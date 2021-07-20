Если бы да кабы без труда росли грибы

Шестой год в рационе кропивничан Александра и Валентины Сухозадко существенное место занимают грибы, причем выращенные в мешках на собственной даче. Узнав об этом, я удивился, поскольку был убежден, что профессиональные фотографы (а Александр – один из них, его многие знают как мастера из фотоателье на улице Черновола) не склонны к сельскому хозяйству.

– А я не такой уж и городской – родом из Первозвановки, которая недалеко от Кропивницкого, – объясняет Александр. – Правда, большую часть жизни прожил с Валей в «скворечнике», не имея ни дачи, ни огорода! Только лук выращивали в горшках на балконе.

По словам Александра, десять лет тому назад купить дачу их подбили давние приятели – семья, уже имеющая усадьбу в кооперативе на окраине города.

– Мы давно наслышаны от наших друзей о богатых урожаях помидоров на их даче, и под влиянием этих рассказов моей Вале – а она городская, в отличие от меня, – тоже захотелось попробовать себя в огородничестве. Я – за. Поэтому, когда друзья сообщили, что вблизи их дачи продается участок с домиком, мы долго не раздумывали, – вспоминает Александр.

Домик Александр и Валентина купили приличный – четыре с половиной метра на шесть, двухэтажный. Участок – 12 соток. Предыдущий хозяин – бывший инженер какого-то завода – оставил новым собственникам и посуду, и лопаты, и другой инвентарь.

– Он сказал мне: «Саша, оно мне не надо», – продолжает Александр. – Спасибо ему. Хороший человек. Потом мы еще прикупили двенадцать соток – участок рядом. Может, оно и лишнее…

– Так вы – латифундист! – шучу. – С чего начинали, когда приобрели первый участок?

– Нанял тракториста, который выкорчевал старые деревья. Жена насажала всего – огурцы, помидоры. Цвело красиво. Пока тля не напала, – явно прибедняется Сухозадко.

– А вода, электричество? – интересуюсь относительно так называемых благ цивилизации.

– Электричество и раньше было. Скважину – почти тридцать метров – пробурил уже я. Точнее, нанял специалистов.

На вопрос, что сподвигло его к грибоводству, Александр отвечает:

– Случайно в Интернете натолкнулся на информацию о том, что вешенку можно выращивать в полиэтиленовых мешках. Решил попробовать. Заказал через Интернет несколько мешков, наполненных субстратом вперемешку с мицелием.

– С чем-чем мешки? – непонятно мне.

– Субстрат – это питательная основа в виде измельченной соломы, опилок, шелухи подсолнечника. Мицелием называют грибницу, то есть это вегетативное тело гриба, из которого и произрастает гриб. Мицелий внешне напоминает вату. В мешках следует сделать надрезы, из которых в благоприятных условиях прорастут наружу грибные гроздья.

Благоприятными условиями Александр называет температуру около 28 градусов тепла и высокую влажность воздуха. В помещении, отвечающем этим требованиям, первые грибы появятся через три недели. Потом температуру можно снизить до 18 градусов. После первого урожая будет еще два, но уже не таких обильных. Выращиваются грибы весной и осенью, летом не получится – слишком сухой воздух. Если верить Александру, ничего хитрого в дачном грибоводстве нет. Он даже научился выращивать вешенку в субстрате собственного производства – из сена, соломы и т.п. Мицелий покупает отдельно.

– Делаю субстрат из всего, что под ногами валяется, – объясняет. – Машина для измельчения у меня имеется. Измельчаю, потом запариваю в бочке, даю остыть до 22 градусов, складываю в мешки вперемешку с мицелием.

И хотя Александр утверждает, что дачное грибоводство – занятие проще пареной репы, даже далекий от него автор этих строк понял, что выращивать вешенку – не так уж легко. Например, чего стоит только поддерживать ранней весной в дачном домике 28-градусную температуру.

– Да, приходится каждый день ездить на велосипеде на дачу, топить печку, – признает собеседник.

И все же он доволен результатами своего труда.

– Жена и жарит, и консервирует, – хвалится. – Вкусно. И много. Когда первый карантин был, в прошлом году, я «зарядил» шестьдесят девять мешков. Потом через день урожай собирал. Случается, вырастают огромные грибы. Один вырос до двадцати двух сантиметров в диаметре.

– Излишки, наверное, продаете, – предполагаю я.

– Почему бы и нет? – не возражает собеседник. – Покупают друзья, соседи. Знают, что никакой гадости вроде ускорителей роста не применяю.

Под конец нашей встречи Александр вспоминает, что ему в грибоводстве сильно мешают слизни – проникают в помещение, где выращивается вешенка, и лакомятся ею.

– Попадаются здоровенные слизни, до двадцати сантиметров длиной, – жалуется. – Я их, гадов, и в ловушки заманивал просроченным пивом (про такой способ узнал из Интернета), и отсевом им пути посыпал – бесполезно. Нет эффективного средства!

Найти его и желаю Александру.