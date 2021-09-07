Вперше в Олександрії

Найважливіша подія тижня – початок нового навчального року, який в Олександрії набув відчутного матеріального забарвлення через рішення сесії міської ради забезпечити освітян премією до Дня педагогічного працівника в розмірі 100% від посадового окладу. І це вперше в новітній історії міста, зазначив міський голова Сергій Кузьменко.

Вітаючи освітян і школярів територіальної громади з Днем знань, мер міста зазначив: «Приємно, що в 860 маленьких олександрійців розпочнеться нова сторінка життя, а для того, щоб їм було комфортно, з міського бюджету потрібно було виділити більше 9 мільйонів гривень. Ми виділили ці кошти, щоб провести ремонти, придбали сучасну техніку, комп’ютери, аби наші вчителі мали можливість дистанційно навчати дітей. Ми зробили ще одну добру справу, і в 14-му мікрорайоні буде курсувати новий шкільний автобус».

Нагадаємо, що в школах Олександрійської громади навчається близько 9 тисяч учнів, але учнями в свій час були практично всі мешканці міста, і одним з найвідоміших – тричі космонавт Леонід Попов, який починав свій шлях в олександрійських СШ №17 та №6. Міський голова надіслав видатному земляку вітальну телеграму: «Ви гордість Олександрії, жителі міста пам’ятають про видатного земляка. Завдяки вашим досягненням Україну знають в усьому світі. Бажаю вам, шановний Леоніде Івановичу, міцного здоров’я, довголіття, родинного щастя та гарного настрою».

Сесія міської ради внесла зміни до бюджету Олександрійської територіальної громади, збільшивши доходи та видатки на суму майже 17 мільйонів гривень, у тому числі й за рахунок перевиконання місцевого бюджету. Це дало можливість спрямувати на освіту майже 12,5 мільйонів додаткових гривень, зокрема, 500 тисяч на збільшення заробітної плати працівникам дитсадків, 1,3 мільйона на харчування дітей у школах і садочках, 10 мільйонів на будівництво спорткомплексу біля школи №17, 1,4 мільйона гривень на придбання ноутбуків – суттєві інвестиції в освіту. Виділили кошти й на придбання інсуліну для сільських громад та на збільшення розміру заробітної плати працівникам дитячої міської лікарні. Міська рада знайшла 774 тисячі гривень на відшкодування пільгових перевезень в електричці Олександрія – Помічна – Олександрія. Нарешті профінансовано роботи по остаточній електрифікації Олександрійського театру, не забули й кошти для поточних ремонтів доріг.

Зрозуміло, що невелике місто не може рівнятися з можливостями великих промислових центрів, але в Олександрії реально працюють над покращенням інвестиційного клімату, що знайшло своє відображення у Всеукраїнському рейтингу міст з найсприятливішим бізнес-кліматом та ефективним економічним урядуванням. Олександрія набрала 62,2 бали зі 100 можливих і ввійшла в топ-десятку, трішки поступившись Вінниці та Маріуполю, але випередивши Чернігів. Між іншим, і Кропивницький теж. Зараз в Олександрії веденням бізнесу займаються 3680 ФОПів та 481 мале підприємство, які забезпечують більше 50 мільйонів гривень єдиного податку. Тим не менше, міська влада почала досить жорстко контролювати підприємців на предмет дотримання правил ведення бізнесу. На останньому засіданні виконкому двом кафе було заборонено торгувати в нічний час через чисельні скарги та нарікання.

Разом з тим, міська рада постійно працює над збільшенням коефіцієнту доступності та зручності надання адміністративних послуг. Олександрійський ЦНАП почав приймати електронні копії документів, які посвідчують особу та громадянство – усе це через цифровий додаток «Дія». Триває робота з наближення послуг до мешканців прилеглих сіл, для чого в Звенигородці створено робоче місце адміністратора адміністративних послуг.