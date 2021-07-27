«Белых львов» все-таки судят

Четыре года назад это дело в Кропивницком стало самым громким. Была раскрыта группировка под названием «Белые львы», которая под видом борьбы с педофилами занималась вымогательствами, по сути, шантажом и грабежом.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки White Lions («Белые львы»), которые совершали нападения и ограбления жителей Кропивницкого.

«Правоохранители установили, что члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. Ей назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признания в якобы педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в сети Интернет, длительное время требовали деньги и другие материальные ценности», – говорилось в сообщении пресс-службы СБУ зимой 2017 года.

«Оперативники спецслужбы выяснили, что для организации своих действий участники общались между собой в закрытой группе одной из соцсетей, организовывали встречи, обсуждали детали совершения разбойных нападений. Зафиксировано почти 40 видеороликов, на которых участники White Lions совершают групповые нападения на местных жителей», – отметили в пресс-центре.

Сотрудники СБ Украины тогда взяли восьмерых участников группировки во время расправы над очередной жертвой. Хотя позже оказалось, что в группу входит больше людей, в основном несовершеннолетних, как парней, так и девушек. А организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора.

Дела 12 подозреваемых находятся на рассмотрении в Ленинском районном суде Кропивницкого. Почему так долго это все тянется – страшная тайна следствия. Около года назад первому из обвиняемых дали условный срок.

Пока же на днях осудили еще одного из фигурантов дела. Это несовершеннолетний на момент совершения криминальных действий, сейчас он студент-третьекурсник педагогического университета имени Винниченко. Суд дал ему пять лет с отсрочкой на один год.

Ему инкриминированы умышленное нанесение ударов, побоев и/или других насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, по предварительному сговору группой лиц, а также пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли, физического, морального страдания путем нанесения побоев, других насильственных действий, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Вот что шершавым языком Фемиды изложено в приговоре: «Основным видом деятельности указанной группы является поиск через подставных молодых девушек (юношей) путем преимущественно частной беседы в социальных сетях лиц, которые соглашаются на совместное проведение свободного времени с возможным продлением интимных отношений. После назначения встречи в условленном месте, к ней скрыто прибывают члены White Lions в значительном количестве, где коллективно внезапно наносят телесные повреждения потерпевшему, опасные для жизни и здоровья в момент нанесения, при этом указанные действия сопровождаются видеофиксацией.

Так, 30.04.2016 года, под предлогом борьбы с педофилией на территории города Кропивницкого, путем размещения в социальной сети “Вконтакте” уведомления, предложил фигуранту №2 и другим лицам, досудебное следствие по которым выделено в отдельное уголовное производство, и двум неустановленным следствием лицам присоединиться к спланированному им умышленному нанесению ударов, побоев и/или других насильственных действий потерпевшему фигуранту №3 с видеофиксацией избиения последнего, с целью последующего распространения визуальной информации с унижением потерпевшего в сети Интернет.

В дальнейшем, 30.04.2016, около 19.00 не установленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, встретившись в городе Кропивницкий на площади имени Богдана Хмельницкого с фигурантом №2, сообщил последнему о деталях применения преступного плана по отношению к фигуранту №3, который заключался в выманивании потерпевшего в безлюдное место, окружении жертвы нападения со стремительным выводом из равновесия путем повержения на землю из-за внезапного массированного нанесения ударов и побоев руками, ногами и/или другими подручными средствами в разные части тела пострадавшего, и/или других насильственных действий с указанной целью, с одновременной видеозаписью таких действий, в том числе получение “признания” лица в совершении педофилии, пособников спланированных обстоятельств преступления».

Ну и т.д. и т.п. В общем, ребята «развлекались» как могли. За неразмещение в Интернете видео с «признанием» в педофилии сбивали с потерпевших деньги. С кого 2 тысячи гривен, с кого меньше.

Жертв выманивали на встречи на Валах, у ДЮСШ, на территории недостроенного Дворца пионеров (в народе известен как «Колизей»). О месте и времени сбора организаторы оповещали всех членов группы по СМС.

А потом, как говорит приговор, «Пострадавшему были нанесены телесные повреждения в виде образования в левой надбровной области ссадины красно-коричневого цвета, неправильно-овальной формы 1,3×0,8 см, с относительно четкими краями, корки на уровне неповрежденной кожи, такие же ссадины в области переносицы 0,7×0,5 см, в правой височной области неправильной формы, прерывистого характера на участке 2,5×1,8 см, на спинке носа с переходом на область правой глазницы с переходом на левую скуловую область общей площадью 9,5×2,5 см прерывистого характера; на верхней губе – на участках 0,9×0,7 см, 0,5×0,3 см. На ягодицах 7 кровоизлияний овальной формы, без четких границ, косо-горизонтального расположения, которые наслаиваются одно на другое с просветлениями в центре и с наличием горизонтальных и косо-горизонтальных трасс, переходящих в кожные ранки от 5,3×1 см до 8,5×2,8 см, а также кровоизлияние с просветлением на внешней поверхности верхней трети правого бедра 4,7×1,8 см и 3,7×1,5 см, которые относятся к категории легких телесных повреждений».

А что же с организаторами всего этого нехорошего дела? Один под следствием, другой куда-то уехал. Остальные участники, видимо, решительно встали на путь исправления. Вы обратили внимание – недавно осужденный «лев» учится в педуниверситете. Учитель будет еще тот.

Вряд ли вся эта история станет хорошим уроком для подростков. Впрочем, с момента раскрытия дела ни о каких «экономических борцах» с педофилами в Кропивницком не слышно.

Борис Козаков, «УЦ».