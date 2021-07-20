Черногория: без восторга и пафоса

Заслуженный путешественник и путешествующий обозреватель «Украины -Центр» Эдуард Поверенный недавно вернулся из очередного велопутешествия.

– На этот раз вы решили покорить на велосипеде Черногорию – страну, о которой многие слышали, но мало кто видел?

– Мы побывали в Черногории по очень простой причине, туда сейчас пускают всех без карантина. Мы там были 11 дней, исключительно с целью кататься на велосипедах. То есть не на море лежать, за чем туда народ и ездит, а кататься на велосипеде.

– Это был очередной велотур с друзьями и единомышленниками?

– Нет, только вдвоем с женой Алиной, велосипеды брали с собой, треки проложили дома по Интернету, ожидали много интересного.

– Давайте с самого начала. Вы сказали, что Черногория пускает всех без карантина, но до нее же надо пересечь несколько границ других государств?

– Есть прямой рейс Киев – Тиват, вы в Киеве садитесь в самолет, и в Тивате посадка. В стране, и правда, большинство отдыхающих без масок, официанты – да, редко в каком магазине нас просили надеть маску на нос. Такое ощущение, если бы не маски на официантах, мы бы вообще не поняли, что там карантин.

– И каково общее впечатление?

– Я был несколько разочарован, возможно, из-за того, что мы уже побывали в других странах. Вы мою проукраинскую позицию знаете, я ее нигде не скрывал, но не придавал значения политике, путешествие есть путешествие. Но здесь у меня, как говорят, открылись глаза – это тупо русский мир!

В общем, они туда, наверное, крепко вливали денег, много россиян в свое время купили там недвижимость, ну и туристы… Не так сильно, но во всем, начиная со сферы обслуживания, чувствуется этот русский дух. Хотя, можно сказать, многое – как и у нас. Ну Украина – один в один!

– Неожиданно.

– Эти толстые полицаи-взяточники, за 1 евро можешь ездить пьяным сколько угодно, все эти атрибуты есть.

– Совковое наследие?

– Да, все какое-то серое, разбитое, разгромленное, местные говорят сами, мол, мы ленивые. Туристы едут – хорошо, но для них мало что делается. Честно говоря, Крым № 2, с дурными ценами и хреновым обслуживанием. Это мое впечатление.

– Нехорошее впечатление.

– Да, очень некультурные водители, я впервые видел таких. Мы же велосипедисты, весь мир и Европа поняли, что велосипед – это хорошо, создают инфраструктуру в той же Восточной Европе, Польше или Венгрии. Но в Черногории ничего этого нет, так же, как и у нас, и всем плевать. Но вопрос в том, что у нас водители хоть немножко, хоть чуть-чуть вежливей, а там вы можете остановиться и, если хотите перейти с велосипедом дорогу, когда идет трафик, движение, вы ее веками не перейдете! Мало того, на пешеходном переходе вас тоже могут подвинуть! То есть надо смотреть в оба, очень некультурные водители, абсолютно. Мы были едва ли не единственными велосипедистами на всю Черногорию, на трассах проезжают впритирку, подрезают, прижимают, все считают, что вы ничто и зовут вас никак. Эти крутые тачки, эти все пацанчики – ну все, как у нас!

– В худшем исполнении.

– Да, в ресторанах официанты сербы, сербов много. Они убегают из Сербии, потому что там вообще нечем заняться, там, где Россия побывала, получается так. Здесь они работают, почти все, с кем удалось пообщаться, успели побывать в Москве, русский знают хорошо. Я не скажу, что к украинцам плохое отношение, но оно такое, как бы сказать, почти безразличное, это в сфере обслуживания.

Я заметил: если официанты ждут от тебя денежки, то они еще как-то будут прыгать. А если им в этом вопросе ничего не светит, допустим, в супермаркетах, то все. Я такое только в Москве видел, в 2011 году – недовольные продавщицы, причем всей жизнью, такая совковщина, все нервные, спросить ничего нельзя, какие-то резкие ответы. В отличие от нас, кстати. Хотя тоже много вопросов, но здесь девчата и улыбаются, и вежливые. И все это как-то раздражает, даже пляжи.

– Это же Адриатика? Все равно хорошо?

– Да, есть и плюсы. Я скажу, что горы очень красивые, красивее, чем в Хорватии, и море. Вот это две вещи, которые нам понравились. Все остальное… Велосипедной инфраструктуры – ноль, кататься там невозможно, поэтому вряд ли мы туда вернемся.

