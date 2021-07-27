Олимпиада без зрителей, но с надеждой

Несмотря на все проблемы, XXXII Олимпийские игры в Токио стартовали и привлекают к себе внимание всех истинных поклонников спорта. В этом первом материале, посвященном летней Олимпиаде, мы поделимся впечатлениями очевидцев из Токио и оценим стартовые дни Олимпиады.

Проводить нельзя отменить

Итак, это первые Олимпийские игры, которые проходят вообще без зрителей. Ну разве что на велогонках и состязаниях по маунтинбайку болельщиков можно было увидеть. А еще японские поклонники спорта в большом количестве собрались перед церемонией открытия игр возле нового Национального стадиона, построенного на месте старой олимпийской арены, принимавшей Олимпиаду 1964 года. По словам моих коллег, работающих в Токио, за пять часов до начала шоу людей возле арены уже было очень много. Даже когда спустя четыре часа церемония открытия завершилась, сотни людей еще оставались на подступах к арене и радостно приветствовали тех, кому посчастливилось попасть в чашу стадиона. Хотя и протестующих против проведения в Токио Олимпийских игр мои коллеги тоже не только увидели, но и услышали.

Правда, олимпийская журналистка телеканала «UA – Перший» Дарья Кузнецова, с которой удалось пообщаться, отметила, что за первые три дня возле главного медиа­центра, отеля, расположенного почти в центре Токио, и на олимпийских аренах, где ей удалось побывать, протестующих не увидела. Да и в местных новостях об этом не говорят. А вообще, по мнению Даши, это могла бы быть одна из самых ярких и запоминающихся Олимпиад, если бы ее не лишили главного – зрителей. А так все выглядит как-то неполноценно и без присущего Играм эмоционального фактора. Согласен с моей коллегой и, видимо, единственный кропивничанин, которому посчастливилось-таки увидеть олимпийский Токио, советник президента НОК Украины Владимир Ковалев. Вообще для него это далеко не первая Олимпиада, которую он наблюдает воочию. Но эта – уникальная и ни с чем не сравнится. И в нашей беседе по Вайберу рассказал Владимир Алексеевич действительно много интересного. Сразу по возвращении нашего земляка из Токио мы предложим читателям «УЦ» эксклюзивный рассказ с места событий. А запятые в заголовке к этой главе расставьте сами.

А «вместе» ли?

Если же вернуться к церемонии открытия, то на шестидесятитысячной арене собралось около 6 тысяч спортсменов, 900 почетных гостей и более 3-х с половиной тысяч журналистов. Японцы задействовали современные технологии, световые дроны и еще много разных привлекательных штучек. Но все нивелировала зияющая пустота трибун. Да и новый олимпийский девиз, утвержденный перед этими Играми, где к привычным за 127 лет «Быстрее, выше, сильнее» добавили еще и «вместе», противоречил происходящему. Парад спортсменов, по едкому замечанию одного из его очевидцев, больше напоминал траурную процессию вместо фестиваля. Жесткие антиковидные требования организаторов убили олимпийский дух. Зная дисциплинированность японцев, можно было, как на футбольном Евро, разрешить частичное присутствие зрителей, хотя бы на соревнованиях на свежем воздухе. Японцы же настояли на том, чтобы никого «не пущать», и потеряли не только огромные средства, но и возможность провести лучшие Игры в истории. Впрочем, хорошо, что Олимпиада вообще состоялась, поскольку еще один их перенос или отмена привели бы к непредсказуемым последствиям.

Осознанная несвобода

Спортсмены и тренеры, как и журналисты, дали свое согласие придерживаться жестких требований, фактически находясь в «закрытом» режиме. Хотя, по словам украинских атлетов, олимпийская деревня довольно просторная. Вот что сказал по этому поводу наш прыгун в воду Олег Сербин, сравнивая нынешние условия с теми, которые были на Кубке мира в Токио в мае этого года: «Гораздо легче, чем на Кубке мира, потому что в олимпийской деревне можно ходить, гулять, а не тупо сидеть в номере. Уже не тюрьма. Есть тренажерный зал, теннис, дартс, столовая. Гораздо свободнее себя чувствуешь».

