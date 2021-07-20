Украинский бейсбол снова в европейской элите

За футбольными европейскими баталиями новость о том, что бейсбольная сборная Украины пробилась в число сильнейших команд Старого Света, в большинстве средств массовой информации либо промелькнула одним абзацем, либо вовсе осталась незамеченной. А ведь зря. У нас не так много представителей командных видов спорта добиваются права выступать в европейской элите.

Мы не могли оставить это событие вне поля зрения потому, что столицей украинского бейсбола уже долгие годы является Кропивницкий. И здесь создана такая пирамида подготовки игроков, которая позволяет, несмотря на не очень сильный национальный чемпионат и неприоритетность бейсбола в Украине, из года в год добиваться успехов на европейской арене, среди клубов и сборных команд разных возрастов.

И вот спустя одиннадцать лет, начав свой путь на квалификационном турнире 2018 года в группе С в Кропивницком, национальная сборная Украины, в которую вошли 18 кропивничан из двадцати игроков, снова завоевала право выступать в группе А. Для этого украинцам необходимо было выиграть свой отборочный турнир, проходивший в Сербии.

Соперниками «сине-желтых» были бейсболисты Эстонии, Болгарии и Сербии. С эстонцами в стартовом матче у нашей команды не возникло проблем. Здесь для победы нокаутом понадобилось неполных шесть иннингов – 11:1. Правда, во втором поединке с болгарами игра у ребят Олега Бойко не получилась, и мы проиграли – 3:6. Теперь судьба финальной путевки решалась в противостоянии с хозяевами турнира – сербами, одержавшими до этого две победы. И хотя сербы приберегли на финал своего лучшего питчера, расслабленными они не выглядели. Три стартовых иннинга завершились при минимальном перевесе хозяев турнира – 1:0. И только в четвертой атаке украинцам удалось не только восстановить равновесие, но и выйти вперед – 2:1. Решающим стал седьмой иннинг, в котором наши бейсболисты добыли еще три очка. Ну а итоговый счет – 6:1 в пользу сборной Украины. Этот результат вывел украинскую сборную в финал и оставил за бортом болгарских бейсболистов.

В финале мы снова встречались с сербами. И опять дебют поединка остался за хозяевами – 2:0. Но затем подопечным Олега Бойко удалось перехватить инициативу и выйти вперед – 3:2. И здесь Илья Великий отбивает хоум-ран (мяч улетел за пределы стадиона), и украинцы набрали еще три очка – 6:2. Затем, как ни старались сербы, в составе которых было несколько натурализованных американцев, догнать конкурентов у хозяев не получилось. Был момент, когда соперники отыграли два очка. Но большего достичь им украинские бейсболисты не позволили, доведя финальный матч до заслуженной победы – 9:5. Такой успех позволил национальной сборной Украины выйти в группу А. Финальный турнир элитного дивизиона состоится с 12 по 19 сентября в итальянских городах Турин, Авильяна и Сеттимо-Торинезе. Соперниками украинцев на групповом этапе будут сборные Испании, Хорватии и Германии.

Состав всех групп финального раунда

Группа A: Италия, Австрия, Бельгия, Греция.

Группа B: Испания, Хорватия, Германия, Украина.

Группа C: Израиль, Великобритания, Франция, Россия.

Группа D: Нидерланды, Швеция, Чехия, Словакия.

По возвращении нашей команды домой мы попросили подвести итоги турнира главного тренера украинской сборной Олега Бойко, который, помимо прочего, озвучил и грустную новость о том, что юниорский чемпионат Европы в Кропивницком не состоится.

– Действительно, перед самым отъездом в Сербию мы узнали, что турнир в Кропивницком, который должен был стать очередным этапом нашего развития и помочь в реконструкции бейсбольного комплекса, не состоится. Что, понятно, не добавило нам позитива. Официальной причиной назвали неблагоприятную ковидную ситуацию в Швеции, что сделало невозможным проведение матчей в другой европейской группе. После этого на Исполкоме СЕВ решили в этом году состязания среди юниоров вообще не проводить. Обидно, поскольку мы готовились и планировали снова сделать в Кропивницком бейсбольный праздник. В 2018-м году, во время квалификационного чемпионата Европы в группе С, мы уже показали, что можем проводить европейские соревнования на достаточно высоком организационном уровне.

Я могу сравнить по качеству наш турнир и состязания в Сербии, с которых мы вернулись. Шикарный спортивный комплекс в Белграде, в который входит не только бейсбольный стадион, сооружен на государственные средства на Ада Циганлия — бывшем острове на реке Сава. Сегодня он соединён с берегом, образуя искусственное озеро. В летний период Ада Циганлия — одно из популярнейших мест отдыха жителей города. Здесь семь километров пляжей и созданы условия для занятий различными видами спорта, включая бейсбол, гольф, футбол, баскетбол, волейбол, регби, теннис.

