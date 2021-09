Послушаем энергичный металл?!

By

Давненько в наш рок-н-рольный город не приезжали рок-группы. Свои Up and Up и Stormbringer, а еще уже почти наши Beast – это хорошо и отлично, но хочется же и на других посмотреть! И вот благодаря Бюро металлического джаза «Берн» и лично Эдуарду Геве 11 сентября к нам приезжает киевская группа Sunrise и даст концерт в таверне «Адмирал». Группа с солидной дискографией и собственным (авторским) репертуаром. Лидер команды Константин Науменко дал небольшое интервью нашей газете.

– Давайте для начала познакомимся.

– Наша группа существует уже почти 20 лет. Мы собрались в 2003 году и с тех пор выпустили 4 полноформатных студийных альбома и много синглов. Отыграли десятки концертов по всей Украине. Были и зарубежные концерты, и выезды на фестивали. Мы играем рower мetal европейского характера, если кто-то слышал такую музыку, то могут составить представление и о нас. Хотя мы часто используем также сторонние вкрапления в нашу музыку, разные другие стили – прогрессив, симфоник, даже электронные какие-то элементы присутствуют. Мы уже не новички, играем давно, ну и многие в Украине нас знают.

– Познакомились. А скажите, пожалуйста, чем характерно направление рower мetal?

– Для power мetal характерны достаточно быстрые песни и техничные гитарные партии (такие быстрые «поливающие соляки» у гитаристов), а также высокий мужской вокал, хотя и женских групп тоже хватает в этом стиле. Но традиционно – если мужской вокал, то очень высокие ноты, сильный тенор. Еще что? Мелодика. Этот стиль держится на мелодических составляющих. Поэтому многие считают его достаточно попсовым из-за того, что есть четко выраженные мотивы в этой музыке, склонность к повышенному мелодизму.

– Ну, в принципе, доходчиво. Актуальный вопрос для музыкантов: как пережили локдауны?

– В принципе, как и все. Сидели, ждали лучших времен. Старались не терять время, записывали песни, работали над музыкой, репетировали и даже умудрялись время от времени выступать. Мы провели концерт в Киевском планетарии, делали онлайн-концерты. Так что какая-то деятельность была, но, в принципе, за это время успели довести до ума наш 4-й альбом «Эквилибрия», который мы выпустили весной. И уже несколько месяцев люди со всего мира имеют возможность его слушать. И совсем скоро слушатели смогут оценить это живьем на наших концертах.

– Все рок-исполнители, которые приезжают к нам, в Кропивницкий, удивляются тому, что наша публика, что называется, от 5 до 75. А кто ваш зритель, какого он возраста?

– Я думаю, что наша публика где-то плюс-минус к нашему возрасту, возрасту музыкантов, играющих в группе. То есть им, наверное, за 30. Наш жанр молодым не назовешь, но он и не особо-то старый. Power metal родился где-то в 90-х, но достиг своего апогея в начале 2000-х.

– Это вы имеете в виду группу «Хэллоуин»?

– Ну «Хэллоуин» – это были первопроходцы. Они начали еще в далеких 80-х. Тогда таких групп было мало. Зато, как грибы, они начали расти к концу 90-х – началу 2000-х, и все массово обратили внимание на такой стиль, как power metal. Появились выдающиеся альбомы Stratovarius, Sonata Arctica, HammerFall. Ну и Helloween в это время тоже выпускали такие работы, как Dark Ride, которые звучали достаточно мощно даже для «Хеллоуина». И, соответственно, много людей начали приобщаться к этому стилю именно в то время. Ну, собственно, и я начал слушать power metal в начале 2000-х, увлекся, после чего и решил работать в данном направлении.

– Скажите, вот вы уже почти 20 лет существуете, 4 альбома. Как-то подозрительно устойчиво работаете, а как же насчет «секс – наркотики – рок-н-ролл»?

– (Смеется.) С этой точки зрения у нас так сложилось, что мы больше отдаемся именно музыке, процессу ее создания. А эти сопутствующие элементы как-то мимо проходят. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, мы слишком ответственно относимся к нашему делу, потому что, как показывает практика, «секс – наркотики – рок-н-ролл» в туре – это работа на износ. А мы стараемся работать качественно и комфортно. Поэтому «музыка – отдых» и без всяких там каких-то финтов.

– Кстати, вы сейчас тоже в туре?

– У нас тур пройдет с оглядкой на все ограничения и ситуацию, это будет такой тур выходного дня. Мы в сентябре каждые выходные планируем концерты в разных городах. 4-5 сентября большой концерт в Киеве. Потом к вам в Кропивницкий. А через неделю – в Харьков.

– А какие у вас отношения с нашим телевидением?

– Так сложилось, что профильных рОковых, тем более «металловых» каналов у нас на телевидении, наверное, уже и не существует совсем. Когда-то был канал «A-One». И там даже крутили наши видео. Но он уже не наблюдается в информационном пространстве, и вот с тех пор в телевизор попасть как-то не получается.

– Ну да, сейчас ситуация такова, что для кого-то и Бабкин – рокер.

– Да, действительно…

– Ждем вас в Кропивницком. Спасибо большое. Поговорим после концерта.

– Спасибо, будем очень рады.