Условия же, которые предложили журналистам, вынудили многих, в том числе и автора этих строк, отказаться от освещения Олимпиады непосредственно с места событий. Ну а те, кто все же прилетел в Токио, еще в аэропорту буквально прошли четырехчасовое испытание на прочность. Здесь, правда, в очень корректной, вежливой и даже в чем-то дружелюбной атмосфере у всех проверили наличие ПЦР-теста и приложений в смартфоне, которые контролируют твои передвижения и состояние здоровья. Дальше представители масс-медиа сделали еще один тест, после этого было нервное ожидание результатов, и при отрицательном тесте, получив соответствующее разрешение, уже можно было активировать свою аккредитацию и отправиться в отель (каждого отдельно везли на спецтакси) на трехдневную изоляцию. Только представители «UA-Перший», как официального вещателя Олимпиады, были освобождены от подобного испытания. Но ежедневные тесты, которые нужно было самому доставлять в медиацентр (хоть какое-то освобождение из заточения), никто не отменял, как и обязательное ношение защитных масок.

Дорога от отеля до медиацентра занимает около сорока минут. Но, как отметили все, с кем довелось в эти дни обсудить происходящее, официальный транспорт работает четко по расписанию, а пробок на дорогах просто нет, что удивительно в многомиллионном Токио. Как оказалось, местные жители в это время находятся на работе и по городу особо не передвигаются.

С питанием на первых порах у журналистов возникли проблемы. Спортсменам и тренерам проще. Они могут поесть в столовой, работающей круглосуточно в олимпийской деревне, с самым разно­образным меню. А вот «заточенные» в гостиницах журналисты получают только завтраки в специальных контейнерах и едят в своих номерах. Ну а еще предоставляют возможность на пятнадцать минут, и ни секундой больше, выйти в близлежащий к отелю супермаркет. Там огромный выбор готовой еды. К примеру, упаковка суши из шести кусочков и двух пирожков с рисом стоит чуть более 100 гривен. А по вкусу, говорят коллеги, значительно превосходит то, что предлагают нам здесь, в Украине.

Но особо в магазине не разгуляешься. Время отсутствия в гостинице строго контролируется, а опоздание грозит аннулированием аккредитации, что влечет за собой немедленную отправку домой. Был уже случай опоздания на три минуты. И стоило огромных усилий отбить коллегу у наряда полиции, который тут же вызвал бдительный сотрудник отеля.

Кстати, по истечении трехдневного карантина желанная свобода передвижения и общения не наступает. Представители масс-медиа получают возможность выезжать из отеля в пресс-центр и на заявленные за сутки соревнования. Но еще не факт, что тебе разрешат посетить те состязания, которые ты запланировал. Если же тебе повезло и ты попал внутрь арены, то, опять-таки, уже на месте нужно подать заявку и принять участие в лотерее за право общаться со спортсменами в микст-зоне. Эх, вот пять лет назад в Рио мы с коллегами могли в один день посетить спортивную гимнастику, потом посмотреть велоспорт на треке и еще успеть на теннис! И везде можно было спокойно пообщаться со спортсменами. Сейчас же, по свидетельствам моих друзей, с которыми посчастливилось вместе работать не только в Рио, но и в Пхенчхане, такая роскошь просто невозможна…

Олимпийский авантюризм

Теперь собственно о спортивной составляющей этих Игр. Токийская Олимпиада проводится исходя из новых веяний в МОК, а новые дисциплины больше рассчитаны на молодежную аудиторию. Еще и гендерное равенство постарались учесть, увеличив количество женских и смешанных видов программы. В Токио-2020 разыгрываются 339 комплектов медалей. Пять лет назад в Рио было 306. При этом количество участников Игр остается примерно таким же.

В Токио впервые будут проводиться олимпийские состязания в карате, скалолазании, серфинге и скейтборде. Еще японцы настояли на возвращении в олимпийскую программу бейсбола и софтбола, пользующихся в Стране Восходящего Солнца потрясающей популярностью. Дебютируют на взрослых Олимпиадах баскетбол 3х3, фристайл-BMX, а также смешанные эстафеты в плавании и легкой атлетике, смешанные командные соревнования в дзюдо, триатлоне и стрельбе из лука. Многие из этих дисциплин будут тестироваться чуть ли не на Олимпиаде. В скейтборде вообще не утверждены общепринятые правила и нет единой Международной федерации. Все эти новшества напоминают большую авантюру. Честно говоря, мне спорные нововведения не по душе. Как и победы детей (золото и серебро Токио в уличном скейтборде завоевали 13-летние японка и бразильянка) в прыжках на доске. Да и катание на волнах в шторм восторга не вызвало. Мы получили еще несколько видов, которые целиком и полностью зависят от приоритетов и симпатий судей. Впрочем, большим людям в МОК виднее.

