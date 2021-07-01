На что обратить внимание во время покупки iPhone 7 Plus б/у

Подержанные смартфоны остаются на пике популярности. Многих привлекает низкая цена. Безусловно новые телефоны Apple стоят в несколько раз дороже подержанных. Каждый хочет приобрести действительно качественный товар за разумные деньги. Сегодня это сделать возможно. Многие б/у телефоны находятся в хорошем состоянии. Работать в обычном режиме смогут еще не один год.

Купить айфон 7 плюс бу можно в специализированных магазинах. Специалисты проводят полную диагностику телефона. В случае неисправности меняют детали на оригинальные. Такой смартфон можно купить за небольшие деньги. Гарантия на использование дает право получить бесплатный ремонт. Это возможно при покупке через официальные представительства компаний.

Отличия подержанных и восстановленных смартфонов

Повторная продажа телефоном пользуется популярностью. Все дело в цене. Качественную модель на рынке можно найти за небольшие деньги. Сегодня существует два типа телефонов, которые представлены к продаже:

Подержанные. Айфон уже находился в использовании. Замена возможна по причине покупки нового.

Восстановленные. К ним относится техника, у которой был заводской брак на производстве. Неполадки устраняются, и телефон выставляется на продажу.

Восстановленные модели очень сложно найти. Большую часть рынка составляют подержанные телефоны. Перед покупкой б/у техники необходимо провести проверку устройства.

Как проверить смартфон

Покупать подержанные устройства можно напрямую у владельца или на сайте компаний. Если выбор пал на покупку с рук, то необходимо обращать внимание на детали. В первую очередь следует проверить модель, хранилище, соответствие фотографии с реальностью.

Слишком заниженная стоимость должна насторожить. Рабочее устройство не может быть по низкой цене. Это может свидетельствовать о поломке или подделке. Лучше проверить несколько раз, чем купить нерабочий аппарат.

Не стоить оставлять залог сразу. Лучше встретиться с продавцом в назначенном месте. Есть возможность проверить смартфон наглядно. Оценить внешнее состояние, скорость работы и т.д.

Фотографии в объявлении должны быть качественными, каждый элемент четко виден. На размытые снимки с невнятным описанием, но с заниженной стоимостью не стоит обращать внимание.

Обезопасить себя возможно. Купить телефон в проверенном месте. Компании по продаже б/у устройств дорожат своим именем. Предлагают к покупке только качественную продукцию. Предоставляют гарантию на использование.