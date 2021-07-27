Рожать – в город. Пока…

В Долинской местные жители, а также приехавшие из Устиновки, Бoбринца и Васильевки организовали акцию протеста против закрытия родильного отделения в райбольнице. О причинах закрытия и о возможных выходах из ситуации на брифинге рассказал директор департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко.

По словам чиновника, все больницы второго и третьего уровня обязаны контрактовать соответствующие пакеты, согласно которым НСЗУ финансирует лечебные учреждения. Долинская больница этом году законтрактовала шесть пакетов предоставления медицинских услуг, в перечень которых не попала деятельность, связанная с родами. Причина – нехватка врачебного состава.

Об этом узнала громада и вышла на акцию протеста. Возмущенные граждане в руках держали плакаты с надписями «Нет – закрытию родильного отделения», «Здоровые женщины – здоровое будущее» и другие. Активисты выдвигали конкретные требования: восстановить работу гинекологического отделения, не сокращать родильное отделение до четырех коек, предоставить работу раньше уволенным работникам, найти возможности финансирования медучреждения.

Евгений Звиздовский, глава Долинского горсовета, отметил, что, действительно, сейчас происходит значительная оптимизация больницы. Это и объединения отделений, и сокращение штата. Однако без медпомощи люди не останутся. Он отметил, что оптимизированное родильное отделение в дальнейшем будет функционировать на базе гинекологического, где есть два врача акушера-гинеколога и медицинский персонал. Роды будут принимать, но платить за это будут из городского бюджета. При желании рожениц бесплатно доставят в Кропивницкий.

Это подтвердил и Олег Рыбальченко:

– Местная власть обещает обеспечивать доставку рожениц в ближайшие лечебные учреждения, где им гарантирована круглосуточная профессиональная помощь и, самое главное, безопасность. Территориально это Кропивницкий. Но роженица выбирает любое лечебное учреждение, в котором за нее заплатит Национальная служба здоровья Украины.

В Долинской больнице прежде всего будут оказывать ургентную помощь, связанную с родами – например, преждевременные роды. В этом случае везти в областной центр или другую больницу не будут. А финансирование этих медицинских услуг возьмут на себя местные власти.

Предоставление пакета может быть пересмотрено. Но это состоится не ранее, чем в апреле будущего года. У руководства ОТГ и больницы есть время для обеспечения контрактования необходимого для родильного отделения пакета.