– Давайте о стране, какое первое впечатление? Что можно сказать уже в аэропорту?

– Я вам скажу так: мы выходим из самолета, аэропорт со стороны немножко похож на наш Кропивницкий, мы читаем «Аэродром», у них так, но написано не Тиват, потому что буква «Т» отпала, а Иват (смеется). Я снял это на видео. Это сразу говорит о многом, куда ты попал. Заходишь внутрь – кондиционеров нет, хотя, может, и есть, но не работают. Температура + 30, жара, потолок ободранный, такое все… Сквозь обшивку потолка видно местами крышу. Я даже подумал, что есть технические службы, они же и самолеты готовят так, как и крышу, хотя бы они не обслуживали наши самолеты, а то накрутят не те гайки (смеется). Я просто был в шоке!

– Не ожидали?

– Нет. Но все равно, страна контрастов, как и Украина: дорогие машины, очень дорогие, на фоне каких-то лачуг и так далее.

– А город?

– Мы были в городах Будва, Котор, это побережье, потому что венецианцы находили красивые места, защищенные горами, и строили там свои города.

Я еще в Хорватии подумал – все, что там есть интересного, делали не местные. Вы приезжаете в Будву, старый венецианский город, – там все туристы, там все самое интересное, там бутики, ресторанчики, исторические моменты, но когда выходите из исторической части, там просто, как говорят у нас, дупа! (Смеется).

– Как я это напишу?

– Так и пишите, потому что вся фишка, чем они хвастаются, – это венецианские города, а все остальное – как Советский Союз, с этими домами-коробками, с этими балконами застекленными! Есть современное, это касается частного бизнеса. Мы жили в отеле 4 звезды – чистенько, аккуратненько, приветливый персонал. Я же говорю, бывали моменты, когда нам помогали, но это 50 на 50. Бывало, нам помогали люди, как нигде в других странах, но были и люди, которые кривились…

– Помогали в чем?

– Ну, скажем, в горах застряли, нашли какой-то бусик, молодых ребят, дали им немножко денег, но, чтобы вы понимали, в Европе найти и нанять транспорт дорого стоит, потому что ты как бы сам за себя, а когда ты в горах при +33, то такая помощь ценится, нам ребята очень помогли.

– Что можно сказать о туристах?

– В основном Россия – Ярославская и Вологодская губернии, это сразу видно, но есть и наши. Мы всегда ездим с украинскими флагами, со стороны русских отношение было нейтрально-равнодушное, никто никаких движений в нашу сторону не делал. Они какие-то перепуганные, на нас смотрят, и у них на лице какое-то напряженно-встревоженное выражение. То есть их пропаганда явно перегнула с «бендеровцами», с тем, что мы детей едим. Когда ты с флагом, у них в головах, наверное, что-то щелкает, типа, сейчас будет меня резать, если только узнает, что я из России (смеется). И они от нас немножко дистанцировались, мы это видели, потому что ездили по пляжам, по прибрежной зоне, где кучи отдыхающих.

– А что земляки?

– Земляки кричали «Слава Україні!», якщо бачили. Но не все, наши тоже немножко как бы испуганы, хотя в аэропорту мы видели просто уникального типа. Я думал, что это мы с Алиной патриоты, а здесь выходит такой дядько с пузом, на груди «Слава Україні!», на пузе – огромный тризуб, на лице красная маска – и вся в золотых гербах! Я только ахнул! Много ребят из Украины на мотоциклах, подходили, спрашивали, кто мы и откуда, но «Слава Україні!» звучало всегда.

– А что можно сказать об уровне жизни, по ценам, заработкам?

– Все – как здесь! Бешено дорого за непонятно что. Мы нанимали автомобиль, потому что 100 километров до монастыря проехать сложно, это 50-60 евро, хотя арендуют очень много машин – пешком по их горам невозможно.

– Горы реально крутые, Карпаты и полонины?

– Да, но полонин нет. Все страшно круто, я еще подумал, почему Черная гора? Потому что они люто крутые, по-черному. Там пешком невозможно ходить, там за несколько километров поднимаешься на 800 метров над уровнем моря. Это для велосипедистов очень серьезная нагрузка, а еще очень узкие дороги, вокруг пропасти, там надо уметь ездить, поэтому нанимали машину.

– И что водитель?