Сбудется не сбудется?..

Наши прогнозы – дело неблагодарное. Тем более что мы привезли в Токио самую маленькую в истории делегацию атлетов – 157 спортсменов (90 женщин и 67 мужчин), которые соревнуются в 25-ти видах и тридцати дисциплинах. Украинские спортсмены уже выступили или еще выйдут на старт в бадминтоне, боксе, борьбе вольной и греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гребном слаломе, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, карате, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании. Американские аналитики и эксперты прочат Украине 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей и 15-е место в неофициальном медальном зачете.

В Рио, где нашу страну представляли 206 олимпийцев (87 мужчин и 119 женщин) мы завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды и заняли 31-е место.

Но пока все складывается не так, как нам бы того хотелось. Игорь Радивилов, на которого делали ставку в опорном прыжке в состязаниях по спортивной гимнастике, допустил ошибки в квалификации и вообще не попал в финал. Ошибались и другие наши ребята, которые все же пробились в финал командного турнира, где показали седьмой результат. Но здесь без дисквалифицированного Олега Верняева рассчитывать на медали было сложно. Хотя в многоборье Павел Пахнюк и Илья Ковтун выступят. А Пахнюк будет сражаться за медаль на параллельных брусьях, где Верняев пять лет назад добыл наше первое золото Рио. В тот же стартовый день, когда проходила квалификация гимнастов, наша главная золотая надежда в дзюдо Дарья Белодед «перегорела» и завоевала лишь бронзу.

А, казалось бы, «железная» медалистка Ольга Харлан, которая с трех предыдущих Олимпиад неизменно возвращалась с наградами, вообще не справилась с психологическим прессингом и проиграла первую же дуэль малоизвестной китаянке в личном турнире саблисток. И шансов реабилитироваться за фиаско не осталось, поскольку на командный турнир украинки в этот раз не пробились.

В фехтовании мы без медали не остались. На своей первой Олимпиаде бронзовую награду в личном турнире шпажистов выстрадал 38- летний Игорь Рейзлин.

Утро вторника принесло нам еще одну «бронзу» – ее завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. А как же близки были к олимпийским медалям легендарная олимпийская чемпионка и призерка Елена Костевич и Павел Коростылев, финишировавшие четвертыми в пулевой стрельбе! И чуточку не хватило опыта и уверенности Камиле Конотоп, которая стала пятой в своей весовой категории в тяжелой атлетике. Но она, как и юные прыгуны в воду Алексей Середа и Олег Сербин, показавшие шестой результат в параллельных прыжках, и 17-летний гимнаст Илья Ковтун – это наша ближайшая парижская олимпийская перспектива.

В Токио мы еще всерьез можем рассчитывать на награды в легкой атлетике ( Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко – прыжки в высоту у женщин, Андрей Проценко – прыжки в высоту у мужчин, Михаил Кохан – метание молота, Марина Бех-Романчук – прыжки в длину у женщин), боксе (Александр Хижняк и Цотне Рогава), вольной (Василий Михайлов, Александр Хацяновский, Оксана Ливач, Алла Черкасова) и греко-римской (Жан Беленюк) борьбе, маунтинбайку (Яна Беломоина), гребле на байдарках и каноэ (здесь трудно предсказать, кто выстрелит в этот раз, но с приходом на пост главного тренера сборной двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана результаты на последних международных стартах вселяют оптимизм), дзюдо (Кеджау Ньябали, Яков Хаммо), карате (Станислав Горуна, Анжелика Терлюга), плавании (Михаил Романчук) и синхронном плавании (индивидуальные и командные состязания), пулевой стрельбе (Павел Коростылев и Елена Костевич), современном пятиборье (Павел Тимощенко), теннисе (Элина Свитолина, сестры Киченок в паре).

Как видите, список все еще достаточно внушительный. И я специально не писал реальных претендентов на золото. Как мы уже убедились, на Олимпиаде накал борьбы, волнения и конкуренции совсем иные, чем на других международных стартах.

И это ведь только начало – самое интересное на самой необычной Олимпиаде в современной истории еще впереди.

Благодарим коллег Дарью Кузнецову, Любомира Луканюка, Леонида Веселкова, Константина Дульцева, а также Владимира Ковалева за содействие в подготовке этого материала.