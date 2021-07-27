Отходы с историей

Проект реабилитации радиоактивно загрязненного участка в Веселовском глиняном карьере планомерно реализуется. Тем временем охотники за дармовым металлоломом, рискуя здоровьем, продолжают исследовать тамошнюю почву. Об этом нашему корреспонденту сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Кропивницкого городского совета Сергей Коваленко, делясь итогами недавнего онлайн-совещания, на котором обсуждались вопросы восстановления указанного участка. В обсуждении участвовали заместители городского головы Александр Мосин и Александр Вергун, Сергей Коваленко как руководитель профильного исполнительного органа горсовета, главный санитарный врач области Надежда Оперчук, специалисты Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, норвежско-шведской компании AFRY Group.

Напомним, Веселовский карьер (по дороге из Кропивницкого на Аджамку), где планировалось добывать глину для производства керамзита, стал могильником радиоактивных отходов в 1988 году. Там на участке площадью около гектара захоронили 224 контейнера с зараженными радиацией грунтом, металлом и всяким хламом, в том числе предметами быта. Все это было изъято на Новониколаевке после того, как два любознательных мужика раскурочили там капсулы непонятного им назначения, найденные на территории треста «Кировоградстрой». Те капсулы, использовавшиеся в промышленных уровнемерах, были наполнены цезием-137. Еще около ста контейнеров с собранным на Новониколаевке радиоактивным хламом отправили в Чернобыльскую зону, на специальный могильник. Об этом происшествии не вспоминали почти 30 лет – пока сотрудники специнспекции горсовета в 2017-м не обнаружили на Веселовском карьере работающий экскаватор. Раскопки были остановлены как несанкционированные, городские власти позаботились об обследовании территории специалистами. Выяснилось, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на месте разрытия грунта – от 30 до 150 микрорентген в час при показателях естественного фона от 10 до 15. Государственная инспекция ядерного регулирования квалифицировала событие как имеющее признаки радиационной аварии.

Как быть с отходами, захороненными в Веселовском карьере, – очень непростой вопрос.

Как подчеркнул Сергей Коваленко, мероприятия по реабилитации радиоактивно загрязненных территорий должно осуществлять государство, но, в связи с ситуацией на Веселовском глиняном месторождении, центральной власти оказалось не под силу даже составить программу, которая бы предусматривала, что и каким органам нужно предпринимать. К тому же, по словам чиновника, наше законодательство не содержит четких норм, как поступать с радиоактивными отходами, которые уже пролежали в земле несколько десятилетий, – так сказать, с историей.

– Поэтому городская власть начала искать институции, которые помогли бы в реабилитации участка, за рубежом. Вышли на норвежско-шведскую компанию AFRY Group, которая занимается такими проектами, она и включила реабилитацию площадки в свой план. Уже выполнен ряд заданий. Собрали в архивах информацию о радиоактивных отходах, опросили людей, причастных к их захоронению, а также очевидцев тех событий. Систематизировали эту информацию. Оценили риски и пришли к выводу, что участок не должен оставаться в таком состоянии, как сейчас. Дальше необходимо разработать регламент его преобразования в безопасный. Есть варианты. Например, залить участок бетоном или выкопать контейнеры и вывезти на специальный могильник. Это и обсуждалось на онлайн-совещании, – рассказал Сергей Коваленко. И напомнил, что завершить проект реабилитации данной площадки планируется в ноябре следующего года.

– Раз в квартал, а то и чаще, с представителями зарубежной компании бываем на том участке. Выезжаем также, когда неравнодушные граждане звонят, сообщают: там снова «старатели» появились. Да, охотники за дармовым металлом продолжают раскопки, – заметил Сергей Коваленко.