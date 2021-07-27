Денис Богуш. Из политтехнологов в президенты

Известный украинский политтехнолог, руководитель пиар-агентства, наш земляк Денис Богуш «взорвал» соцсети фотографиями со съемок тизера к сериалу «Президент мира». И судя по фото, он играет этого президента, которого зовут Шильд.

Вот как он прокомментировал подготовку к съемкам сериала: «Шильд – это человек, который владеет половиной всех сокровищ планеты, держит власть во всех странах и управляет Мировым правительством. В будущем сериале “Президент мира” он олицетворяет собирательный образ реальных руководителей мира, например Ротшильдов. Надеемся, что сам сериал снимем на Netflix или HBO».

Естественно, мы не могли не связаться с земляком и не поговорить о его очередной творческой авантюре. Заметим только, что тизер – это рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар полностью не демонстрируется.

– Денис, вы нас заинтриговали…

– Так в этом вся суть. Есть идея снять сериал «Президент мира». Но пока что состоялись съемки тизера к нему. Сценарий написала Рада Макеенкова. Режиссер – Ирина Новосаденко. Наша общая задача на этом этапе – привлечь внимание и… деньги. Ведь не секрет, что съемки, будь то клип, фильм, а тем более сериал, нуждаются в финансировании.

Эта «приманка» может длиться 30-60 секунд. Но снять надо круто, и в этом должна заключаться основная идея сериала. В идеале планируется снять 100 серий: по 10 в десяти сезонах. И даже с участием реальных политиков, причем из разных стран.

Инициатор съемок – Владимир Булан, он же играет главного героя. А я – антигероя. И финансы для тизера Володя нашел. Его партнершу играет замечательная певица Татьяна Воржева. Все, дальше раскрывать карты не буду.

– Как вы оказались внутри этой затеи?

– Я помогал редактировать книгу об этом. Когда предложили помочь, подумал: «Двух украинских президентов сделал, почему бы не сделать президента мира?» (Денис в качестве политтехнолога участвовал в избирательных кампаниях Ющенко и Порошенко. – Авт.). Плюс я работал в разных странах, знаю, как делать выборы.

– В таком случае вы могли бы быть консультантом сериала. Но актером?

– Я и планировал быть консультантом. На главную роль рассматривались известные украинские актеры. Но оказалось, что я якобы похож на Ротшильда. Конечно, схожести прибавили гримеры Светлана Матвийчук и Юлия Андерсон. В сериале мой герой Шильд. У него есть помощница, которую играет Даша Астафьева.

– Каково оно, быть актером?

– А я уже снимался в «Черном казаке», опыт съемок имею. Но там у меня была, грубо говоря, каскадерская история. И тогда мне сказали, что я гениальный актер. И как после такой оценки отказаться от очередных съемок?

Я никогда не обучался актерскому мастерству. Но многих политиков, в том числе президентов, обучал ораторскому искусству. Может, это помогло. Образ Шильда характерный, роль мощная, в которой нужно показывать эмоцию, силу. Безусловно, тяжелый труд. Но режиссер меня похвалила, сказали, что у меня хорошо получается, и я не могу подвести. К тому же это интересно.

– Почему мы потом, когда все будет снято, должны это посмотреть?

– Потому что это интересно. Потому что это первое мировое политическое реалити-шоу. Но сначала надо найти спонсоров. И мы их ищем. В том числе не в Украине.