– Он нам много рассказывал о жизни, говорит, они ленивые, это во-первых. Во-вторых, как наши в Польше, так они в Италии, в Западной Европе, да и в Россию выезжали на заработки. Полиция – никакущая, власть – никакущая, контрабанда через морские пути. Понятно, что это его рассказ, но это есть. Потом наркотрафики, говорит, ФБР уже знает: как только задерживают корабль, обязательно капитан из Монте Негро.

– Что-то это мне напоминает…

– Да, но самое печальное, что эта страна не развивается. Водитель согласился, говорит, что на побережье люди еще как-то зарабатывают, потому что там туристы. А в остальном, мы же ездили, – одни горы, там нет пахотной земли, крутые горы. Мы спрашиваем: чем живут люди в горах? Он сказал одно только слово, но так интересно: «Кози», на «и», но мы поняли – козы. Мы это видели, пасется несколько коров или коз, и все. Кози… Нечем заниматься.

– А ностальгия по поводу прошлого есть?

– Мы разговаривали про это, не сильно довольны, что разделились, потому что здесь были какие-то дотации из промышленных регионов, а теперь один туризм. КОВИД бахнул – кончился туризм, и кончилась Черногория, все просто. Они немножко завидуют хорватам, потому что туда ездят немцы и так далее, привозят деньги. Но говорят, что не очень любят хорватов, а те их. Нам говорили, что не стоит разговаривать о прошлом, но со старшим поколением интересно, они лучше знают русский, более открытые.

– А что можно сказать по ценам?

– Страшно дорого для туристов, как в нашем Крыму, – дурные цены за непонятно какой сервис. На Скадарском озере, на трассе в небольших кафе, где нет туристов, мы покупали салат за 1 евро, это нормально, но такой же салат на побережье в городе Будва, где тучи туристов, стоит 8 евро. В магазине бутылку вина можно купить от 5-6 евро, но нормальное вино начинается от 10 евро, а в ресторане такая бутылка обойдется в 30-35 евро. Это местные вина, даже не Испания.

– А еда?

– Очень вкусные морепродукты. Мы понимали, что это будет стоить денег, но, когда тебе приносят большую тарелку, так называемый микст, а там кальмары, осьминоги, крупные креветки, – это в районе 45-50 евро, дорого, но двоим или даже троим наесться хватит. Цены в расчете на туристов, которым некогда искать дешевле. В некоторых ресторанах не очень нравилось, потому что мы были в Турции, Хорватии, есть с чем сравнивать. Но, если частный ресторан, – там все по-другому.

– Другой подход?

– Да, мы в одном ресторане два раза пообедали, вышел хозяин, итальянец, вынес в подарок бутылку вина в красивой упаковке, поблагодарил, нам было приятно. Видели владельца большой сети ресторанов, который сидел с бумагами в такой же, как и мы, майке, шортах и тапках. Мы поели, отодвинули тарелки, он видит, что официант не успевает, подходит к нам, спрашивает, все ли у нас хорошо? Берет тарелки и уносит. Я был просто шокирован…

– А в простых магазинах?

– Цены из-за евро повыше, пиво такое, как и у нас, большие корпорации везде. Бутылка Будвайзера стоит до 35 гривен, а у нас банка такого пива обойдется в 45-50 гривен.

– А народ, какой он внешне?

– Там все Гойко Митичи, все сербы, кому за 50 – все с длинными волосами, характерные. Язык трудно понимать, много намешано. Часть страны пишет на кирилице, в другой части – латиница, есть слова, которые понимаешь, но это намного дальше, чем польский. Польский, если говорят медленно, ты понимаешь, а здесь воспринимаешь на слух только отдельные слова, созвучные с украинскими. Больше говорят по-английски и на русском. Чтобы вы понимали, в Будве есть русская школа, именно для россиян.

– Вот как?

– Что еще раздражало в Черногории, так это распространение или трансляция на туристов местных политических пристрастий. Ты хочешь купить сувенирную тарелочку, а там висит вот такой Путин на коне. Ну зачем он мне нужен? Такого я не видел нигде. Вы можете как хотите рекламировать свою страну, своих лидеров, но такое не очень приятно.

– В общем, дорого и сердито?

– Скажем, уровень предоставляемых услуг не стоит тех денег.

– Вы с радостью вернулись домой?

– В этот раз – да. Но хочу подчеркнуть, что это мое личное мнение, мы ездили крутить педали и смотреть виды, виды мы увидели, но велоструктура отсутствует. Если вы хотите полежать на пляже, увидеть Адриатику и не очень тратить деньги – вам Черногория подойдет.