Так что здесь нам с сербами тягаться сложно. Но в остальном: наше поле в его нынешнем состоянии лучше, чем у сербов, турнир, на мой взгляд, мы бы смогли лучше организовать, зрителей на матчи в Кропивницком собиралось больше. Поэтому, несмотря на отмену юниорского турнира, в будущем мы должны стремиться проводить у себя бейсбольные турниры среднего европейского уровня. Так о Кропивницком и Кировоградщине будут больше знать в Европе.

Если же вернуться к проблемам, то они возникли еще и с участием нашей команды в Кубке СЕВ, да и по дороге мы намучились прилично. Но это связано не с ковидными требованиями, а с тем, что пришлось на границе в Чопе стоять одиннадцать часов. Но сложности нас только закаляют. Я счастлив, что ребята собрались и еще раз продемонстрировали свой характер, целеустремленность и мастерство. Это безусловный успех игроков и тренеров, но не стратегии, которую нужно разработать на три года, пять или десять лет. Нам нужна определенная система, которая была бы направлена на дальнейшее развитие.

Что же касается турнира в Сербии, то мы изначально ставили задачу победить и успешно ее решили. Мы прекрасно понимали, что на этих состязаниях из четырех команд три приблизительно равного уровня. Но ни болгары, ни сербы никогда не играли в сильнейшем дивизионе. Мы там не один раз выступали, хотя в последний раз уже давно. Но все же опыта и класса у нас было побольше. Другое дело, что Украину пытаются списать со счетов в Европе из-за непоследовательной бейсбольной политики. Это я возвращаюсь к вопросу о стратегии. Но мы своими результатами удерживаем украинский бейсбол на плаву и не позволяем нас утопить, несмотря на все существующие проблемы.

Не помню, кто сказал, что самая памятная игра – та, которая закончилась, а самая важная – та, которая впереди. Вот мы так и подходили к этому турниру. Первая встреча с эстонцами, которые, несмотря на статус аутсайдеров, без боя не сдавались никому, носила характер адаптации после стоячего забега в автобусе и почти двух суток в пути. Нам удалось сломить сопротивление эстонцев в семи иннингах. Ну а болгары очень хотели сыграть в финале. Они отлично настроились на поединок с нами, а их питчер выдал просто классную игру. У наших бросающих, наоборот, многое не получилось. Мы сразу оказались в роли догоняющих, и настичь почувствовавших уверенность конкурентов не получилось. Но после этого поражения сомнений в том, что мы сможем выиграть турнир, не было.

В третьей игре болгары нас активно поддерживали. Ребята подсчитали, что если бы нам удалось обыграть сербов с перевесом в 15 очков, то они бы пролетали мимо финала. Но сложилось так, как сложилось.

В финале же сербы решили схитрить и не выставили в начале своего лучшего питчера. А тут еще они и повели – 2:0. Когда же мы наказали хозяев турнира за их изначальную тактику на финал, то, несмотря на все усилия, вернуть утраченное они уже не смогли. Мы были хладнокровнее, спокойнее, расчетливее и мастеровитей. Так что наша победа, очень расстроившая сербов, которые стали хозяевами турнира в расчете на итоговый успех, была абсолютно закономерной и заслуженной.

Выделять отдельно из ребят никого не буду. Все игроки проявили свои лучшие качества. Даже запасные, которые должны были играть в Кропивницком на юниорском чемпионате, зажали свое эго и свою гордость в кулак, поработав на благо команды. Ну а наши опытные основные исполнители, несмотря на серьезную нагрузку, прибавляли от игры к игре, что предопределило успешный результат.

Мы благодарны за все поздравления и поддержку, которую ощущали в Сербии. Сейчас же и игроки, и тренеры нуждаются в небольшом отдыхе после эмоциональной и физической нагрузки последних недель. О планах и соперниках на сентябрьском турнире говорить пока рано. Я не люблю забегать вперед и преждевременно нагнетать обстановку. Сейчас надо планировать детали поездки, логистику, сборы и заниматься другими организационными моментами. А об игре будем думать чуточку позже. Знаю, что итальянцы уже года два готовят этот финальный турнир. Так что интересно будет посмотреть, чего они достигнут в организационном плане.

Ну а перед нами никто пока никаких заданий не ставил. Честно говоря, хотелось бы, чтобы хоть раз нам определили задачу. Повторюсь, сейчас чуточку отдохнем, а затем с новыми силами, как бы пафосно это ни звучало, ринемся в бой, преодолевая новые преграды.