Новости космического масштаба

Кировоградщина скоро снова будет в космосе. 31 августа отметил день рождения Леонид Попов, уроженец Александрии, в 1980-м в качестве командира экипажа «Союз-35» покоривший космическое пространство. Потом в космосе был еще Юрий Маленченко из Светловодска. Верим, что наш край даст еще не одного астронавта. Ну а пока в ближайшем будущем навстречу звездам будут летать космические корабли, созданные из металла, добываемого у нас на Кировоградщине.

В Киеве на днях состоялась пресс-конференция британской компании Spacebit, основанной украинцем Павлом Танасюком.

В следующем году запланировано отправить 3 (!) миссии на Луну. На спутник Земли будет высажен паукообразный робот-луноход, напичканный датчиками, он наберет образцы пород для исследований и т.д. И, внимание, корпус лунохода будет напечатан в Украине на 3D принтере компанией «ТитанЭра» из титана, добытого на нашей Новомиргородщине.

До сих пор на Луне бывали аппараты только США, Китая и СССР, а потом России. Украина присоединится к этому клубу совсем скоро.

Вот что говорит Андрей Бродский, директор фирм «Велта», Новомиргород, и «ТитанЭра», Днепр:

– Spacebit – британская компания, которая благодаря энергии и настойчивости своего основателя Павла Танасюка готовит двухэтапную лунную миссию, конечной целью которой является высадка ровера-паука на естественном спутнике Земли. Этот паукообразный робот должен найти и исследовать пещеры, которые когда-то образовались во времена вулканической активности на Луне, что послужит огромным подспорьем для будущей колонизации.

Компания британская, но её основатель – выходец из Украины, из Житомира – родины отца космонавтики Королева. Наверное, именно поэтому Павел предпочитает называть свою лунную программу украинско-британской, хотя никакие государственные органы ни с одной из сторон в её реализации не участвуют. Принимают же участие международные инвесторы и такая же группа международных инженеров. А Украина дала этому проекту его инициатора, ряд важных научных приборов и… серьезную часть зонда, изготовленного из украинского «зелёного» титана компании «ТитанЭра»!

«ТитанЭра» находится только в начале своей производственной деятельности, мы только учимся изготавливать сложные вещи из титана, полученного по нашей собственной технологии. И участие нашего металла в лунной миссии для нас является огромным вызовом и огромной почетной ответственностью!

Титан был и есть космическим металлом, а Украина всегда была космической державой, но за последние годы несколько потеряла свои позиции. И я верю, что сплав частной инициативы и новейших технологий, помноженный на патриотизм, сможет вернуть Украину в ряд ведущих космических стран!

Вот вам интересный факт: внешний корпус ракеты Starship компании знаменитого Илона Маска SpaceХ сделан из обычной нержавейки.

Самая большая дилемма при создании ракетной техники – это решить две конфликтующие между собой задачи. Ракета должна быть достаточно легкой, чтобы взлететь, но при этом достаточно прочной, чтобы нести тысячи килограммов топлива и полезного веса, не разрушаясь по дороге.

Маск не был первопроходцем. Ещё в 50-х были попытки использовать нержавейку для создания корпуса космической ракеты Atlas. Тогда это решение оказалось очень неудачным, ведь это достаточно тяжелый сплав. И, чтобы обеспечить необходимую лёгкость, пришлось пожертвовать прочностью ракеты – её корпус создавался из очень тонких листов нержавейки. Стенки получались настолько тонкими, что корпус мог разрушиться под собственным весом, поэтому от этой идеи отказались в пользу более легких материалов.

Однако Маск решил сломать стереотип непригодности нержавеющей стали в космосе! В интервью журналу «Популярная механика» он рассказал, почему для создания своей ракеты Starship он решил использовать нержавейку вместо углеродного волокна.

В первую очередь, из-за экономической целесообразности. Углеродное волокно стоит 135 долларов за килограмм. Учитывая, что около 35% этого волокна непригодно к использованию, то его реальная стоимость вырастает до 200 дол. А сталь стоит всего 3 дол. Хотя сейчас эта стоимость быстро возрастает. Но все же…

Помимо экономической целесообразности, нержавеющая сталь обладает целым рядом характеристик, необходимых для работы в космосе. Из-за ледяного холода в космосе любой предмет охлаждается до сверхнизких температур, а когда попадает под солнечные лучи, то сильно нагревается. Корпус на огромной скорости обстреливают космические частицы. Потому очень важно, чтобы, находясь в такой агрессивной среде, материал выдерживал резкие перепады температуры, а также был устойчив к повреждениям. И вот как раз эта нержавеющая сталь с добавлением никеля и хрома полностью отвечает всем требованиям для работы в космосе. А учитывая ее более низкую цену, становится понятно, почему Маск выбрал этот металл.

Эта история меня заинтересовала тем, что Маск нашёл компромисс между лёгкостью, прочностью и низкой ценой. А если посмотреть внимательно, то окажется, что нержавейка – это не единственный металл с необходимыми характеристиками для работы в космосе. Абсолютно такими же свойствами обладает и титан. При этом он обладает преимуществами и перед нержавейкой – имеет более высокое отношение прочности к весу, чем нержавейка, и потому из него можно создавать более лёгкий и прочный корпус. На сегодняшний день единственным недостатком титана является его высокая цена. Потому я уверен, что именно дешёвый титан, произведённый по новейшим технологиям, сможет изменить эту тенденцию. А для Маска это станет поводом заменить нержавейку на титан.

Здорово, правда? Тем более, что «Велта» – в числе крупнейших налогоплательщиков области.

«УЦ» связалась с руководством «Велты» с просьбой побывать на производстве, и нам ответили: «Мы находимся на этапе строительства пилотного завода. В рамках R&D (исследований. – Ред.) работ мы производим различные тестовые изделия, но это скорее внутренняя работа с партнерами. Сотрудничество со Spacebit в рамках изготовления титановых деталей для лунохода будет первым публичным партнёрством с четким сроком изготовления деталей под конкретную задачу. Хотя в космической сфере мы ведём и другие активные переговоры».