж 10 балів з математики, потрібно було знати лише програму 5-7 класів…

Чи відомо, скільки учнів не склали тести в Кропивницькому й області та які можуть бути цьому причини, з’ясовувала журналістка «УЦ».

У першу чергу зателефонували в Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти, якому підпорядковується Кіровоградська область. На наші питання детально відповів його директор Анатолій Анісімов.

– Інформація щодо абітурієнтів, які склали та не склали тестування, по обласним центрам буде опублікована в звіті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не раніше серпня. Зараз у відсотковому співвідношенні відомі лише результати з деяких предметів загалом по Україні. Натомість поки я можу сказати тільки, якою була явка на пункти тестування та скільки дітей отримали найвищий бал за ЗНО на Кіровоградщині.

Явка учнів, на жаль, у цьому році була дуже невеликою. На тестування з географії в Кіровоградській області з’явилося всього 54% від зареєстрованих, з біології – 63%, з історії України – 66%, з фізики – 70%, з української мови – 50%, з української мови та літератури – 87%, з математики профільного рівня – 83%, з математики рівня стандарт – тільки 11%. А от ситуація з учнями, які отримали 200 балів за тестування, цього року на Кіровоградщині краща. З англійської мови на найвищий бал тест склали 5 учнів, з математики – 3. Про інші предмети маємо дізнатися найближчим часом.

– Зараз перевірка робіт стала одинарною замість подвійної, що була в минулі роки. Чи може це знизити фактор об’єктивності?

– Справа в тому, що технологія одинарної перевірки побудована таким чином, що екзаменаторів поділили на групи. На чолі кожної з них стоїть старший екзаменатор, який за потреби надає консультації стосовно тієї чи іншої роботи. У разі сумнівів рішення ухвалюється колегіально. Крім того, були створені консультативні групи з кожного предмету, до складу яких входять найкращі фахівці з різних регіонів України. Ці групи, об’єднані в одну мережу, працювали дистанційно через Інтернет. У разі виникнення питань будь-яка екзаменаторська група могла звернутися до цих фахівців по консультацію, надіславши скан-копію роботи абітурієнта. Тобто сказати, що роботу перевіряє одна людина, не можна. Якщо питань не виникало й результат був однозначним, то залишали ту оцінку, яку виставив екзаменатор. Якщо ж з’являлися хоч найменші сумніви, то спершу до перевірки підключався старший екзаменатор, а потім, у разі необхідності, якщо по деяким критеріям визначитися було важко, роботу відправляли до консультативної групи.

– Чи може абітурієнт подати свою роботу на апеляцію, якщо не погоджується з результатом? Які терміни цієї процедури?

– Так, ми неодноразово під час своїх виступів підкреслювали, що, якщо в дитини виникає хоч мінімальний сумнів щодо об’єктивності перевірки роботи, вона може подати на апеляцію. Але спершу необхідно підрахувати свою кількість балів за шкалою перерахунку вже після того, як буде визначено пороговий бал цього року. Якщо оцінка в персональному кабінеті відповідає розрахункам учня, то все добре. Якщо він отримав менше, ніж розрахував, то має право звернутися до апеляційної комісії, яка ще раз перевірить повністю роботу та встановить остаточні результати. Таким чином, вірогідність того, що роботи можуть бути необ’єктивно оцінені, звісно, допускається, але вона може бути виправлена через апеляцію.

– Чому, на ваш погляд, така кількість учнів загалом по Україні не склала тестування з математики та інших предметів?

– На мою думку, основна причина полягає в тому, що багато занять цього року проходили в режимі онлайн. Діти вчились практично не очно, а заочно. І це могло залишити свій відбиток на ситуації. Рівень завдань ЗНО залишився незмінним, тому головне питання тут в якості підготовки. Тестування з математики базувалося на шкільній програмі, і нічого, що виходило би за її межі, там не було. Тому я вважаю, що через карантинні заходи діти були підготовлені слабше, ніж якби навчалися у звичайному режимі.

В управлінні освіти міської ради Кропивницького теж прокоментували цю ситуацію з результатами ЗНО. Першою причиною також вбачають дистанційне навчання, але не тільки його…

Знову, як і в минулому році, негативно вплинула на результат зовнішнього незалежного оцінювання недостатня відпрацьованість навичок, що мали бути сформовані в 5-9-х класах. Дуже часто учні припускалися помилок під час обчислень, скорочень або розв’язування найпростіших рівнянь і нерівностей у завданнях із тем, які вивчають в 10-11-х класах. Усім учасникам навчального процесу варто пам’ятати, що готуватися до ЗНО учень починає вже з 5 класу, а не «кидатися» до підготовки в 10-11-му. До того ж, бажано якомога раніше визначитися з вибором предметів на ЗНО. Потребує вдосконалення також робота вчителів та опрацювання при підготовці учнів завдань тестувань минулих років. У цьому році учням вперше надали значний обсяг теоретичного матеріалу на сторінках тестового зошита – формули з різноманітних тем та інше. Але низькі результати свідчать, що учасники тестування не змогли скористатися цією допомогою в повній мірі. Таким чином є потреба також у вдосконаленні навичок учнів самостійної роботи з навчальним матеріалом, зазначили в управлінні освіти.