Ликбез для вице-премьера

В Кировоградской области есть несколько предприятий, которые обязательно посещают «високопосадовці» во время своих рабочих поездок. Вот и недавно вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский ознакомился с работой флагманов индустрии Кировоградщины, в том числе и АО «Эльворти» – лидера сельскохозяйственного машиностроения на постсоветском пространстве.

Поскольку чиновники областной госадминистрации не включили журналистов «Украины-Центр» в состав «пресс-сопровождения», нам пришлось обращаться за информацией о визите к председателю Наблюдательных советов АО «Гидросила ГРУП» и АО «Эльворти ГРУП» Павлу Штутману.

– Павел Леонидович, почему опять именно к вам?

– То, что на сегодняшний день завод «Эльворти» является самым современным предприятием украинского сельхозмашиностроения, – это однозначно. Оно потому современное, что не стоит на месте, постоянно видит свои проблемы и решает их.

– Возможно, с этим визитом начнет меняться отношение к вашей отрасли, как-никак министр по стратегическим отраслям? А вообще, достаточно ли внимания к этой теме со стороны правительства?

– Наверное, нет такого государства, где бизнесмены были бы довольны ситуацией. И это правильно, потому что, если ты доволен, значит, у тебя все хорошо, и тебе уже ничего не надо делать (улыбается). Машиностроение вообще, то есть авиастроение, кораблестроение, оборонная промышленность, не в обиду будь сказано, – это достаточно консервативные отрасли, и их положение сегодня на рынке как раз и характеризует место, где они находятся с точки зрения технологических возможностей. Что касается нашего предприятия, то мне трудно сказать, какое впечатление мы произвели, но думаю, что подкорректировали его представление о сельхозмашиностроении.

– Хорошо сказано.

– Вот это самое главное! Я так понимаю и слышал от министра, что предприятием он доволен.

– А вы что-то просили или, по-другому говоря, использовали такие возможности для лоббирования?

– Ну, не столько для лоббирования, скорее для информации. Когда люди сидят в больших кабинетах, у них нет возможности знать положение в регионах лучше, чем люди, которые там живут. Понятно, что мы попытались донести ряд вопросов.

Самый главный вопрос, который нас беспокоит, – это взаимоотношения с Беларусью. Обострились экономические отношения, которые к политическим не имеют прямого отношения. Дело в том, что некоторые представители отрасли автопрома пролоббировали, с моей точки зрения, и не только моей, но и белорусов, незаконное введение пошлин против продукции белорусских автомобилестроителей, в частности против МАЗа и БЕЛАЗа. Это все бессмысленно и нарушает нашу зону свободной торговли. Мы десятки лет, может, даже больше, сотрудничаем с этими заводами. Менялись президенты, изменилась общественно-экономическая формация, но мы всегда сотрудничали и работали. То есть не надо переводить экономику в плоскость политики. Это абсолютно бессмысленно, бесперспективно и даже не соответствует традициям, режиму свободной торговли.

– Вы на этом теряете?

– Да. На сегодняшний день 40% продукции «Эльворти» идет в Республику Беларусь. А Республика Беларусь в ответ на это ввела индивидуальное лицензирование на большой список товаров, в том числе на продукцию, которую производит завод «Эльворти». В этой ситуации оказалось огромное количество предприятий – и белорусских, и наших. Наша позиция – надо жить по закону. Импортерам грузовых автомобилей, конечно, хочется решить вопрос с МАЗом именно таким образом. Кстати, продукция МАЗа идет на потребности нашей оборонной промышленности, они используют их шасси или базу. В общем, много вопросов.

– И вы подняли эти вопросы?

– Да, потому что это неправильно, нельзя манипулировать экономикой, тем более машиностроением, где взаимоотношения создаются десятилетиями. Например, если взять автомобили МАЗ, на которых базируются многие виды тяжелой техники, те же пожарные автомобили, то нельзя говорить, что это продукция только МАЗа. Да это не продукция МАЗа! Сегодня производство консолидировано, металл одних, узлы других, «Гидросила»поставляет туда гидравлику. Там есть комплектующие из Европы, поэтому это продукция, которая произведена в мире. Понятно, что на выходе получается, как продукция Минского автомобильного завода. Но пытаться манипулировать этим…тем более, что у нас с Белоруссией зона свободной торговли, и Беларусь придерживается ее, как «Отче наш». А мы, то есть какие-то отдельные компании, пытаемся лоббировать свои интересы, зачастую незаконными способами, иногда такими, о которых можно сказать, что там есть большие коррупционные риски, и все это бьет по конкурентоспособным компаниям.

При этом эти отдельные фирмы хотят получить что-то в обход, и в результате выходит, что Беларусь вводит ответные санкции, в данном случае – индивидуальное лицензирование, отчего теряют конкурентоспособные производства, они подрезаются под корень. Вот это очень плохо, поэтому мы и донесли этот вопрос и где только можно об этом говорим. Будет у нас встреча с президентом – мы расскажем и президенту. Мы это рассказали Дмитрию Разумкову (Председателю Верховной Рады. – Авт.) во Львове.

– А кроме этого?

– Мы показали, что предприятие может развиваться за счет собственных средств. На сегодняшний день ситуация в отраслях промышленности, в том числе и машиностроении, такая. Получаемая прибыль не инвестируется непосредственно в предприятие, как правило. Откуда деньги на заводе «Эльворти»? Да ниоткуда! Предприятие не может работать, чтобы не получать хоть небольшую рентабельность! У нас никогда не было, я не помню, чтобы у нас рентабельность была больше 8-10%, 10 процентов вообще не помню. А 5% и убыток – это я помню.

– При всем при этом вы инвестируете.

– Да, 5% – это тоже достаточно большие деньги, которые можно инвестировать. Взять те же амортизационные отчисления от инвестиций, которые были сделаны раньше, и это достаточная база для внутренних инвестиций. Если бы все предприятия энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности и другие взяли эту прибыль и амортизационные отчисления…

– Инвестировали, как вы?

– …они бы сегодня были современными предприятиями, как завод «Эльворти».

– Вы ему это донесли, он воспринял это?

– Да, конечно. Это те моменты, которые мы обсуждали. Нужно создавать в стране инвестиционный климат, и не только климат, но еще и инвестиционные традиции, а не класть прибыль на счета в зарубежных банках и тем самым подпитывать экономику других стран.